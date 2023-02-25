25 невероятных фактов о мире, в котором мы живём

С нами не соскучишься!

Мир вокруг нас — уникален, и нигде в известной нам Вселенной в помине нет ничего подобного. Да и на что там смотреть, во Вселенной? На бездушные камни, парящие в пустоте?..

Supercoolpics.com





3. Самое сухое место на планете оказалось невероятно красочным. Пустыня Атакама, Чили.

Diaforetiko.gr





4. Камбоджийская река Меконг течет в двух противоположных направлениях.

Korabley.net





5. Наивысшую точку Бутана, гору Канкар-Пунсум (Гангкхар-Пуенсум) высотой 7570, не покорил ни один альпинист.

Neonsky.com





6. В Австралии расположено необыкновенное розовое озеро Хильер.

Newpix.ru





7. На территории американской Северной Каролины есть «британский уголок». Здесь по-прежнему чтят героических британских военных, которые боролись за эту землю 250 лет назад.



8. Ни один ученый не может объяснить причины возникновения огромного кратера Дуга Настапока в Канаде.

Gagadget.com





9. Наивысшая точка системы межштатных автомагистралей США находится под землей. Туннель Эйзенхауэра, который проходит сквозь перевал Лавленд, делает это место самой высокой точкой автомагистралей как над землей, так и под ней.

Pasek-boris.livejournal.com





10. Жители испанского городка Сетениль-де-Лас-Бодегас живут под скалой.

Eco-turizm.net





11. В Туркменистане находятся «Ворота ада». В 1971 году в пустыне Каракум советские ученые начали бурить разведочную скважину на наличие газа. Неожиданно под землю провалилось все оборудование геологов. Чтобы токсичное вещество не повлияло на жизнь местных жителей, ученые подожгли газ, надеясь, что через несколько дней он полностью выгорит. Однако подземная полость пылает по сей день.

Loveopium.ru





12. Раз в году всё население Лихтенштейна приглашается выпить пива вместе с королевской семьей.

Vaterland.li





13. После дождя высохшее соленое озеро Салар-де-Уюни в Боливии превращается в настоящее зеркало.

Img-fotki.yandex.ru

14. Город Хайдер в штате Аляска нах



одится настолько далеко до ближайшего американского селения, что живет по законам и обычаям Канады.



15. У берегов Хорватии расположен остров в виде сердца. Называется он Галесняк.

Imgnews.restbee.ru





16. Национальный памятник США установлен в неправильном месте. Монумент Четыре угла должен был быть возведен в точке, где сходятся границы четырех штатов — Аризоны, Колорадо, Нью-Мексико и Юты. Однако из-за неточных технологий проведения полевых работ XIX века координаты места сместили на 600 метров западнее.

Academic.ru





17. Африканский город Ганвье является самым крупным населенным пунктом в мире, полностью построенным на сваях.

Etotam.com





18. На британском острове Сарк нет наружного освещения и автомобилей. Местные жители предпочитают передвигаться на конных экипажах и велосипедах.



19. В Северном море расположено изолированное государство Силэнд, которое не признает ни одна страна. И хотя здесь проживает всего несколько человек, государство имеет собственную национальную символику и паспорта.

Img-fotki.yandex.ru

20. Чтобы маленькая дочь стала настоящей принцессой и правила собственным государством, вирджинец нашел никому не принадлежащий кусок африканской пустыни и объявил его своим.



21. Болдуин-стрит в Новой Зеландии признана самой крутой улицей в мире.

Etotam.com

22. В Норвегии есть городок, название которого состоит из одной буквы. Деревня называется О (Å), что переводится как «ручей».

Wikimedia





23. Чилийское озеро Качет II несколько раз в год полностью исчезает. Феномен связывают с глобальным потеплением.



24. Некогда один из самых густонаселенных уголков Японии, сегодня заброшенный Хасима является островом-призраком.

Rai77.ru





25. Уникальная акация, растущая в пустыне Сахара, была самым одиноким деревом в мире, пока ее не сбил пьяный водитель грузовика. В радиусе 400 км от растения не росло ни одно другое дерево.

Pagetravel.ru





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С наивысшей вершины Панамы можно одновременно видеть и Тихий, и Атлантический океаны.Самый густонаселенный остров на Земле — Санта-Крус-дель-Истоле. На одном гектаре площади здесь проживает больше 1200 человек.