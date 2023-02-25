25 невероятных фактов о мире, в котором мы живём
Мир вокруг нас — уникален, и нигде в известной нам Вселенной в помине нет ничего подобного. Да и на что там смотреть, во Вселенной? На бездушные камни, парящие в пустоте?..1.
С наивысшей вершины Панамы можно одновременно видеть и Тихий, и Атлантический океаны.2.
Самый густонаселенный остров на Земле — Санта-Крус-дель-Истоле. На одном гектаре площади здесь проживает больше 1200 человек.
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