Предпродажная диагностика в «Oiler» и запчасти по самым низким ценам

Принимая решение о покупке автомобиля, особенно это касается людей, которые собираются приобрести поддержанные авто, необходимо понимать, что придется нести постоянные расходы на его содержание. Кроме того, если у вас нет опыта и знаний в данной сфере, перед покупкой лучше всего подыскать сервис, который сможет провести предпродажную диагностику, оценит состояние автомобиля и просчитает стоимость первоочередных работ и запчастей! Если вы находитесь в Киеве, настоятельно рекомендую обратить внимание на автосервис «Oiler».
Полный список работ, которые вы получаете в ходе осмотра:
- Вся передняя и задняя ось
- Осветительные приборы
- Двигатель
- Компьютерная диагностика
- Проверка развал-схождение
- Проверка лакокрасочного покрытия
Стоимость услуги – 2198 грн, что совсем немного, в сравнении с тем, что придется потратить на ремонт недостаточно тщательно проверенного автомобиля. Записаться на осмотр можно через специальную форму на сайте oiler.ua. Вам необходимо ввести свой номер телефона, выбрать ближайшую станцию и подтвердить заявку с помощью кода, который придет в SMS-сообщении.
Автосервис «Oiler»Автосервис «Oiler» – это 7 станций по всему городу, часть из которых работают даже в воскресенье. А это значит, что вы сможете обслужить свой автомобиль, даже тогда когда все отдыхают! О качестве обслуживания говорить вообще не приходится, средняя оценка на Google Maps, Facebook и Все СТО – 4.7 баллов, более 12000 проголосовавших.
Найти «Oiler» можно по адресу:
- Оболонь ул. Бережанская, 15
- Отрадный пр-т. Отрадный, 107
- Троещина ул. Н. Закревского, 18
- Окружная ул. Майская, 3
- Лукьяновка ул. Нагорная, 47
- Демеевка пр-т. В.Лобановского, 119Д
- Печерск ул. Бойчука (Киквидзе), 43
В Oiler работает 36 сертифицированных экспертов, которые в течение нескольких минут смогут бесплатно проконсультировать по любым вопросам и помогут подобрать именно не запчасти, которые необходимы!
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