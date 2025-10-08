С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    от беспросветной нищеты и бедности в совдепии армию и снабжали всем самым дешёвым и малозатратным... савейский солдат...История перловки ...
  • Maxim
    Быстрее - засыпать в кипяток, промыть, залить холодной и варить как гречку, только чуть дольше, она - очень питательн...Почему перловка с...
  • Ингерман Ланская
    видимо у фантазёра этого бреда никогда собаки не было.... да и про японию он из своего носа наковырялЗачем Японцы став...

5 архитектурных шедевров эпохи Возрождения, демонстрирующих элегантность культового стиля



Ренессанс – период художественного возрождения и созидания, который длился с начала XIV по XVI век. Возрождение во всех смыслах этого слова было радикальным периодом, который изменил науку, культуру, искусство, ремесла, скульптуру и, конечно же, архитектуру. С эстетической точки зрения оно часто фокусировалось на возвращении к упорядоченным элементам древнегреческой и римской архитектуры, которая была усовершенствована великими зодчими, чьи творения стали иконой стиля.


Особенности архитектуры эпохи Возрождения


Впечатляющие шедевры эпохи Возрождения, ярко демонстрирующие особую элегантность культового стиля.

Впечатляющие шедевры эпохи Возрождения, ярко демонстрирующие особую элегантность культового стиля.

 

Произведения искусства и шедевры архитектуры, относящиеся к эпохе Возрождения, которую еще называют Ренессансом, ориентированы на создание идеальных форм и совершенной красоты. Акцент делался на правильные пропорции, симметрию, которые использовались в классике, многие столетия считавшейся вершиной архитектуры и искусства. Наивысших достижений в этом направлении достигли древнегреческие и древнеримские зодчие, скульпторы и художники.

Примечательно: Эпоха Возрождения пришла в след за «темными» Средними веками, которые подготовили почву, чтобы произошла не обычная смена исторического периода, а кардинальные изменения в сознании людей и их восприятии окружающего мира. Для Ренессанса характерны не простое возвеличивание Бога, а повышенный интерес к человеку, который является центром Вселенной. Как ни странно это звучит, но именно гуманизм предопределил приоритеты в архитектуре, в которой также доминировал человек, вернее сказать пропорции человеческого тела, что привело к идее математического процесса, поспособствовавшего созданию идеальных сооружений.
http://navote.ru/?p=33864
Элегантность и захватывающая дух красота присущи архитектурным произведениям эпохи Возрождения.

Элегантность и захватывающая дух красота присущи архитектурным произведениям эпохи Возрождения.


 

Работы великих мастеров эпохи Ренессанса зачастую включали классические элементы античности: купола, арки, антаблементы, колонны, строгие прямолинейные формы и симметрию. В некоторых проектах явно просматривались композиционные детали классических ордеров – дорического, ионического и коринфского.

1. Кафедральный собор Святого Петра в Ватикане (Италия)


Собор Святого Петра и площадь перед ним – один из самых впечатляющих архитектурных ансамблей эпохи Возрождения (Ватикан, Италия).

Собор Святого Петра и площадь перед ним – один из самых впечатляющих архитектурных ансамблей эпохи Возрождения (Ватикан, Италия).

 

Фантастической красоты и величия Собор Святого Петра (Basilica di San Pietro) – один из лучших образцов архитектуры эпохи Возрождения. Крупнейшая и одна из самых значимых христианских церквей мира была построена в XVII веке культовыми зодчими, скульпторами и художниками Высокого Возрождения (частично барокко), среди которых можно выделить Джованни Бернини (Giovanni Lorenzo Bernini), Карло Мадерно (Carlo Maderno), Микеланджело (Michelangelo Buonarroti), Донато Браманте (Donato Bramante) и Рафаэля (Raffaello Santi).
В проектировании и оформлении уникальной базилики принимали участие гениальные зодчие, художники и скульпторы с мировым именем (Basilica di San Pietro, Ватикан).

В проектировании и оформлении уникальной базилики принимали участие гениальные зодчие, художники и скульпторы с мировым именем (Basilica di San Pietro, Ватикан).


