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5 обыденных вещей в автомобиле, которые отпугнут любую девушку


Пожалуй, каждый мужчина за рулем хотел бы пригласить Меган Фокс в свою машину.

Пожалуй, каждый мужчина за рулем хотел бы пригласить Меган Фокс в свою машину.

 

Сколько раз было такое, что подъезжая к новой подружке на своем авто, она корчила гримасу? Или когда садилась в салон? Это не значит, что нужно продавать свою «Ладу» и брать иномарку в кредит. Достаточно узнать, на что девушки обращают внимание, и произвести позитивное впечатление.

1. Внешний вид


В этот повидавший виды Ford Focus сядет не каждая красавица.

В этот повидавший виды Ford Focus сядет не каждая красавица.

 
Это наклейка или стильное решение проблемы – не важно, выглядит одинаково уродливо.

Это наклейка или стильное решение проблемы – не важно, выглядит одинаково уродливо.

 

Если машина имеет вид, словно побывала в ДТП, то запросто можно подумать, что водитель просто не умеет ездить. Любой человек, который заботится о своей безопасности, задумается: садиться в автомобиль с таким водителем или нет.

2. Размер


Ford F-650 – самый большой серийный внедорожник в мире.

Ford F-650 – самый большой серийный внедорожник в мире.

 

Если Вы ездите на здоровенном джипе, то ожидайте, что некоторые дамы обойдут Вас стороной. Ведь большая машина прямо-таки кричит о непомерном эго его владельца. И в самом деле, зачем нужен Hummer или Toyota Land Cruiser, который никогда не выезжает за городскую черту. К тому же, в высокий автомобиль банально неудобно залазить из-за юбки.

3. Цвет


Розовый – не лучший цвет для «мужского» автомобиля.

Розовый – не лучший цвет для «мужского» автомобиля.

 

Машина черного цвета презентабельная до тех пор, пока ее держат в чистоте. Белый автомобиль водитель или пригнал из южных регионов, либо получил в наследство от дедушки. Если автомобиль чересчур яркого цвета, то лучше на свидания ездить на чем-то другом. Не каждая девушка сядет в розовые «Жигули».

4. Удобство и комфорт в салоне


В этом салоне лучше прибраться.

В этом салоне лучше прибраться.

 

Женщины ценят светлую обивку салона, а также много свободного пространства. Им всегда нужен простор, чтобы положить сумочку. Девушки не сильно заботятся мужскими безделушками, такими как дополнительное зеркало заднего вида или гоночная система отсчета времени. Им важно, чтобы в машине было чисто. А если там валяются смятые бумажные стаканчики от кофе и обертки от «сникерсов», то, скорее всего, водитель ранее не подвозил девушек пассажирами.

5. Прочее


Шутка, которую оценит не каждая женщина.

Шутка, которую оценит не каждая женщина.

 
А этот юмор точно не понравится любой девушке.

А этот юмор точно не понравится любой девушке.

 

Некоторые водители считают украшением череп на рычаге переключения передач, а также наклейки на бампере. Но женщинам такой вид юмора обычно чужд. Забавный рисунок на машине может быть хорошим способом начать разговор, но не более того.

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