4 города планеты, которые по разным причинам навсегда были покинуты людьми

1. Карфаген

Реконструкция Карфагена. /Фото: alternathistory.com

Руины легендарного города сегодня. /Фото: planetofhotels.com

2. Пальмира

Древний город, который появился на месте оазиса. /Фото: politconservatism.ru

Долгая история античного города была непростой. /Фото: prosto-travel.ru

Пальмира неплохо сохранилась, хоть и была покинута очень давно. /Фото: bbc.co.uk

3. Мероэ

Мероэ незадолго после обнаружения. /Фото: wikipedia.org

Мероэ, современный вид. /Фото: historytoday.com

4. Многоколонный Ирам

Концепт-арт внешнего вида древнего города. /Фото: dostoyanieplaneti.ru

От Ирама почти ничего не осталось - его и нашли-то с трудом. /Фото: livejournal.com