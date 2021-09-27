Предпродажная диагностика в «Oiler» и запчасти по самым низким ценам



Вся п ередняя и задняя ось



Осветительные приборы



Двигатель



Компьютерная диагностика



Проверка развал-схождение



Проверка лакокрасочного покрытия



Стоимость услуги – 2198 грн, что совсем немного, в сравнении с тем, что придется потратить на ремонт недостаточно тщательно проверенного автомобиля. Записаться на осмотр можно через специальную форму на сайте oiler.ua. Вам необходимо ввести свой номер телефона, выбрать ближайшую станцию и подтвердить заявку с помощью кода, который придет в SMS-сообщении.

Автосервис «Oiler»



Оболонь ул. Бережанская, 15



Отрадный пр-т. Отрадный, 107



Троещина ул. Н. Закревского, 18



Окружная ул. Майская, 3



Лукьяновка ул. Нагорная, 47



Демеевка пр-т. В.Лобановского, 119Д



Печерск ул. Бойчука (Киквидзе), 43



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