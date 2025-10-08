5 архитектурных шедевров эпохи Возрождения, демонстрирующих элегантность культового стиля

Ренессанс – период художественного возрождения и созидания, который длился с начала XIV по XVI век. Возрождение во всех смыслах этого слова было радикальным периодом, который изменил науку, культуру, искусство, ремесла, скульптуру и, конечно же, архитектуру. С эстетической точки зрения оно часто фокусировалось на возвращении к упорядоченным элементам древнегреческой и римской архитектуры, которая была усовершенствована великими зодчими, чьи творения стали иконой стиля.
Особенности архитектуры эпохи Возрождения
Впечатляющие шедевры эпохи Возрождения, ярко демонстрирующие особую элегантность культового стиля.
Произведения искусства и шедевры архитектуры, относящиеся к эпохе Возрождения, которую еще называют Ренессансом, ориентированы на создание идеальных форм и совершенной красоты. Акцент делался на правильные пропорции, симметрию, которые использовались в классике, многие столетия считавшейся вершиной архитектуры и искусства. Наивысших достижений в этом направлении достигли древнегреческие и древнеримские зодчие, скульпторы и художники.
Примечательно: Эпоха Возрождения пришла в след за «темными» Средними веками, которые подготовили почву, чтобы произошла не обычная смена исторического периода, а кардинальные изменения в сознании людей и их восприятии окружающего мира. Для Ренессанса характерны не простое возвеличивание Бога, а повышенный интерес к человеку, который является центром Вселенной. Как ни странно это звучит, но именно гуманизм предопределил приоритеты в архитектуре, в которой также доминировал человек, вернее сказать пропорции человеческого тела, что привело к идее математического процесса, поспособствовавшего созданию идеальных сооружений.
Элегантность и захватывающая дух красота присущи архитектурным произведениям эпохи Возрождения.
Работы великих мастеров эпохи Ренессанса зачастую включали классические элементы античности: купола, арки, антаблементы, колонны, строгие прямолинейные формы и симметрию. В некоторых проектах явно просматривались композиционные детали классических ордеров – дорического, ионического и коринфского.
1. Кафедральный собор Святого Петра в Ватикане (Италия)
Собор Святого Петра и площадь перед ним – один из самых впечатляющих архитектурных ансамблей эпохи Возрождения (Ватикан, Италия).
Фантастической красоты и величия Собор Святого Петра (Basilica di San Pietro) – один из лучших образцов архитектуры эпохи Возрождения. Крупнейшая и одна из самых значимых христианских церквей мира была построена в XVII веке культовыми зодчими, скульпторами и художниками Высокого Возрождения (частично барокко), среди которых можно выделить Джованни Бернини (Giovanni Lorenzo Bernini), Карло Мадерно (Carlo Maderno), Микеланджело (Michelangelo Buonarroti), Донато Браманте (Donato Bramante) и Рафаэля (Raffaello Santi).
В проектировании и оформлении уникальной базилики принимали участие гениальные зодчие, художники и скульпторы с мировым именем (Basilica di San Pietro, Ватикан).
Историческое наследие: Памятник архитектуры, который мы можем видеть сейчас, – это последний вариант преобразования Basilica di San Pietro. На этом месте первая романская базилика появилась еще в 4 веке нашей эры при римском императоре Константине. Согласно христианским писаниям здесь покоится тело апостола Петра, принявшего мученическую смерть. Именно здесь последователи Христа над и воздвигли первый алтарь (313 год). С тех пор базилика пережила несколько ремонтов и трансформаций, но к началу 1500 гг. совсем обветшала и требовала полной реконструкции. Первым зодчим, взявшимся за разработку впечатляющего проекта, стал Донато Браманте.
2. Палаццо Медичи Риккарди во Флоренции (Италия)
За стенами строгого монументального здания прячется удивительная красота и изящество (Palazzo Medici Riccardi, Италия). | Фото: galya1963.livejournal.com.
Внутренний двор Палаццо Медичи Риккарди во Флоренции (Италия).
Палаццо Медичи-Риккарди (Palazzo Medici Riccardi) – первый родовой замок семьи Медичи, который является образцом раннего Ренессанса. Он также считается первым зданием построенном в стиле эпохи Возрождения на территории Флоренции, превратившийся в эталон, который никто так и не решился превзойти. Понадобилось 20 лет, чтобы строгое и величественное снаружи здание, внутри превратилось в изысканный дворец, где до сих пор можно увидеть работы итальянских мастеров – Микеланджело, Донателло, Беноццо Гоццолии Боттичелли и Микелоццо ди Бартоломео, который и спроектировал палаццо для знаменитого семейства.
