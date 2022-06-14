История украденного метеорита

Осенью 1902 года, валлийский иммигрант по имени Эллис Хьюз обнаружил странный, отчасти захороненный в земле, камень. Находка располагалась на расстоянии, примерно, 1,2 км от дома Хьюза, в долине Willamette, штата Орегон. На следующий день, Хьюз доверил свое открытие соседу, Уильяму Дэйлу, и показал ему найденный обломок скалы. Случайно Дейл ударил его камнем, и, к своему удивлению, услышал звенящий звук. Поскольку оба мужчины были шахтерами, они сразу признали в своей находке железный метеорит…
Они спрятали его под кучей еловых сучьев и начали обсуждать, как они могли бы сохранить за собой право распоряжаться этим метеоритом. Вся проблема заключалась в том, что земля, где лежал метеорит Willamette, принадлежала (по иронии судьбы) Орегонской металлургической компании.
Они решили сохранить открытие в тайне и попробовать купить землю, на которой он лежал. Дейл отправился домой в восточный Орегон, чтобы продать что-нибудь из домашних ценностей и тем самым собрать необходимый капитал для покупки земли.
Украсть метеорит
По некоторым причинам, нам неизвестным, Дейл не вернулся. Спустя несколько месяцев, жена Хьюза «допекла» своего мужа, постоянно напоминая о необходимости что-либо делать, пока другой счастливчик не нашел метеорит. Учитывая отсутствие денег на покупку земли, где лежал метеорит, для Хьюза быстро стал очевиден единственный выход: он должен был украсть метеорит Willamette.
Украсть 15-тонный кусок железа — не простая задача. В августе 1903 года, Хьюз начал раскопки вокруг огромного метеорита. Работая в глубокой тайне, с грубыми инструментами, ему помогали лишь его сын-подросток и старая лошадь.
Перевозка метеорита Willamette
После тяжелой изнурительной работы, они попытались переместить метеорит из ямы на примитивную бортовую корзину, построенную полностью из бревен, используя стволы деревьев в качестве роликов. Находчивый шахтер соорудил устройство в виде шпиля для вытягивания метеорита в корзину.
Плата за просмотр
Хьюз и его сын трудились в течение трех непосильных месяцев, пока тащили железный метеорит Willamette на расстояние более километра к своему дому.
Что удивительно, свою работу Хьюз настолько эффективно маскировал, что его соседи понятия не имели, что у них под носом происходит что-то необычное. Когда метеорит был доставлен к дому, Хьюз построил хижину вокруг него, и объявил, что нашел этот метеорит, и это его имущество по праву, и начал брать плату в размере двадцати пяти центов со всех желающих посмотреть на это чудо.
Судебные тяжбы
К сожалению, одним из первых клиентов Хьюза был адвокат Орегонской металлургической компании. Каким-то образом он сделал вывод, что метеорит Willamette был украден. Вероятно, он обнаружил следы, ведущие к большой яме на территории земли компании. Адвокат прямо сказал Хьюзу, о праве собственности на метеорит его клиенту — Орегонской металлургической компании.
Чтобы избежать судебных процедур, он любезно предложил шахтеру пятьдесят долларов за этот метеорит. Хьюз категорически отверг предложение. Адвокат вынужден был подать иск от имени компании, чтобы вернуть метеорит в собственность компании, и дело было передано в суд.
Хьюз боролся долго и, похоже, искренне верил, что метеорит Willamette по праву принадлежит ему. Суд признал право за истцом. Сразу же после вынесения приговора, победоносная компания направила команду рабочих с лошадьми к дому Хьюза и начала эвакуацию железного метеорита.
Хьюз отчаянно пытался обжаловать приговор в Верховном суде штата, и ему удалось получить судебный запрет на перемещение метеорита до принятия окончательного решения. Компания наняла охранника, который сидел на верхней части метеорита с заряженным пистолетом на время, пока не решится вопрос.
Между тем, ближайший сосед Хьюза тоже подал один иск, на этот раз, как против Хьюза, так и против компании. Сосед утверждал, что метеорит был, по сути, украден из его земли. В качестве доказательства он показал следователям огромный кратер на своей земле, которой, как он утверждал, был образован падением метеорита. Дело было прекращено, когда соседи человека сообщили, что они слышали шум взрывных работ, которые проводились у соседа только неделю назад.
Патриотическая продажа метеорита Willamette
Итак, 17 июля 1905 года, государственный Верховный суд оставил в силе ранее принятое решение и оставил метеорит Willamette Орегонской металлургической компании. Компания возила его в Портленд, где он был представлен публике с большой помпой на Экспозиции Льюиса и Кларка. Было объявлено, что этот крупнейший американский метеорит навсегда останется в штате Орегон, в его родном штате.
Когда экспозиция была закрыта, Орегонская металлургическая компания, уже равнодушная к этой патриотической риторике, продала метеорит Willamette Уильяму Dodge за $ 20600, который передал его в Американский музей естественной истории.
Это была самая высокая цена, для этого времени, заплаченная за экземпляр в коллекцию музея. Посетители найдут этот массивный железный метеорит на первом этаже Хайден музее Планетария (в Нью-Йорке), где дети по-прежнему забираются в полости метеорита.
По заключению геологов, метеорит Willamette первоначально упал на землю в юго-восточной Британской Колумбии несколько сотен миллионов лет назад. Во время последнего ледникового периода, менее чем сто тысяч лет назад, движущийся лед захватил метеорит и перетащил метеорит на юг, на айсберг, на озере Пенд Орейе.
Далее метеорит продолжил путешествие на льдине вниз по течению реки Колумбия. В конце концов метеорит Willamette оказался в одноименной долине, где и нашел его удачливый (или не очень удачливый) шахтер.
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