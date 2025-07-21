Сможет ли стрела, пущенная из средневекового лука, пробить кевларовый бронежилет

Кевлар - пара-арамидное волокно, изобретенное Стефани Кволек в 1964 году в качестве материала для армирования автомобильных покрышек. Прочностные и защитные качества кевлара быстро оценили не только конструкторы покрышек, но и военные. Первый кевларовый бронежилет появился в США во второй половине 1970-х годов., тем больше слоев кевлара нужно для защиты. А что случится, если выстрелить в кевларовный жилет стрелой из лука?
Кевлар останавливает пулю, обращая против нее ее же главные преимущества. allzip.org.
Как работает кевларовый бронежилет? Если объяснять через сравнение, то ближе всего к принципу работы бронежилета окажется теннисная сетка, в которую попадает мячик. Кевларовое волокно распределяет ударную кинетическую энергию пули, препятствуя ее движению. При этом поражающий элемент, попавший в кевларовое волокно, имеет тенденцию к деформации (сплющиванию) под действием высокой скорости и кинетической энергии. Таким образом получается следующая схема: у пули не получается легко и просто пробить кевлар при первом контакте, из-за высокой скорости и энергии пуля начинает сплющиваться, кевларовое волокно окончательно останавливает деформировавшийся и растерявший кинетическую энергию поражающий элемент.
Не стоит думать, что кевлар - панацея. / фото: mail.ru.
Но что по поводу стрелы, пущенной из лука или арбалета?
Стрелы из лука и арбалета достаточно уверенно прорезают кевлар. billing4.net.
Стрелы лука медленнее пуль, зато тяжелее и имеют острый наконечник, который работает как нож или шило. Из-за всего этого, столкнувшись с кевларовой тканью, стрела медленнее теряет кинетическую энергию, благодаря чему ее наконечник имеет больше времени и импульса для преодоления армирующих волокон. По этой же причине бронежилет относительно легко пробивается штыком или ножом, если у них на пути только не встает все та же защитная цельнометаллическая пластина.
В любом случае НИКОГДА не вынимайте из своего бронежилета бронепластину. checkingtech.com.
Конечно, не стоит забывать о том, что стрела-стреле рознь. Средневековая тонкая бронебойная стрела скорее всего сможет проделать дырку в любом кевларовом бронежилете. Стрелы с широкими наконечниками скорее всего справятся с мягким «гражданским» или «полицейским» бронежилетом III класса защиты, но вполне могут застрять в кевларе жестких армейских бронежилетов IV класса и выше. Тем не менее в целом кевларовый бронежилет изначально не рассчитан на противодействие таким поражающим средствам, как холодное оружие или боеприпасы метательного оружия. Кстати, по этой причине полицейский спецназ Германии и Франции время от времени поддевает под кевларовую и пластиковую защиту настоящие средневековые кольчуги.
Из-за того, что кевлар не способен эффективно противостоять холодному и метательному оружию, полицейские некоторых стран надевают настоящие кольчуги. il2sturmovik.ru.
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