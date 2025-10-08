5 архитектурных шедевров эпохи Возрождения, демонстрирующих элегантность культового стиля

Особенности архитектуры эпохи Возрождения

Впечатляющие шедевры эпохи Возрождения, ярко демонстрирующие особую элегантность культового стиля.

Элегантность и захватывающая дух красота присущи архитектурным произведениям эпохи Возрождения.

1. Кафедральный собор Святого Петра в Ватикане (Италия)

Собор Святого Петра и площадь перед ним – один из самых впечатляющих архитектурных ансамблей эпохи Возрождения (Ватикан, Италия).

В проектировании и оформлении уникальной базилики принимали участие гениальные зодчие, художники и скульпторы с мировым именем (Basilica di San Pietro, Ватикан).

2. Палаццо Медичи Риккарди во Флоренции (Италия)

За стенами строгого монументального здания прячется удивительная красота и изящество (Palazzo Medici Riccardi, Италия). | Фото: galya1963.livejournal.com.

Внутренний двор Палаццо Медичи Риккарди во Флоренции (Италия).

К роскошному убранству дворца Медичи приложили руку величайшие творцы эпохи Возрождения (Palazzo Medici Riccardi).

3. Сикстинская капелла в Ватикане (Италия)

За этими скромными стенами прячется «Золотой фонд» мирового искусства (Сикстинская капелла, Ватикан).

На роспись потолка великий Микеланджело потратил более 5 лет ежедневного изнуряющего труда (Сикстинская капелла, Ватикан). | Фото: cachitosdearte.blogspot.com.

Фреска «Страшный суд» на алтарной стене Сикстинской капеллы (Ватикан, Италия). | Фото: civitavecchia.portmobility.it.

4. Палаццо Фарнезе в Риме (Италия)

Дворец-особняк восхищает своей лаконичностью и правильными формами (Palazzo Farnese, Рим). | Фото: italia.obnovlenie.ru.

Внутренний двор Палаццо Фарнезе, который уже более 100 является посольской резиденцией Франции. | Фото: italy4.me.

Главный зал украсили работы именитых скульпторов и художников, включая самого Микеланджело (Palazzo Farnese, Рим).

Лестница является особым произведением искусства, хотя роспись стен и купольного потолка захватывает дух не меньше (Palazzo Farnese, Рим). | Фото: unarussainitalia.ru.

5. Замок Шамбор в Центр-Валь-де-Луаре (Франция)

Замок Шамбор – яркий пример архитектуры французского Ренессанса.

Лестница является особым произведением искусства, очень быстро превратившаяся в модный элемент архитектуры (Замок Шамбор, Франция).

Один из залов роскошного Замка Шамбор (Франция). | Фото: barbadosband.com.