Странные вкусы привычных продуктов

В настоящее время пищевые компании экспортируют свою продукцию по всему миру. Но если вы думаете, что вкус и запах оригинальных и привычных продуктов везде одинаковый, то вы ошибаетесь.



Кулинарная культура каждой страны складывается на протяжении веков. И то, что имеет успех, например, в странах Азии, вы не найдете в России или США. В нашей подборке чипсы, напитки, шоколад и многое другое с нестандартными вкусами и запахами.







Япония. Пепси со вкусом йогурта.







Япония. Шоколад Кит-Кат со вкусом васаби, для настоящих экстремалов.







Китай. Пончики со свининой и морскими водорослями. Выглядит весьма вкусно.







Канада. Коктейли со вкусом пиццы и спагетти.







Азия. Чипсы Принглс со вкусами краба, водорослей и креветки. Для нас в таких чипсах нет ничего удивительного, но в США это может показаться странным.







Китай. Печенье Oreo с зеленым чаем. Есть обязательно с зеленым чаем.







Япония. Эскимо со вкусом спагетти.







Россия. Пепси со вкусом капучино. Да, для нас это привычно, но для других стран – нет.







Япония. Мороженное с кониной. Осталось сделать еще и паштет со вкусом мороженного. Хотя если глянуть как готовится на papigutto — паштет из печени, то можно заметить, что печень вымачивают в молоке.







Япония. Напиток со вкусом блинов.

Япония. KitKat со вкусом жареной кукурузы.Сингапур. Пончики сыром с васаби и сыром из морских водорослей.Япония. Кальмарбургер с чернилами каракатицы в Burger King.Китай. Чипсы Lays со вкусом рыбного супа.Турция. Доритос (кукурузные чипсы) со вкусом мяты и йогурта.Дания. Пепси со вкусом мохито.Индия . Чипсы Lays со вкусом мяты.Япония. Мороженное со вкусом томатов и вишни и моркови и мандарина. На самом деле в моркови нет ничего удивительного. Мы же едим морковный торт Япония. Пончик с острым томатным соусом. Если сверху сахарная глазурь, то вкус будет довольно странный.Япония. Чипсы Cheetos со вкусом салата из авокадо. Весьма любопытно попробовать.Япония. Чипсы со вкусом колбасок с пивом. Неплохое сочетание на первый взгляд . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)