Как правильно откручивать гайки на колесах, чтобы их не сорвать

Многие гайки в конструкции автомобиля находятся в таких местах, которые постоянно подвержены воздействию агрессивной окружающей среды. Для наших широт и климата, данная проблема особенно актуальна. Все бы ничего, но метизы начинают закисать, после чего открутить их становится крайне сложно. Взявшись за данную операцию самостоятельно, многие неопытные граждане рискуют попросту сорвать резьбу в результате чего элементу конструкции автомобиля потребуется еще более сложный ремонт. Как же можно избежать подобного?
Просто не допускай
Лучше не допускать закисания в принципе. |Фото: drive2.ru.
Лучше всего сделать так, чтобы проблема закисших гаек не могла появиться в принципе. Для этого еще до начала агрессивного сезона было бы совсем не лишним позаботиться о защите метизов от воздействия окружающей среды. Для этого необходимо использовать специальные защитные составы – смазки. Чаще всего в дело пускают графитную смазку или солидол. Само собой, перед нанесением материала необходимо предварительно почистить резьбу гаек металлической щеткой удав пыль, грязь и следы ржавчины.
Используем защитные составы. |Фото: narrecepti.ru.
Существуют и «народные» бюджетные средства защиты гаек. Например, некоторые автомобилисты используют для этих целей обычный пластилин. Главное налепить его на метиз как можно больше, чтобы не допустить отслоение. Все это позволит уберечь гайки от образования ржавчины и существенно упростит их откручивание.
Что делать если гайка все-таки закисла?
Способы откручивания есть разные. |Фото: sdelai-lestnicu.ru.
Для того, чтобы не сорвать закисшую гайку при первой же попытке ее открутить, необходимо сначала размягчить ржавчину. В противном случае высока вероятность того, что в результате откручивания придется менять метиз, а может быть и нарезать новую резьбу. Размягчить ржавчину можно самыми разными способами, профессиональными и бюджетными. Некоторые для этих целей используют даже перекись водорода и метод обычного нагревания при помощи газовой горелки.
Лучше всего использовать жидкий ключ. |Фото: drive2.com.
Конечно же, правильнее всего будет пустить в дело в одно из средств, которые обычно скрываются под названием «жидкий ключ». Как правило, подобные средства имеют весьма разумные цены. Состав-растворитель будет просачиваться в ржавчину после нанесения на ее поверхность и уже совсем скоро размягчит ее, сделав метиз куда более податливым при откручивании. Более того, добравшись до нормального еще не повреждённого металла, «жидкий ключ» будет работать в качестве смазки и также поспособствует упрощению откручивания.
Поэтому настоятельно рекомендуется держать флакон данного средства у себя в багажнике.
И все легко открутится. ¦Фото: drive2.com.
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