Табак для защиты растений

Алкалоид никотин, который в больших количествах содержится в листьях и стеблях табака, является ядом для множества насекомых, работая в составе растений в качестве их естественного защитника от вредителей. И огородники знают это с давних пор.



Еще в XVII веке извлеченный из табака никотин уже использовался как инсектицид, а столетием позже пораженные насекомыми растения стали обрабатывать табачным дымом. Почему бы и вам не попробовать использовать это дешевое и эффективное средство для борьбы с садовыми и огородными вредителями?

Тем более что табак – не только действенный инсектицид, но и самое настоящее удобрение – помимо алкалоидов, в его составе присутствует множество полезных органических и минеральных веществ, способных обогащать почву.

Как же правильно использовать табак в огороде и саду? Есть несколько методов.







Опудривание растений и почвы табачной пылью

Опрыскивание растений настоем и отваром табака

Окуривание растений табачным дымом

Где и когда можно применять окуривание табачной пылью?

Табачная пыль как удобрение

Самый простой и незатейливый, но, тем не менее, действенный способ борьбы с насекомыми-вредителями на участке – опудривание самих растений и почвы вокруг табачной пылью. Пыль эту вы можете изготовить самостоятельно, если выращиваете табак – собранные листья просто нужно высушить и измельчить. Но легче и быстрее купить препарат в специализированном магазине.При этом вы можете использовать как чистую табачную пыль, так и ее различные смеси (Табазол – смесь табака с золой, Табагор – смесь табака с горчицей и т.п.), которые будут выступать не только в качестве инсектицида, но еще и удобрения для почвы.Хотя все эти смеси безвредны для человека и животных, мелкодисперсная остро пахнущая пыль может вызвать аллергические реакции, особенно попадая на слизистые. Поэтому распылять ее в сухом виде или распрыскивать в растворах следует в закрытой одежде, перчатках и респираторе.Максимальный эффект от опудривания табаком наблюдается при выращивании культур семейства крестоцветных, поражаемых крестоцветной блошкой и капустной мухой. Для борьбы с этими насекомыми грядки с капустой (редисом, репой, редькой и т.п.) просто припудривают табачной пылью из расчета 20 г на 1 кв.м – можно в чистом виде, можно с различными добавками вроде золы, гашеной извести, перечного порошка и т.п. Особенно такая обработка полезна растениям на стадии семядолей и первых нежных листочков.Подросшим растениям табачная пыль поможет избавиться от такой напасти, как слизни. Просто сделайте канавки меду рядами посадок и насыпьте в них табачную пыль. Через такой «иссушающий ров» слизень точно не переберется без ущерба для себя.Также не понравится опудривание растений табаком гусеницам бабочки-капустницы, луковой мухе, луковой журчалке, земляничному листоеду (обработку проводить только только ранней весной, т.к. табак способен ухудшить вкус ягод) и малинному жуку.Опудривание грядок табачной пылью делают в пасмурную безветренную погоду, лучше под вечер. Не рекомендуется проводить такую обработку более 2-3 раз за сезон (делать это нужно с интервалом 1-2 недели).Для борьбы с листогрызущими насекомыми (тля, трипсы, листоблошки), гусеницами, паутинным клещом лучше подойдет не опудривание, а опрыскивание растений отварами и настоями на основе табака.Чтобы приготовить настой, в 10 л горячей воды растворите 2 стакана табачной пыли и оставьте на 2 суток, периодически помешивая. Через указанное время процедите раствор и добавьте 1 ст.л. жидкого мыла в качестве прилипателя. Более эффективным такой настой будет с добавлением золы (1 стакан на указанный объем раствора).Для изготовления табачного отвара 1/2 стакана табачной пыли необходимо залить 1 л воды и кипятить в течение получаса, доливая воду до первоначального уровня. Отвар необходимо настаивать еще в течение суток, а затем процедить и разбавить водой 1:2. Для того чтобы отвар лучше закреплялся на листьях во время опрыскивания, можно добавить в него 10 г хозяйственного мыла.Подобным настоем или отваром, обильно смачивая растения, можно обрабатывать:плодовые деревья после цветения, чтобы защитить их от медяниц, или не позднее 2 недель до сбора урожая;огородные растения против тли – опрыскивая их утром по листьям 2-3 раза за сезон с разницей 7-10 дней;комнатные растения от паутинного клеща – обрабатывают раз в 10 дней, допускается не более 3-х опрыскиваний;картофель от колорадского жука – 2-3 раза с интервалом 5-8 дней.Окуривание табачной пылью – еще один возможный вариант применения табака на дачном участке для защиты растений. Для окуривания используют специальные табачные дымовые шашки либо просто сжигают мелкие дрова или кору в металлической емкости, куда сверху засыпана чистая табачная пыль.В парниках и теплицах – с профилактической целью в пустующих сооружениях за 2-3 дня до начала сева или высадки рассады.В парниках и теплицах, где уже растут культуры – при условии наличия большого количества вредителей.В овощехранилищах, если замечено массовое размножение насекомых либо мышей.В саду – плодовые деревья окуривают табачной пылью после цветения, чтобы не отпугнуть насекомых-опылителей, но справиться с вредителями.В помещении уместнее использовать не открытый огонь, а дымовые шашки, которые медленно тлеют с выделением углекислого газа, но без значительного повышения температуры. Время обработки табачным дымом составляет около 2-3 часов. Для закрытых помещений расчет идет как 5 г табачной пыли (порошка) на 1 куб.м помещения. Разумеется, при окуривании растений дымом нужно пользоваться средствами защиты и избегать нахождения в теплице (хранилище) в сам момент окуривания.Как мы уже упоминали, табачная пыль, помимо ядовитых веществ, содержит полезные для растений и почвы органические (белки, углеводы, аромамасла) и минеральные (азот, кальций, калий, фосфор, магний, серу) вещества. Поэтому ее вполне можно использовать в саду и огороде в качестве удобрения.Табачную пыль обычно добавляют к минеральным удобрениям либо используют самостоятельно в составе уже вышеупомянутых смесей с другими полезными веществами (Табазол, Табагор и т.п.).Вносят табачную пыль в качестве удобрения обычно на огород под перекопку почвы под рассаду или в посадочные лунки при посадке саженцев деревьев и кустарников. Норма внесения – 150-350 г/кв.м.На слабокислых и щелочных почвах норма внесения табачной пыли должна быть примерно вдвое меньше, чем на сильнокислых.Можно использовать для обогащения почвы микроэлементами табак и при пересадке комнатных растений – на 10 л грунта вносят 1/2 ч.л. табачной пыли.Как видите, табачная пыль – замечательное средство в арсенале огородника и садовода. Она дает быстрый и заметный результат в борьбе с вредителями растений, доступна и дешева, очень проста в практическом использовании, безвредна для почвы и людей. А вы применяете это народное средство на своем участке?