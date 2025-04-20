Ошибки, которые мешают добиться порядка в квартире

Если даже после генеральной уборки вы не можете избавиться от ощущения, что дома царит бардак, возможно, вы допускаете какие-то ошибки. Сегодня мы предлагаем разобраться, что вы делаете не так, и как это можно исправить.







Ошибка 1: Много открытого хранения

Ошибка 2: Покупать органайзеры за их внешний вид

Ошибка 3: Хранить средства, которые не понравились

Ошибка 4: Откладывать уборку до выходных

Ошибка 5: Покупать вещь, не найдя для нее место

Ошибка 6: Устраивать расхламление раз в год

Ошибка 7: Загружать комнату мебелью

Ошибка 8: Хранить вещи в ящике без органайзеров

Открытое хранение создает визуальный шум.На картинках открытые вешалки и полки выглядят невероятно красиво и стильно, а вот в жизни оказываются абсолютно непригодными для использования.Со временем они превращаются в центр беспорядка, и вам ежедневно приходится тратить время и силы на то, чтобы все вернуть на свои места. Полностью отказываться от открытого хранения необязательно, но его должно быть не слишком много. Кстати, на стеллажах и полках хранение можно организовать с помощью красивых корзин и коробок.Деревянные разделители выглядят красивее, чем пластиковые.Раз уж мы затронули тему органайзеров, необходимо разобраться, как их правильно выбирать. Конечно, в первую очередь мы обращаем внимание на их внешний вид, однако это далеко не самый важный показатель. Более того, на это вообще можно не обращать внимание, ведь, как показывает практика, стильные и эстетичные варианты редко отличаются хорошим функционалом. Поэтому если вы будете покупать и складировать дома красивые контейнеры, которые по факту оказались неудобными, порядка это не добавит.Важно заранее подумать, какие именно органайзеры вам нужны и какую задачу они должны выполнять в вашей системе хранения. Например, под раковиной удобно устанавливать выдвижные модели, для шкафчиков и холодильника можно купить пару крутящихся подставок, а в ящик, где вы храните канцелярию, лучше купить набор из десяти контейнеров разных размеров.Выбросьте или подарите косметику, которая вам не понравилась.Еще одна ошибка, которая мешает добиться идеального порядка в доме, заключается в том, что вы храните средства, которые вам не понравились. Например, гель для стирки, который вызвал раздражение на коже, тональный крем не того оттенка, сковороду с плохим антипригарным покрытием.Согласны, неудачные покупки могут случиться с каждым, но важно уметь прощаться с этими вещами, иначе они будут лишь занимать место в ящиках и шкафчиках, раздражая своей бесполезностью. Не жалейте о потраченных деньгах, лучше предложите родственникам или друзьям, выложите на сайт объявлений. В крайнем случае можно просто поставить пакет рядом с мусорным баком – возможно, кто-то заберет.Вот, что произойдет за неделю в гостиной, если не убирать там каждый день.А вы тоже проводите генеральную уборку в квартире исключительно в субботу? Да, это логично, но так грустно, ведь вместо того, чтобы отдыхать, вы тратите целый выходной на приведение квартиры в порядок. Кроме того, потраченное время и силы далеко не всегда окупаются, ведь хаос возвращается очень быстро.Эксперты советуют либо уделять уборке по 20-30 минут каждый день, либо наводить порядок локально. Например, помыть полы в прихожей, когда с обуви натрусилась грязь, или протереть пыль на комоде и других поверхностях, когда она бросилась в глаза. По такому же принципу можно помыть фартук на кухне, сложить одежду в шкафу, протереть зеркала в квартире, перебрать крупы и специи.Так вы будете создавать порядок в квартире мелкими шагами, а заодно и формировать правильные привычки, которые помогут его поддерживать в будущем. Конечно, во время генеральной уборки вам все равно придется еще раз помыть полы или убрать известковый налет на сантехнике, но процесс уборки будет проходить гораздо проще и быстрее.Подумайте, есть ли куда вам девать очередные тарелки.Вещи без постоянного места жительства в квартире опасны тем, что способны создать хаос где-угодно. Поэтому в ваших же интересах сначала определиться с задачей, которую должен выполнять предмет, а потом уже идти в магазин и покупать его. Если же появилось импульсивное желание приобрести какую-то вещь, сразу подумайте, где она будет стоять. Например, вам понравилось вязаное покрывало, и вы уверены, что оно идеально впишется в интерьер спальни – тогда смело берите. То же самое касается одежды – перед покупкой анализируйте сочетаемость с другими предметами гардероба, иначе вещь просто будет лежать на полке, ведь вам не с чем будет ее надеть.Выбросьте ненужное и сложите вещи, которые остались.Для некоторых и раз в год – это много, но на самом деле лучше не ждать какого-то определенного момента и проводить расхламление по мере необходимости. Оптимально делать это раз в сезон. Для удобства разделите вещи по категориям или устройте ревизию в одной из комнат – так вы не устанете и не потеряете мотивацию через час после начала процесса.В марте логично перебрать одежду в шкафу, ближе к лету – устроить расхламление на балконе, чтобы адаптировать его для отдыха. Также можно провести ревизию вещей, как только ощутили дискомфорт в определенной зоне. Например, не смогли найти блендер, а на следующий день оказалось, что он лежит в совершенно другом ящике. Это первый звоночек, что нужно пересмотреть хранение на кухне. Или же искали помаду в косметичке, а она оказалась на полочке в ванной, ведь именно там вы последний раз красились перед зеркалом. Казалось бы, мелочи, но они становятся только началом большого бардака.Когда в комнате много мебели, по ней сложно передвигаться.А вы знаете, почему минимализм в свое время был невероятно популярен в интерьерах? Потому что он дарил чувство комфорта и порядка. Чем меньше вещей в комнате, тем свободнее и просторнее она кажется, и тем лучше вы себя в ней чувствуете. В первую очередь это касается мебели. Если комната загромождена, вы не сможете избавиться от чувства хаоса даже после тщательной уборки.Поэтому, если вы будете обставлять квартиру с нуля, не торопитесь приобретать сразу всю мебель. Сначала подумайте о расстановке и зонировании, затем купите базовые комплекты и уже потом, по ходу дела, определитесь, чего вам не хватает. Возможно, вначале вы отказались от покупки журнального столика, так как вам показалось, что он займет много места, а в итоге оказалось, что некуда поставить чашку с кофе или положить книгу.Обратите внимание: Если квартира не новая, придется провести тщательный анализ имеющихся функциональных зон, а уже потом сделать перестановку или вообще избавиться от ненужной мебели. Кстати, иногда предмет, который не вписался в интерьер одной комнаты, может стать идеальным дополнением другой – обязательно рассмотрите этот вариант.Используйте специальные органайзеры для столовых приборовВ одном ящике часто встречаются вещи из разных категорий, и когда вы пытаетесь найти в этом хаосе, например, кабель для зарядного устройства или резинку для волос, неудивительно, что в вас ничего не получается. Предметы перемешиваются, путаются, теряются, катаются из одного конца ящика в другой – согласитесь, что это неудобно.Решить эту проблему можно при помощи обычных органайзеров и разделителей. Сначала распределите предметы по категориям, сложите их в контейнеры, а уже потом складывайте в ящики. Кстати, такой способ хранения упрощает не только поиск вещей, но и дальнейшую уборку – достаточно будет вытащить несколько органайзеров, а затем просто поставить их обратно. А вот выгребать из ящика кучу мелких предметов вы вряд ли захотите – в результате грязь и мусор будут копиться с бешеной скоростью.