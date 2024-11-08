5 научно доказанных фактов, которые кажутся слишком странными, чтобы быть правдой

1. Земля вмещает большее число деревьев, Солнечная система - звёзд

При сравнении числа звёзд и деревьев неожиданно победили вторые. /Фото: priroda.club

2. Не все фрагменты LEGO опасны при глотании

Безопасность голов человечков из конструктора проверена... многократным глотанием. /Фото: shedevrum.ai

3. Ванильный ароматизатор научились делать из пластиковых бутылок

Кто бы мог подумать, что запах знаменитого растения можно будет получать из... пластикового вторсырья. /Фото: aroma-butik.ru, santailiving.ru

4. Дальний родственник воробья - ядовитый

Реально существующая ядовитая птица. /Фото: lifehacker.ru

5. До вмешательства человека морковка росла в других оттенках

Не только оранжевая, а ещё белая и пурпурная. /Фото: agathm.ru