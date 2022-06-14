История украденного метеорита

Осенью 1902 года, валлийский иммигрант по имени Эллис Хьюз обнаружил странный, отчасти захороненный в земле, камень. Находка располагалась на расстоянии, примерно, 1,2 км от дома Хьюза, в долине Willamette, штата Орегон. На следующий день, Хьюз доверил свое открытие соседу, Уильяму Дэйлу, и показал ему найденный обломок скалы. Случайно Дейл ударил его камнем, и, к своему удивлению, услышал звенящий звук. Поскольку оба мужчины были шахтерами, они сразу признали в своей находке железный метеорит…









Они спрятали его под кучей еловых сучьев и начали обсуждать, как они могли бы сохранить за собой право распоряжаться этим метеоритом. Вся проблема заключалась в том, что земля, где лежал метеорит Willamette, принадлежала (по иронии судьбы) Орегонской металлургической компании.







Они решили сохранить открытие в тайне и попробовать купить землю, на которой он лежал. Дейл отправился домой в восточный Орегон, чтобы продать что-нибудь из домашних ценностей и тем самым собрать необходимый капитал для покупки земли.



Украсть метеорит

Плата за просмотр

Судебные тяжбы

Патриотическая продажа метеорита Willamette