К роскошному убранству дворца Медичи приложили руку величайшие творцы эпохи Возрождения (Palazzo Medici Riccardi).
Конструкционные особенности: Дизайн дворца является ярким примером трехсторонней схемы строительства на трех различных вертикальных высотах. Такая конструкция фасада стала очень популярной в эпоху Возрождения, потому что она символизировала влияние пропорций человеческого тела на архитектуру.
3. Сикстинская капелла в Ватикане (Италия)
За этими скромными стенами прячется «Золотой фонд» мирового искусства (Сикстинская капелла, Ватикан).
Несмотря на то, что Сикстинская капелла (Capilla Sixtina) в Апостольском дворце задумывалась, как оборонительное сооружение и внешне выглядит более чем просто и обыденно, но переступив ее порог сразу понимаешь, почему ее называют «жемчужиной Ватикана». Преображением капеллы и созданием бессмертного восхитительного образа занимались одни из крупнейших мастеров эпохи Возрождения – Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо, Козимо Роселли и Рафаэль.
На роспись потолка великий Микеланджело потратил более 5 лет ежедневного изнуряющего труда (Сикстинская капелла, Ватикан). | Фото: cachitosdearte.blogspot.com.
Фреска «Страшный суд» на алтарной стене Сикстинской капеллы (Ватикан, Италия). | Фото: civitavecchia.portmobility.it.
Но больше всего пришлось приложить усилий Микеланджело Буонарроти, который хоть и тяготел к скульптуре, но пришлось взяться за создание гигантских размеров фресок на потолке и алтарной стене. Невероятной красоты фрески с Библейскими мотивами не одно столетие вызывали и восхищение, и яростную критику из-за обнаженной натуры, но все же разум восторжествовал и творение великого мастера сохранилось до наших дней.
4. Палаццо Фарнезе в Риме (Италия)
Дворец-особняк восхищает своей лаконичностью и правильными формами (Palazzo Farnese, Рим). | Фото: italia.obnovlenie.ru.
Внутренний двор Палаццо Фарнезе, который уже более 100 является посольской резиденцией Франции. | Фото: italy4.me.
Дворец-особняк для семьи Фарнезе, построенный в 1517 году, часто называют образцом высокой архитектуры эпохи Возрождения. И это неспроста, ведь величественный Palazzo Farnese (он же Палаццо Фарнезе) на протяжении многих веков считается образцом дворцовой архитектуры. Это тот случай, когда лаконичность форм и монументальность впечатляет больше нежели объекты с изобилием декоративных элементов и вычурных деталей.
Главный зал украсили работы именитых скульпторов и художников, включая самого Микеланджело (Palazzo Farnese, Рим).
Одно из красивейших зданий Рима, первоначально было спроектировано Антонио да Сангалло Младшим. А вот завершением его строительства и оформлением занимались самые известные архитекторы и художники эпохи Возрождения – Якопо Бороцци да Виньола, Джакомо делла Порта и, конечно же, Микеланджело.
Лестница является особым произведением искусства, хотя роспись стен и купольного потолка захватывает дух не меньше (Palazzo Farnese, Рим). | Фото: unarussainitalia.ru.
По сведениям авторов Novate.ru, вот уже более 100 лет Palazzo Farnese – лучший памятник архитектуры и искусства служит в качестве представительской резиденции посольства Франции, поэтому к открытым для туристов достопримечательностям его отнести нельзя. Хотя можно попытаться попасть на один из экскурсионных туров, которые регулярно проводятся, правда, записаться придется заранее.
5. Замок Шамбор в Центр-Валь-де-Луаре (Франция)
Замок Шамбор – яркий пример архитектуры французского Ренессанса.
Изначально, Замок Шамбор (Château de Chambord) был задуман как охотничий домик для короля Франциска I (годы правления 1515-1547 гг.). Но со временем планы были кардинально пересмотрены и вместо хижины появился огромный замок, который превратился в образец архитектуры французского Ренессанса. Особенно примечательным элементом стала центральная лестница. Ее двойная спираль, или лестница ДНК очень быстро превратилась в культовую дизайнерскую идею, которую разрабатывал сам Леонардо да Винчи.
Лестница является особым произведением искусства, очень быстро превратившаяся в модный элемент архитектуры (Замок Шамбор, Франция).
Один из залов роскошного Замка Шамбор (Франция). | Фото: barbadosband.com.
Несмотря на то, что Замок Шамбор является уникальным памятником архитектуры и образцом экстравагантности, после Французской революции многие предметы мебели, произведения искусства и декора были или разворованы, или проданы. Чуть позже ущерб был возмещен из запасников Лувра и Компьенского замка.