 

Историческое наследие: Памятник архитектуры, который мы можем видеть сейчас, – это последний вариант преобразования Basilica di San Pietro. На этом месте первая романская базилика появилась еще в 4 веке нашей эры при римском императоре Константине. Согласно христианским писаниям здесь покоится тело апостола Петра, принявшего мученическую смерть. Именно здесь последователи Христа над и воздвигли первый алтарь (313 год). С тех пор базилика пережила несколько ремонтов и трансформаций, но к началу 1500 гг. совсем обветшала и требовала полной реконструкции. Первым зодчим, взявшимся за разработку впечатляющего проекта, стал Донато Браманте.

 

2. Палаццо Медичи Риккарди во Флоренции (Италия)


За стенами строгого монументального здания прячется удивительная красота и изящество (Palazzo Medici Riccardi, Италия). | Фото: galya1963.livejournal.com.

За стенами строгого монументального здания прячется удивительная красота и изящество (Palazzo Medici Riccardi, Италия). | Фото: galya1963.livejournal.com.


Внутренний двор Палаццо Медичи Риккарди во Флоренции (Италия).

Внутренний двор Палаццо Медичи Риккарди во Флоренции (Италия).

 

Палаццо Медичи-Риккарди (Palazzo Medici Riccardi) – первый родовой замок семьи Медичи, который является образцом раннего Ренессанса. Он также считается первым зданием построенном в стиле эпохи Возрождения на территории Флоренции, превратившийся в эталон, который никто так и не решился превзойти. Понадобилось 20 лет, чтобы строгое и величественное снаружи здание, внутри превратилось в изысканный дворец, где до сих пор можно увидеть работы итальянских мастеров – Микеланджело, Донателло, Беноццо Гоццолии Боттичелли и Микелоццо ди Бартоломео, который и спроектировал палаццо для знаменитого семейства.

 
К роскошному убранству дворца Медичи приложили руку величайшие творцы эпохи Возрождения (Palazzo Medici Riccardi).

К роскошному убранству дворца Медичи приложили руку величайшие творцы эпохи Возрождения (Palazzo Medici Riccardi).

 

Конструкционные особенности: Дизайн дворца является ярким примером трехсторонней схемы строительства на трех различных вертикальных высотах. Такая конструкция фасада стала очень популярной в эпоху Возрождения, потому что она символизировала влияние пропорций человеческого тела на архитектуру.

 

3. Сикстинская капелла в Ватикане (Италия)


За этими скромными стенами прячется «Золотой фонд» мирового искусства (Сикстинская капелла, Ватикан).

За этими скромными стенами прячется «Золотой фонд» мирового искусства (Сикстинская капелла, Ватикан).

 

Несмотря на то, что Сикстинская капелла (Capilla Sixtina) в Апостольском дворце задумывалась, как оборонительное сооружение и внешне выглядит более чем просто и обыденно, но переступив ее порог сразу понимаешь, почему ее называют «жемчужиной Ватикана». Преображением капеллы и созданием бессмертного восхитительного образа занимались одни из крупнейших мастеров эпохи Возрождения – Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо, Козимо Роселли и Рафаэль.

 
На роспись потолка великий Микеланджело потратил более 5 лет ежедневного изнуряющего труда (Сикстинская капелла, Ватикан). | Фото: cachitosdearte.blogspot.com.

На роспись потолка великий Микеланджело потратил более 5 лет ежедневного изнуряющего труда (Сикстинская капелла, Ватикан). | Фото: cachitosdearte.blogspot.com.

 
Фреска «Страшный суд» на алтарной стене Сикстинской капеллы (Ватикан, Италия). | Фото: civitavecchia.portmobility.it.

Фреска «Страшный суд» на алтарной стене Сикстинской капеллы (Ватикан, Италия). | Фото: civitavecchia.portmobility.it.

 

Но больше всего пришлось приложить усилий Микеланджело Буонарроти, который хоть и тяготел к скульптуре, но пришлось взяться за создание гигантских размеров фресок на потолке и алтарной стене. Невероятной красоты фрески с Библейскими мотивами не одно столетие вызывали и восхищение, и яростную критику из-за обнаженной натуры, но все же разум восторжествовал и творение великого мастера сохранилось до наших дней.

 

4. Палаццо Фарнезе в Риме (Италия)


Дворец-особняк восхищает своей лаконичностью и правильными формами (Palazzo Farnese, Рим). | Фото: italia.obnovlenie.ru.

