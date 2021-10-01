Смекалка по-советски: как наши мамы и бабушки превращали в косметику подручные предметы

В косметику превращались карандаши, синька для белья и не только...

1. Подводка для век и бровей: чёрный карандаш «Художник»

Мамы тайком крали у своих детей чёрный карандаш из набора «Художник»... / Фото: yula.ru

2. Тени для век: карандаши «Искусство»

Грифель цветных карандашей «Искусство» измельчали при помощи наждачной бумаги...

3. Шампунь и кондиционер для волос: яйца и уксус

Яйцо - шампунь, уксус - кондиционер...

4. Хна для волос: луковая кожура

Луковая кожура спасала в период дефицита хны.

5. Пепельный блондант: синька для белья

Советские красавицы не очень-то хотели быть жёлтыми блондинками...

6. Румяна: превращенная в порошок свекла

Этот способ используют и поныне!

7. Увеличивающая объем ресниц тушь: тушь «Ленинградская» плюс пудра для лица

Лайфхак по увеличению ресниц... / Фото: Cosmo.ru