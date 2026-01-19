Кольчуга, палица и боевой топор: как были защищены и чем вооружены богатыри в реальности

Пожалуй, не найти не отечественных просторах тех, кто не слышал о былинных героях - русских богатырях. И представляем их также довольно ясно, часто полагаясь на знаменитую картину Васнецова: древние воины видятся нам в кольчугах, остроконечных шлемах и с булавами или копьем в руках. Однако их оружие, как и доспехи в реальности были куда более развитыми и большими по количеству.
Васнецов, хоть и довольно точно изобразил богатырей, однако далеко не все из того, что у них было. /Фото: msk-guide.ru
Когда речь заходит о защитном снаряжении русского ратника, первым, о чем стоит вспомнить - это щит, который был наиболее распространенным его элементом. Изготавливали его из дерева, а затем укрепляли кожаными вставками или металлическими накладками. Такой щит не сковывал движения в бою, однако полноценной, надежной защитой не были - их нередко пробивали и копья и мечи. Правда, в этом случае могли спасти хорошие добавочные элементы, однако они серьезно ухудшали подвижность воина из-за увеличившегося веса щита.
Варианты щитов славянских воинов периода ранней Руси 8-11 веков. /Фото: ru-sled.ru
А вот шлемы были не таким постоянным элементом снаряжения русского ратника - на первых порах их вообще не было - из заменяли кожаные шапки, укрепленные несколькими пластинами из стали. Однако со временем появление новых технологий обработки металла позволили появиться первым шлемам, так называемым «шеломам», или «шишаки». Они имели конусообразную форму и оснащались кольчужной защитой плеч. Преимущество таких шлемов было в том ,что с них соскальзывало вражеское оружие - так ратники избегали серьезных травм головы и шеи.
Подлинные шеломы эпохи Ивана Грозного, найденные при археологических раскопках. /Фото: proshloe.com
Основным элементом снаряжения русских ратников, которое закрывало большую часть тела, являлась кольчуга. Она представляла собой тяжелую металлическую сетку, сплетенную из колец. Общий вес этой конструкции был немаленьким - от 10 до 15 килограммов.
Процесс их производства был довольно долгим и трудоемким, а потому и стоимость их была приличной. Поэтому воины тщательно следили на своими кольчугами, защищая их от повреждений и ржавчины - к примеру, смазывали их жиром и держали подальше от влажных мест.
Реконструкции кольчуг ратников эпохи Руси. /Фото: metalspace.ru
Что касается вооружения, то здесь на первом месте у богатырей всегда была булава, палица, деревянный вариант который назывался «ослоп». Их археологи находят чаще остальных образцов оружия. По форме и размерам она могли быть довольно разнообразными. Так, например, порой навершие булавы усиливали шипами или цепочкой с еще одним, дополнительным, шариком поменьше.
Интересный факт: иногда ратники специально выращивали себе будущие ослопы. Для того, чтобы оружие было достаточно мощным, в утолщенную часть молодого дуба вбивали острые камни, а те со временем сверху обрастали древесиной.
Варианты булав и палиц на Руси 11-16 вв. /Фото: pikabu.ru
Другим популярным типом оружия были боевые топоры - именно мастерство русских ратников с этим оружием было известно далеко за пределами Руси, хотя переняли практику их использования у варягов. Среди вооружения богатырей можно также найти мечи, в том числе двуручные, а также копья. Было также оружие дальнего боя - речь идет о луке и стрелах. Однако из использовали нечасто - все-таки, они были главной силой у кочевых племен, а не у тяжеловооруженных славянских всадников.
Полное вооружение русского богатыря. /Фото: pinterest.de
