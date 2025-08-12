Как быстро и просто убрать царапину на мебели

Так уж случается, что царапается мебель на самом видном месте. Вещь довольно неприятная, но что случилось, то случилось. Не стоит себя терзать и ругать, все поправимо. Если царапина неглубокая, то от нее очень просто избавится специальными средствами предназначенными именно для этого и сейчас я покажу как.

Удаляем царапину с мебели

Понадобится всего два компонента:Штрих мебельный — продается в строительном магазине.Влажная салфетка.В строительных магазинах продаются абсолютно разные цвета, подбирайте под свой. Не обязательно данной фирмы. Ничего страшного, если цвет будет отличаться на тон или два, в царапине это будет практически незаметно.Наносим обильно штрих на царапину.По истечению пяти минут удалям аккуратно излишки с краев влажной салфеткой.Результат превзошел все ожидания: от царапины не осталось и следа.Это профессиональный способ избавиться от неглубоких царапин без всяких «танцев с бубном». Рекомендую всем.Совет: перед нанесением штриха, не будет лишним обезжирить и очистить поверхность цапины, протерев это место ватным тампоном со спиртом.