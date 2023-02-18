Как приготовить правильный компост

Узнаем как сделать правильный компост, который является прекрасным натуральным удобрением, подходящим для любого типа почвы.







Многие полагают, что приготовление компоста — дело простое: сложил в ящик или кучу ветки, листья и прочие органические отходы, накрыл и жди, когда созреет. Простое, да не совсем.



Правильный компост своими руками

Как узнать, что компост созрел

Когда лучше делать компост

Компост – как приготовитьНужно ли перемешивать компостКак узнать, что компост созрелКогда лучше делать компостПравильно приготовленный компост поможет почве восстановить жизненные силы и повысить плодородие, улучшит ее структуру. На практике каждый земледелец точно знает, как сделать компост, и готовит его по своему — единственно правильному рецепту. На самом деле вариантов великое множество: они включают в себя различные ингредиенты, добавки, готовятся аэробным и анаэробным способом. Описать каждый подробно в одной статье невозможно, поэтому остановимся на основных, проверенных временем и тысячами земледельцев.Предвижу вопрос: зачем делать компост в домашних условиях, ведь сейчас его можно купить? Купить, конечно, можно. Если только вы уверены в порядочности производителя. Иначе можно не помочь земле, а навредить ей. Только приготовив правильный компост своими руками, вы можете быть на 100% уверены в том, что это настоящее «садовое золото».скошенную траву;опавшие листья;навоз животных и птичий помет; торф;спитой чай и кофе; яичную скорлупу, не прошедшую термическую обработку;обрезки сырых овощей и фруктов;тонкие ветви;бумагу, перья, натуральные ткани (в измельченном виде);солому, опилки, стружки, шелуху от семечек.овощи и фрукты после термической обработки;больные растения;многолетние и обсемененные сорняки;синтетические ткани и материалы; кожуру от цитрусовых.Бесконечные споры ведутся в отношении таких добавок, как, извините, фекалии человека, собак и кошек. Этот вопрос оставим на личное усмотрение хозяев компостной кучи — решайте сами, из чего и как делать компост. Считаете, что такая добавка улучшит качество готового компоста — пожалуйста! Если нет — просто не добавляйте их. Нет единого мнения и по таким добавкам, как остатки молока, рыбы, мяса, жира и костей.Упомяну еще один волнующий многих вопрос — можно ли закладывать в компост падалицу яблок? По мнению практикующих земледельцев ответ однозначен: можно, проверено на практике. Если компост делать по правилам, температура в нем достигает +60°C и выше, грибы-паразиты в этих условиях гибнут.Органические отходы можно условно разделить на группы:Азотистые: к ним относят навоз, птичий помет, траву, сырые овощные и фруктовые отходы.Углеродистые: это солома, листья, опилки, трава, бумага, картон.На дно емкости уложите обрезки веток, щепки — они выполнят роль дренажа.Помните: каждый пласт отходов должен быть 30-50 см, затем слой земли 5-10 см, затем — снова ингредиенты. Чем больше разных видов органических отходов мы используем, тем выше будет качество готового продукта. Слово компост переводится как «составной», значит, из одного компонента сделать его невозможно. Попробуйте сделать компост исключительно из травы. В результате получите либо сено, либо скользкую гниющую массу.Вот, например, удобрение от производителя под названием «Куриный компост». Я уж и предположить опасалась, из чего он изготовлен) Смотрю состав: торф, куриный помет, солома, опилки и другие органические добавки. Так что не бойтесь проявить изобретательность — уложите в свою компостную кучу все, что будет на пользу готовому продукту.Богаче и полноценнее получается компост, в который заложены растения, способствующие быстрому образованию гумуса: ромашка аптечная, тысячелистник, валериана, одуванчик. Азотистые и углеродистые отходы должны чередоваться в слоях, равно как сухие и влажные. Чтобы ускорить процесс разложения, можно полить кучу раствором птичьего помета или коровяка.Нужно ли перемешивать компостДа, нужно. Вся масса обогащается кислородом, слои перемешиваются, разложение происходит быстрее, так легче контролировать степень увлажнения компоста. Чем чаще будете перелопачивать, тем скорее получите зрелый продукт.Компостная масса должна быть рассыпчатой, влажной, темного цвета. А главное — зрелый компост должен пахнуть лесной землей.Здесь нет строгих рамок: можно укладывать слои органики с самой весны, по мере их поступления. Осенью в компост добавляют убранную ботву, опавшие листья. Кстати, существуют способы приготовить компост из листьев за несколько дней!Не успели заложить компостную кучу, а на дворе уже зима? Не беда! Достижения науки позволяют нам делать компост зимой. По уверениям производителей ЭМ-препаратов готовый продукт можно получить через 2 месяца.Чтобы приготовить быстрый компост, потребуются пищевые отходы, земля (10% от объема отходов) и раствор ЭМ-препарата («Тамир», «Ургаса», «Байкал М1» либо любой другой).В герметично закрывающуюся емкость кладем горсть отходов, соответствующую по объему часть земли, увлажняем ЭМ-раствором и закрываем. И так до тех пор, пока емкость не заполнится.Выбрать препараты для ускорения созревания компоста вы можете в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Смотреть подборку препаратов.