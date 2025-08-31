Граненый стакан: кто и зачем на самом деле придумал главный предмет советской посуды

Даже сегодня граненый стакан остается одним из неформальных символов советской эпохи. Вокруг легендарного стакана сформировалось множество легенд и откровенных мифов. По интернету даже ходят рассказы о том, что главный советский стакан при определенных условиях взрывался прямо в руке у человека! Сегодня попытаемся отделить истину от выдумки, а также разберемся, когда появился граненый стакан на самом деле и кто является его создателем.
Стакан на картине 1918 года. |Фото: laifhak.ru.
С граненым стаканом в России все не просто. Можно сказать, что граненый стакан пережил два рождения в своей истории. Первые упоминания граненых стаканов восходят еще к XVII столетию. Само собой о массовом производстве такой посуды в те времена не шло и речи. Делались такие стаканы стеклодувными мастерами вручную. Сегодня принято считать, что первым процесс производства легендарной посуды на Руси освоил мастер Ефим Смолин. По легенде, одно из его изделий было преподнесено лично Петру I. В небольшом количестве стаканы выпускались вплоть до Революции. Причем «старый» граненый стакан отличался по форме от того, что был сделан позже в СССР.
Делали стаканы и до СССР, правда не такие. |Фото: media-digital.ru.
Широкое распространение и новый вид граненые стаканы в СССР получили уже после первой волны советской индустриализации. В советских столовых стали появляться первые промышленные посудомоечные машины. Старая посуда в них нередко билась, а потому была поставлена задача разработки нового стакана. Таким образом знаменитый «Малиновский» граненый стакан с зауженным дном появился 11 сентября 1943 года. Первая партия была выпущена на Гусевском хрустальном заводе.
Вера Мухина. |Фото: ru.moscovery.com.
Советский граненый стакан благодаря своей форме и конфигурации был намного прочнее всех тех, что делались раньше. Вопреки красивой легенде, граней у него было необязательно 16. Существовали стаканы с 12, 14, 18, а также достаточно редкие стаканы с 17 гранями. Верхний диаметр стакана равнялся 7.2-7.6 см, нижний – 5.5 см. Типовая высота – 10.5 см. Так же стаканы могли иметь разный объем. Встречалась посуда на 50, 100, 150, 200, 250 и 350 мл. Благодаря своей прочности и надежности, советский граненый стакан стал главным сосудом для заведений общепита, поездов, кораблей и самолетов. А самое главное, что по-настоящему «народным» данный предмет посуды стал именно в годы СССР благодаря форсированной индустриализации.
До сих пор в ходу. |Фото: livemaster.by.
