За всю историю существования человеческой цивилизации какие только поселения на планете появлялись, однако наиболее распространенными и ставшие впоследствии общепринятыми стали города. Однако многие из них на протяжении истории переставали существовать. И если одни уничтожались в результате стихийных бедствий или войн, то есть немало таких, которые ушли в историю просто потому, что оттуда ушли все жители. Вашему вниманию 4 города планеты, которые по разным причинам навсегда были покинуты людьми.
1. Карфаген
Реконструкция Карфагена. /Фото: alternathistory.com
У большинства из нас этот город ассоциируется со ставшей хрестоматийной фразой «Карфаген должен быть разрушен». Однако уже мало кто вспомнит, что в реальной истории после своего уничтожения во II ст. до н.э. его заново отстроили. Более того, он надолго пережил Римскую империю. Так, согласно свидетельствам античных источников, в 435 году н.после чего он стал частью Византийской империи.
Руины легендарного города сегодня. /Фото: planetofhotels.com
После этого какое-то время Карфаген еще был довольно крупным центром, однако после арабского завоевания 688–670 годов он перестал быть столицей региона - этот статус перешел к Кайруану - и постепенно начал приходить в упадок. Одной из причин был тот факт, что античный город с чуждой пришлым из пустынь Аравийского полуострова культурой был им неизвестен и ненужен. Поэтому нет ничего удивительного в том, что конечном итоге он полностью опустел и стал разрушаться, а сегодня он, оказавшись на территории современного Туниса, носит статус одной из самых посещаемых достопримечательностей страны.
2. Пальмира
Древний город, который появился на месте оазиса. /Фото: politconservatism.ru
Древний город Пальмира в свое время был известен едва ли не в каждом уголке планеты, и в том числе на отечественных просторах - ведь именно с ним частенько сравнивали Санкт-Петербург. История этого места началась в качестве стоянки для купцов и путешественников, где они могли бы отдохнуть после долгого пути и набраться сил для его продолжения рядом с источником воды в оазисе.
Долгая история античного города была непростой. /Фото: prosto-travel.ru
Первое разорение Пальмиры произошло в период завоевания Иудеи Навуходоносором. Однако тогда город восстановили - его месторасположение было чрезвычайно выгодным с экономической точки зрения. Это же обстоятельство позволило ему в дальнейшем разрастись до отдельного государства под названием Пальмирена. Цветущий регион через некоторое время оказался под управлением Римской империи, и обрести независимость ему больше не удалось.
Пальмира неплохо сохранилась, хоть и была покинута очень давно. /Фото: bbc.co.uk
Пальмира пребывала в статусе римской колонии до распада государства в 476 году, а в 744-м город был завоевана арабами. Пришлые люди не захотели перенимать чужую культуру, поэтому стали строить собственные города, а вскоре и местные жители покинули город. После этого Пальмира так и осталась заброшенной, постепенно утопая в песках. Нашли город снова только в XVII веке, потом начались его раскопки, а в последние десятилетия был известной туристической достопримечательностью, пока не оказался значительно поврежден во время боевых действий в Сирии.
3. Мероэ
Мероэ незадолго после обнаружения. /Фото: wikipedia.org
Еще один город Ближнего Востока, который появился в древности, однако позже был покинут - это Мероэ. Появления поселения на этом месте датируется VIII веком до н. э. С VI столетия до н. э. он стал столицей государства Куш, а через пятьсот лет государство было завоевано Римом. Однако господство последних в Мероэ продлилось недолго - в III веке н. э. ослабленная империя допустила захват региона государством Аксум.
Мероэ, современный вид. /Фото: historytoday.com
С тех пор древний город постепенно приходил в упадок и довольно быстро оказался в полном запустении. Как и большинство городов с подобной судьбой, Мероэ оказался забыт на несколько столетий. И только после того, как в XIX веке его вновь обнаружили путешественники, он вновь привлек внимание, но теперь как объект изучения историками и археологами. Особенно любопытными остаются пирамиды, правда, сегодня они стоят без верхушек - их объекты потеряли стараниями искателей сокровищ.
4. Многоколонный Ирам
Концепт-арт внешнего вида древнего города. /Фото: dostoyanieplaneti.ru
В отличие от большинства древних покинутых городов, Ирам обнаружили не в позапрошлом столетии во время бума египтологии, а только в начале 90-х годов ХХ века. Ранее этого сделать не позволяли технологии, а искали это место долго, ведь о его существовании говорится в 89-ой суре Корана, причем там утверждается, что разрушен он был по воле Аллаха.
От Ирама почти ничего не осталось - его и нашли-то с трудом. /Фото: livejournal.com
Трудно сказать реальную причину, почему это место перестало существовать. Однако сохранившаяся информация о нем в древних источниках предоставила историкам промежуточную версию - якобы город страдал от песчаных бурь, и в какой-то момент жить там стало просто невозможно. Потому люди и покинули Ирам. Изучение этого места идет полным ходом, однако ряд объектов особенно заинтересовали, в частности, радужные колонны, построенные из металла и драгоценных камней.
