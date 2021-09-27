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Предпродажная диагностика в «Oiler» и запчасти по самым низким ценам

Предпродажная диагностика в «Oiler» и запчасти по самым низким ценам

Принимая решение о покупке автомобиля, особенно это касается людей, которые собираются приобрести поддержанные авто,  необходимо понимать, что придется нести постоянные расходы на его содержание. Кроме того, если у вас нет опыта и знаний в данной сфере, перед покупкой лучше всего подыскать сервис, который сможет провести предпродажную диагностику, оценит состояние автомобиля и просчитает стоимость первоочередных работ и запчастей! Если вы находитесь в Киеве, настоятельно рекомендую обратить внимание на автосервис «Oiler».

Полный список работ, которые вы получаете в ходе осмотра:

  • Вся передняя и задняя ось

  • Осветительные приборы

  • Двигатель

  • Компьютерная диагностика

  • Проверка развал-схождение

  • Проверка лакокрасочного покрытия


Стоимость услуги – 2198 грн, что совсем немного, в сравнении с тем, что придется потратить на ремонт недостаточно тщательно проверенного автомобиля.  Записаться на осмотр можно через специальную форму на сайте oiler.ua.  Вам необходимо ввести свой номер телефона, выбрать ближайшую станцию и подтвердить заявку с помощью кода, который придет в SMS-сообщении.

Автосервис «Oiler»

Автосервис «Oiler»  – это 7 станций по всему городу, часть из которых работают даже в воскресенье.
А это значит, что вы сможете обслужить свой автомобиль,  даже тогда когда все отдыхают! О качестве обслуживания говорить вообще не приходится, средняя оценка на Google Maps, Facebook и Все СТО –  4.7 баллов, более 12000 проголосовавших.
Найти «Oiler» можно по адресу:

  • Оболонь ул. Бережанская, 15

  • Отрадный пр-т. Отрадный, 107

  • Троещина ул. Н. Закревского, 18

  • Окружная ул. Майская, 3

  • Лукьяновка ул. Нагорная, 47

  • Демеевка пр-т. В.Лобановского, 119Д

  • Печерск ул. Бойчука (Киквидзе), 43

Кроме СТО, «Oiler» – это еще и интернет магазин запчастей с доставкой по всей Украине! Здесь вы можете найти оригинальные запасные части Рено Логан, приобрести запчасти Дачия Логан по лучшим ценам,  а также заказать через менеджера запчасти Чери Тиго и других популярных автомобилей.

В Oiler  работает 36 сертифицированных экспертов, которые в течение нескольких минут смогут бесплатно проконсультировать по любым вопросам и помогут подобрать именно не запчасти, которые необходимы!
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