Почему красавица Филлис ездила на великом Аристотеле, как на лошади: Вымысел или унижение

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке есть весьма любопытный экспонат. Это средневековый кувшин для воды, отлитый из бронзы, который датируется 14 веком. Форма этого предмета изображает фигуру молодой и красивой женщины, которая восседает верхом на пожилом мужчине, как на лошади. Правой рукой она держит старика за волосы. Женщину зовут Филлис, а мужчина — это великий древнегреческий философ Аристотель. Как столь почтенный учёный муж, один из величайших мыслителей классической древности, мог оказаться в таком положении и является ли эта история правдой?
Филлис и Аристотель
Согласно легенде, один из любимейших учеников философа, не кто иной, как сам Александр Македонский, был без памяти влюблён в одну юную красавицу. Филлис и была той самой прекрасной особой. Аристотеля это весьма беспокоило, ибо он считал, что это очень мешает его ученику вести государственные дела. Философ неоднократно говорил с Александром, советуя не тратить на Филлис столько времени. В некоторых версиях этой истории женщина является любовницей отца Македонского, в других — его самого.
Ёмкость для воды в образе Аристотеля и Филлис.
Александр внял советам наставника и стал уделять своей возлюбленной гораздо меньше времени. Это очень обидело Филлис. Она прекрасно знала, кто за этим стоит и решила жестоко отомстить. Красавица стала оказывать Аристотелю знаки внимания и всячески завлекать старика в свои сети. Тот не устоял перед её чарами и пришёл момент, когда пожилой учёный не мог управлять своей страстью. Он умолял Филлис о том, чтобы провести с ней хотя бы одну ночь.
Аристотель и Филлис, изображение около 1485 года.
Коварная женщина согласилась, но поставила одно условие. Аристотель должен был позволить превратить себя в лошадь и прокатить проказницу по саду. Философ согласился, позволив надеть на себя седло и уздечку. Александру, тем временем, Филлис сказала, что к определённому часу он должен обязательно явиться в сад. Когда великий царь и завоеватель узрел своего главного седовласого наставника, ползающего на четвереньках с удилом во рту, с восседающей на его спине Филлис, размахивающей кнутом — он был поражён. Македонский не смог сдержаться и вышел к ним. У Аристотеля он спросил как же так получилось?
Филлис и Аристотель, изоражение около 1500 года.
Мудрец со смущением ответил, что раз такое могло случиться с ним, то сложно представить, что было бы с самим Александром. И добавил, что раз этого не произошло, то значит он хорошо его учил.
Популярная история всплыла в средние века
Подобные истории были весьма популярны во времена Средневековья. Унижение мудрого Аристотеля хитрой Филлис было запечатлено во всевозможных произведениях искусства. Эту сцену изображали на картинах, делали изваяния, ящики, колонны и даже скамейки. В то время высмеивание сильных и умных мужчин, обманутых и побеждённых женщинами, приобретало всё большую известность в обществе.
Филлис и Аристотель, около 1515 года.
Например, рассказывали похожую историю о римском поэте Вергилии. Он влюбился в красавицу Лукрецию, которая была то ли любовницей, то ли дочерью императора. Разные источники говорят по-разному. Она решила посмеяться над своим поклонником и согласилась на свидание. Ночью Вергилий должен был прийти и забраться в большую корзину, которую потом подымут в комнату его возлюбленной. Лукреция подняла корзину наполовину. Утром поэт оказался на всеобщем обозрении и стал посмешищем для всего города.
Филлис и Аристотель, около 1530 года.
Все подобные легенды приобрели бешеную популярность в период, начиная с 15 века. По всей Европе начали приходить к власти женщины. Способность особ женского пола ниспровергать общепринятые социальные и культурные нормы вызывала у народа страх и беспокойство. Такие опасения, в свою очередь, могли усилить страхи по поводу колдовства, вера в которое тоже была тогда чрезвычайно распространена.
На стыке эпох
Время было противоречивое. Эпоха, где женщина считалась неполноценной, столкнулась с реальностью целой череды женщин-монархов. Женщины доминировали. Многим это казалось неуместным и неестественным, но таковы были реалии.
История с Филлис и Аристотелем - выдумка.
В этом плане история с Аристотелем выглядит неоднозначно. С одной стороны она продиктована женоненавистничеством и недоверием к женской силе, а с другой включает унижение мудрого мужа. Выглядит эта история очень поучительно. На вопрос о том, было это или не было на самом деле, историки отвечают однозначно — это выдумка. Придумана она была во времена Средневековья и к историческому Аристотелю не имеет ровным счётом никакого отношения. Автором легенды был монах 13 века по имени Жак де Витри. Его историю потом в разных вариациях повторяли другие.
Наверное, мужские страхи о превосходстве женщин всегда будут существовать. Это не совсем объясняет столь бешеную популярность унижения великого Аристотеля, но даёт некоторое понимание. По сей день многим знаком образ вечно юной красавицы Филлис, которая погоняет убелённого сединами мудреца кнутом.
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