Советы, которые помогут продлить срок службы вашей стиральной машины

Все знают, что стиральная машинка, как и любое устройство, имеет свой срок службы. Но, в большинстве случаев, стиральная машина выходит из строя, так и не отслужив положенный ей срок, по крайней мере, тот, что указан в её техническом паспорте.

Советы, которые помогут продлить срок службы Вашей стиральной машины

Причиной этого может являться что угодно: местная вода, небрежное отношение, интенсивное использование – что повлекло преждевременную выработку ресурса её частей, или же элементарный скачок напряжения… Сегодня хочу дать несколько советов, которые помогут продлить срок службы Вашей стиральной машины.



Понадобится

Тряпка.
Крестовая отвёртка.
Лимонная кислота (пищевая или кулинарная).
Фонарик.

Несложные действия которое значительно продлят срок службы Вашей стиральной машины


Начнём, пожалуй, с самой распространённой поломки. Очень многие обладатели стиральных машинок чаще других поломок сталкиваются с такой, как машинка перестаёт отжимать грязную воду. Проходит определённый цикл стирки и, как только дело доходит до слива грязной воды; машинка встаёт. Этому виной насос-помпа, ответственный за откачку грязной воды. Выход из строя этого маленького помпового насоса – наиболее часто встречающаяся поломка в любых стиральных машинах. Он наиболее быстрее остальных деталей машины подвержен износу и дальнейшему выходу из строя. Вот так он выглядит:

Советы, которые помогут продлить срок службы Вашей стиральной машины

Приобрести новый насос-помпу (в любой мастерской бытовой техники) и заменить его самостоятельно не составит никакого труда. Держится он в стиральной машинке на трёх крестовых шурупах.

Советы, которые помогут продлить срок службы Вашей стиральной машины

У всех бытовых стиральных машинок они одинаковые. Контакты фаза и минус на нём (при соединении) значения не имеют – он всё равно будет крутиться только в одну сторону. Ошибиться невозможно. Я уже два раза менял таким образом насос-помпу на своей стиральной машине, за её 14-ти летний (и пока исправный!
) срок службы. Итак, чтобы избежать вышеописанной поломки, необходимо хотя бы раз в пять лет менять насос-помпу, не дожидаясь, пока встанет вся машинка.
Вторая проблема – это накипь. Калгон, и прочие рекламируемые средства от этого не помогают. Помогают все эти средства только тем, кто их производит, рекламирует и продаёт… Обогатиться! А для того, чтобы удалить накипь с тэна и барабана стиральной машины, достаточно двадцатиграммовой упаковки лимонной кислоты, которую можно приобрести в любом магазине. И не затратно, и эффективно. Надо просто засыпать гранулированную лимонную кислоту в отсек для порошка (одну упаковку) и один раз прогнать машинку в холостой стирке (без белья) при температуре 60-90 градусов Цельсия.

Советы, которые помогут продлить срок службы Вашей стиральной машины

Повторять эту процедуру можно раз в два месяца.

Ну и, разумеется, не забывать об обычном уходе. Не закрывайте дверцу стиральной машинки полностью, оставляя небольшое пространство для вентиляции.

Советы, которые помогут продлить срок службы Вашей стиральной машины

Не поленитесь после каждой стирки осматривать и протирать резиновую манжету вокруг дверцы – там может накапливаться мусор, пуговицы и монеты.

Советы, которые помогут продлить срок службы Вашей стиральной машины

Так же иногда необходимо проверять фильтр, который стоит на подаче воды в машинку – там имеется мелкая сеточка, которая время от времени забивается мелкими частицами песка.

Советы, которые помогут продлить срок службы Вашей стиральной машины

Ещё нужно проверять сливной шланг – не забился ли он чем. Для этого можно просто, предварительно положив на его выход свёрнутую в несколько слоёв чистую ткань, подуть в него. Если он оказался чем-нибудь забит, снять его, и при помощи проволоки с намотанной на её конец тряпочкой, аккуратно прочистить шланг. Ну и самое главное – не забывайте после каждой стирки проверять сливной фильтр. Там может оказаться всё, что угодно! Всё, что Вы забыли вынуть из карманов перед стиркой. Необходимо удалить из сливного фильтра все эти мелочи, чтобы они при следующей стирке не повредили лопасти насоса-помпы. Находится этот сливной фильтр в нижней части машинки и имеет маленькую дверцу. Открыв дверцу, выкручиваем рукой крышку фильтра.

Советы, которые помогут продлить срок службы Вашей стиральной машины

Открутив крышку фильтра, из небольшого отстойника, имеющегося внутри, выльются остатки грязной воды и после этого можно извлечь оттуда всё, что там имеется: пуговицы, монеты и прочее… И, конечно же, не забывайте отключать стиральную машинку от электросети, после стирки.
Соблюдая эти нехитрые правила, Вы продлите срок службы своей стиральной машинки в полтора, а то и в два раза.

Советы, которые помогут продлить срок службы Вашей стиральной машины
Стиральная машина
советы
