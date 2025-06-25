Откуда взялись загадочные выпуклые камни - трованты

Формы у них бывают очень необычными /Фото:dzen.ru
Так называемые живые камни, находящиеся в Румынии, — по истине уникальный тандем красоты и загадочности, которые вызывают немалый научный интерес у учёных. Удивительные геологические образования планеты до сих пор привлекают внимание и остаются предметом изучения.
Живые камни — это трованты, очень своеобразные геологические каменные образования. Они были обнаружены в небольшом городке Костешть в Румынии. Чем же так примечательны камни? Интересен сам процесс их формирования: он происходит как результат особых, даже специфических процессов, при которых соединяются минералы и вулканические породы. Эти трованты очень различаются в своих размерах и формах, всё это сделало их очень интересующими ученых объектами для что изучения.
Главная особенность живых камней тровантов в том, что через их трещины может просачиваться некоторые количество образовывающегося цемента. Он и придаёт камням столь удивительную и интересную форму, но главное, с определенных ракурсов создаёт даже иллюзию их передвижения. Потому трованты и получили такое название.
И могут меняться в разамерах /Фото:livemaster.by
Конечно, всё это не могло не породить множество легенд и мифов, связанных с городом и самими камнями. Все местные в один голос уверяют туристов и учёных, что по мере своей жизни эти камни могут расти, то есть увеличиваться в размерах. А также и передвигаться, словно настоящие живые существа.
Благодаря этим рассказам румынский Костешть и стал местом, куда съезжается множество туристов. В неё все желающие могут полюбоваться на «движение камней» в естественной среде обитания, а также красивую природу, что их окружает.
Румыния известна не только замком Дракулы /Фото:ru.pinterest.com
Как же происходит их формирование? Как правило, люди могут наблюдать уже окаменелости, которые сформировались благодаря минералам, те постепенно застывали вокруг какого-то выбранного ядра. Так и образовывались загадочные камни. Живые камни это создавались на протяжении долгого времени, около шести-семи миллионов лет назад. И стали результатами осадочных процессов, происходящих в период — миоцена. Тогда были очень подходящие и богатые на органические вещества периоды, что и способствовало созданию их необычной формы, а также структуры.
Результатом тектонических процессов стали землетрясения, которые и повлиял на их формирование. Это так называемые конкреции - участки породы, сформированные и плотно утрамбованные вокруг ядра. Внутри могут содержать разнообразные обломки горных пород, песок, которые соединены между собой.
Благодаря воде могут увеличиваться /Фот:author.today
На самом деле никакого цемента из них не вытекает, хотя в них действительно способно формироваться вещество. Происходит это при их взаимодействиях с жидкостью, водой либо какими-то иными элементами в окружающей среде.
Когда внутрь камня попадет влага, они могут увеличиться в размере. Они поглощают её в себя и достаточно большое количество, что приводит к естественному расширению всей их структуры. А также из-за воздействия этой воды они способны со временем отделять часть от основной окаменелой массы, то и создаёт иллюзию вытекания вещества, а также их передвижения, будто они и правда живые.
Миоцен /Фото:optikguru.ru
При сильном влиянии осадков при дождях часть этого уплотнителя вымывается на поверхность, и камень медленно увеличивает свой внешний диаметр. Так камни могут увеличиться на четыре и даже пять сантиметров в течение почти полутора тысяч лет, процесс этот совсем не быстрый.
Нельзя не упомянуть и об их инверсных формах, она тоже оказывает мистическое влияние на туристов, придавая им мистический и таинственный вид. Однако они не все огромные. Их размеры сильно различаются: от тех которые можно удержать на ладони, до по-настоящему огромных гигантов, которые высотой достигают более четырёх метров.
Они бывают действительно огромные /Фото:digitall-angell.livejournal.com
И всё же некоторые разгадки этих мистических камней ученые уже расшифровали. Выяснилось, что трованты появляются, то есть выходят на поверхность в тех регионах, где большие объёмы песка подвержены постоянному вымыванию. Со временем камни появляются на поверхность, до этого залегающие в недрах Земли. Зафиксировано, что на сегодняшний день на территории Румынии найдено около ста известных тровантов.
Они располагаются на двадцати различных участках страны. Трованты различаются между собой по принципу, из чего они были сформированы, и есть несколько их типов. Одни созданы их гравия, а другие — из песчаника.
Песчаник /Фото:shoes-web.ru
Парк Била-Вантурарита, имеющий статус Национального, — то место, где можно в полной мере насладиться таким чудом природы, которое хранит в себе все тайны изменений, происходящих на планете много времени назад.
Также исследователи смогли выявить, что эти каменные образования не сильно отличаются от песчаного субстрата, в окружении которого те и располагаются. Всё это привело к некой гипотезе о том, что их необычная форма — это результат долго и интенсивного воздействия сейсмической активности, происходившей всё в том же миоцене.
Камень внутри /Фото:bigpicture.ru
Ведь как известно, те ударные волны, которые доходили до поверхности и поспособствовали подобному уплотнению песчаных отложений , а также и утрамбовыванию, концентрации этого наполнителя — известнякового цемента. Потому камни и заимели подобную шарообразную форму.
Палеонтологи и геологи со всего мира продолжают их изучение, потому что они действительно являются настоящим чудом планеты. Ведь такие объекты как не что иное, могут рассказать намного больше об экосистемах и свойствах почвы. Благодаря им также есть возможность обнаружить иные полезные ископаемые, которые, возможно, пока ещё не были открыты.
Национальный парк /Фото:YouTube
Слои песчаника, что окружают трованты, также очень интересны для ученых, ведь рассказывают о геологических историях данного региона. Так можно узнать об изменении условий осадкообразований, что непосредственно связано с тем, что происходило в то время в морской среде. Какое влияние оказывали на породы приливы и отливы, колебания уровня моря. Это очень характерные показатели для океанов и морей древности.
Также внутри камней были обнаружены и окаменелости разных моллюсков. Брюхоногие (улитки) и двустворчатые (устрицы, мидии) стали подтверждением того, что камни прохождение морских пород.
Моллюски /Фото:culture.ru
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