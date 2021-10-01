Смекалка по-советски: как наши мамы и бабушки превращали в косметику подручные предметы

В косметику превращались карандаши, синька для белья и не только...
В советские времена до падения железного занавеса, ограничивающего бывшие советские республики от манящего мира импортных товаров, очень часто модницы не могли купить вожделенную косметику в силу либо отсутствия денежных средств, либо того факта, что на полках универмагов ничего, кроме туши «Ленинградская», не лежало вовсе. Обзор окунет в прошлое и расскажет, как советские красавицы становились еще краше, превращая в косметику то, что найдется в каждом доме.
1. Подводка для век и бровей: чёрный карандаш «Художник»
Мамы тайком крали у своих детей чёрный карандаш из набора «Художник»... / Фото: yula.ru
Проверено парочкой поколений советских красавиц: чёрный карандаш из советского набора цветных карандашей «Художник» прекрасно держался на веках в течение дня и совсем незначительно стирался к вечеру. В подростковом возрасте и автор Novate.Ru - ваша покорная слуга! - взяла на фооружение этот позаимствованный из советских времен лайфхак, хотя на дворе стояли уже девяностые. Просто карманных денег не хватало на все радости жизни подростка да еще и на косметику, а мама, как на грех, подводкой для глаз не пользовалась. Приходилось экономить и подводить глаза советским способом!
2. Тени для век: карандаши «Искусство»
Грифель цветных карандашей «Искусство» измельчали при помощи наждачной бумаги...
Любительница макияжа 1960 года рождения делится воспоминаниями о временах дефицита и невысоких зарплат в СССР периода 1970-1980-х гг: «Тени купить было просто невозможно. Был период, как мы по-черному завидовали тем, кто успевал схватить выброшенные в продажу голубые польские тени. А мне было сложнее всех: я не пользовалась ни голубыми, ни розовыми, ни зелеными, что были тогда в моде. Но всех нас выручал один и тот же прием: мы при помощи наждачной бумаги крошили грифели карандашей «Искусство». Таким образом можно было получить тени абсолютно любого оттенка, так как карандашей в этом наборе было, кажется, пятьдесят».
3. Шампунь и кондиционер для волос: яйца и уксус
Яйцо - шампунь, уксус - кондиционер...
Бывали периоды, когда и шампунь был дефицитным товаром, особенно в перестроечное время. Иногда на полках стоял только один отечественный шампунь под названием «Селена», но многие не переносили его резкий запах, а у иных от него появлялась невыводимая перхоть. Тогда на помощь приходило то, что найдется на каждой кухне. А именно - яйца и уксус. Взбитой массой от 3-4 яиц мыли волосы, а после прополаскивали их уксусом. Таким образом волосы не слипались и были мягкими: уксус выполнял роль ополаскивателя для волос.
4. Хна для волос: луковая кожура
Луковая кожура спасала в период дефицита хны.
Доводилось ли вам красить яйца на Пасху при помощи проваренного раствора с пигментом, полученным из луковой кожуры в процессе варения? Или хотя бы видеть, как красят им белоснежную скорлупу сваренных яиц ваши родители? Большинство из читающих ответит «да». А вот советским любительницам рыжего оттенка волос при помощи этого же самого раствора, слегка остуженного во избежание ожогов кожи головы, доводилось красить волосы. Не всем удавалось схватить хну в перестроечные времена, а на рынках она продавалась ужасного качества. Луковая кожура спасала положение.
5. Пепельный блондант: синька для белья
Советские красавицы не очень-то хотели быть жёлтыми блондинками...
В поздний светский период любительницам светлых волос предлагалось два средства для обесцвечивания волос на основе пергидроля или гидроперита (суть возведенной в десятую степень перекиси водорода) - «Блондекс» и «Блондоран». Они отличались тем, что нещадно иссушивали волосы, превращая их в настоящую мочалку при бесконечном использовании. Именно эти два средства и породили устойчивое выражение «гидроперитная блондинка» (вариант - «пергидрольная блондинка»), которое стало нарицательным и означало верх безвкусицы. Эти обесцвечивающие средства давали волосам оттенок желтизны. Чтобы попытаться приблизиться к пепельному (или хотя бы не такому цыплячьему!) блонду, жертвы гидроперита периодически мыли волосы раствором синьки для белья.
6. Румяна: превращенная в порошок свекла
Этот способ используют и поныне!
В связи с тем, что советские женщины имели возможность в кинотеатрах наслаждаться время от времени просмотрами зарубежного кино, мечта наложить румяна, как у Скарлет О'Хара в «Утомленных ветром», пленила миллионы женских умов. И когда румян не было на полках магазинов, на помощь приходила обычная свекла. Овощ нарезали на тонкие слайсы, высушивали в лишенном влажности месте, а затем совершенно сухие кусочки измельчали в кофемолке (которая дефицитом не являлась и, как правило, была в каждом доме). Полученный порошок давал прекрасный сочный оттенок на скулах.
7. Увеличивающая объем ресниц тушь: тушь «Ленинградская» плюс пудра для лица
Лайфхак по увеличению ресниц... / Фото: Cosmo.ru
Когда наступили 90-е, эра телерекламы, мы узнали о том, что есть такие туши, как: водостойкая, увеличивающая объем на 300 процентов, удлиняющая... И не только. Вот только у советских женщин ничего не было, кроме туши «Ленинградская» (да, да, та самая, в которую нужно плюнуть, а почитать подробнее о ней вы можете, пройдя по активной ссылке в самом низу этого материала). Для того, чтобы как минимум в два раза увеличить объем и длину ресниц, советские красавицы покрывали ресницы тушью первый раз, затем очень обильно пудрили ресницы, после чего наносили тушь второй раз.
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