Дворец-особняк восхищает своей лаконичностью и правильными формами (Palazzo Farnese, Рим). | Фото: italia.obnovlenie.ru.

 
Внутренний двор Палаццо Фарнезе, который уже более 100 является посольской резиденцией Франции. | Фото: italy4.me.

Внутренний двор Палаццо Фарнезе, который уже более 100 является посольской резиденцией Франции. | Фото: italy4.me.

 

Дворец-особняк для семьи Фарнезе, построенный в 1517 году, часто называют образцом высокой архитектуры эпохи Возрождения. И это неспроста, ведь величественный Palazzo Farnese (он же Палаццо Фарнезе) на протяжении многих веков считается образцом дворцовой архитектуры. Это тот случай, когда лаконичность форм и монументальность впечатляет больше нежели объекты с изобилием декоративных элементов и вычурных деталей.

 
Главный зал украсили работы именитых скульпторов и художников, включая самого Микеланджело (Palazzo Farnese, Рим).

Главный зал украсили работы именитых скульпторов и художников, включая самого Микеланджело (Palazzo Farnese, Рим).

 

Одно из красивейших зданий Рима, первоначально было спроектировано Антонио да Сангалло Младшим. А вот завершением его строительства и оформлением занимались самые известные архитекторы и художники эпохи Возрождения – Якопо Бороцци да Виньола, Джакомо делла Порта и, конечно же, Микеланджело.

 
Лестница является особым произведением искусства, хотя роспись стен и купольного потолка захватывает дух не меньше (Palazzo Farnese, Рим). | Фото: unarussainitalia.ru.

Лестница является особым произведением искусства, хотя роспись стен и купольного потолка захватывает дух не меньше (Palazzo Farnese, Рим). | Фото: unarussainitalia.ru.

 

По сведениям авторов Novate.ru, вот уже более 100 лет Palazzo Farnese – лучший памятник архитектуры и искусства служит в качестве представительской резиденции посольства Франции, поэтому к открытым для туристов достопримечательностям его отнести нельзя. Хотя можно попытаться попасть на один из экскурсионных туров, которые регулярно проводятся, правда, записаться придется заранее.

 

5. Замок Шамбор в Центр-Валь-де-Луаре (Франция)


Замок Шамбор – яркий пример архитектуры французского Ренессанса.

Замок Шамбор – яркий пример архитектуры французского Ренессанса.

 

Изначально, Замок Шамбор (Château de Chambord) был задуман как охотничий домик для короля Франциска I (годы правления 1515-1547 гг.). Но со временем планы были кардинально пересмотрены и вместо хижины появился огромный замок, который превратился в образец архитектуры французского Ренессанса. Особенно примечательным элементом стала центральная лестница. Ее двойная спираль, или лестница ДНК очень быстро превратилась в культовую дизайнерскую идею, которую разрабатывал сам Леонардо да Винчи.

 
Лестница является особым произведением искусства, очень быстро превратившаяся в модный элемент архитектуры (Замок Шамбор, Франция).

Лестница является особым произведением искусства, очень быстро превратившаяся в модный элемент архитектуры (Замок Шамбор, Франция).

 

 
Один из залов роскошного Замка Шамбор (Франция). | Фото: barbadosband.com.

Один из залов роскошного Замка Шамбор (Франция). | Фото: barbadosband.com.

 

Несмотря на то, что Замок Шамбор является уникальным памятником архитектуры и образцом экстравагантности, после Французской революции многие предметы мебели, произведения искусства и декора были или разворованы, или проданы. Чуть позже ущерб был возмещен из запасников Лувра и Компьенского замка.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
антонио да-сангаллорафаэль брамант (bramante)золотой фонд мирового искусствакороль франциск (i)instagram (инстаграм), социальная сетьпосольство, франциякозимо роселлиСобор Святого Петракарло мадерно (carlo maderno)джованни бернинистрашный суддоменико гирландайоякопо бороцци да-виньолаpietro di-sanимператор Константинмикеланджело мадерно (maderno)джакомо да-виньолаМикеланджело БуонарротиСандро Боттичеллидонато брамант (donato bramante)леонардо да-винчапостол петркафедральный собор святого петра, ватикан, италиямикелоццо ди-бартоломео
наверх