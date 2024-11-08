5 научно доказанных фактов, которые кажутся слишком странными, чтобы быть правдой

Мир полнится миллионами интересных фактов, и не все из них правдивые. Вот только мы в них нередко верим, потому что они кажутся правдоподобными. А бывает и с точностью, да наоборот - когда утверждения, которые имеют чёткое научное обоснование, выглядят настолько неправдоподобно, что в них не особо и верится.
1. Земля вмещает большее число деревьев, Солнечная система - звёзд
При сравнении числа звёзд и деревьев неожиданно победили вторые. /Фото: priroda.club
О Вселенной любят говорить, что она бесконечная, и пока края её найти не удаётся. А вот размеры нашей родной галактики определили давно, в том числе - посчитали все имеющиеся в ней небесные тела. И пришли к довольно необычному выводу: согласно расчётам учёных, Млечный Путь представляет собой скопление максимум в 500 миллиардов небесных тел. Но это число в шесть раз меньше, чем количество всех, растущих на планете Земля деревьев.
2. Не все фрагменты LEGO опасны при глотании
Безопасность голов человечков из конструктора проверена... многократным глотанием. /Фото: shedevrum.ai
Один из самых больших страхов родителей, что их маленькие дети что-то проглотят, что глотать не следует. А производители игрушек с небольшими детальками из-за этого вынуждены стараться искать варианты, каким образом сделать их продукт максимально безопасным для юных пользователей. Коллектив медиков из Австралии умудрился доказать, что некоторые детали от LEGO безопасны для организма человека. Речь идёт о головах человечков, которые бывают в этих наборах, а проверяли врачи их довольно смело - попросту глотали их и смотрели, что будет. Результаты таких экспериментов показали, что меньше чем за два дня деталь спокойно минует ЖКТ и выйдет естественным путём.
3. Ванильный ароматизатор научились делать из пластиковых бутылок
Кто бы мог подумать, что запах знаменитого растения можно будет получать из... пластикового вторсырья. /Фото: aroma-butik.ru, santailiving.ru
Множество людей по всему миру обожают вкус и запах ванили, однако далеко не всем известно, каким образом его добывают в промышленных масштабах. Оказывается, по информации редакции novate.ru, только 15% всего ванильного ароматизатора и экстрактов изготовляют из натурального сырья, а остальное имеет искусственную основу. А вот английские исследователи модернизировали традиционный способ, и научились добывать ванильный ароматизатор из... использованных бутылок. Если этот вариант удастся внедрить в жизнь, то и проблема пластиковых отходов может стать меньше, и ванилина будет больше.
4. Дальний родственник воробья - ядовитый
Реально существующая ядовитая птица. /Фото: lifehacker.ru
Всем известно, что по земле гуляет множество ядовитых существ, от змей до пауков. А вот о том, что такие ещё и по воздуху летают, задумывается не всякий. И речь идёт не о мухах цеце или кого-то в этом роде - существуют птицы, которые содержат токсины в своём организме. Ярким примером таковой пернатой является двухцветный питоху, также известная как двухцветная дроздовая мухоловка. С точки зрения биологии она является дальним родственником знакомого нам воробья, хоть и живёт на другом конце планеты. Однако если наши воробушки безвредные, то дроздовая мухоловка питается ядовитыми насекомыми, а их токсины накапливает в организме. Поэтому поедание такой птички человеком может закончиться весьма печально.
5. До вмешательства человека морковка росла в других оттенках
Не только оранжевая, а ещё белая и пурпурная. /Фото: agathm.ru
Все мы знаем о селекции и о том, как она помогла человечеству иметь достаточное количество пропитания. Однако до вмешательства человека многие продукты выглядели совсем иначе. Так, известная всем своим ярким оранжевым окрасом морковка изначально была либо белого, либо вообще фиолетового цвета. Вот на основе последней селекционеры и умудрились вывести привычную нам оранжевую морковь.
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