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Сможет ли стрела, пущенная из средневекового лука, пробить кевларовый бронежилет


Сможет ли стрела, пущенная из средневекового лука, пробить кевларовый бронежилет

Кевлар - пара-арамидное волокно, изобретенное Стефани Кволек в 1964 году в качестве материала для армирования автомобильных покрышек. Прочностные и защитные качества кевлара быстро оценили не только конструкторы покрышек, но и военные. Первый кевларовый бронежилет появился в США во второй половине 1970-х годов.
Начальные тесты показали, что материал может качественно останавливать пули, выпущенные из большинства видов огнестрельного оружия. При этом, чем быстрее и крупнее поражающий элемент, тем больше слоев кевлара нужно для защиты. А что случится, если выстрелить в кевларовный жилет стрелой из лука?

Кевлар останавливает пулю, обращая против нее ее же главные преимущества. allzip.org.

Кевлар останавливает пулю, обращая против нее ее же главные преимущества. allzip.org.

 

Как работает кевларовый бронежилет? Если объяснять через сравнение, то ближе всего к принципу работы бронежилета окажется теннисная сетка, в которую попадает мячик. Кевларовое волокно распределяет ударную кинетическую энергию пули, препятствуя ее движению. При этом поражающий элемент, попавший в кевларовое волокно, имеет тенденцию к деформации (сплющиванию) под действием высокой скорости и кинетической энергии. Таким образом получается следующая схема: у пули не получается легко и просто пробить кевлар при первом контакте, из-за высокой скорости и энергии пуля начинает сплющиваться, кевларовое волокно окончательно останавливает деформировавшийся и растерявший кинетическую энергию поражающий элемент.
Не стоит думать, что кевлар - панацея. / фото: mail.ru.

Не стоит думать, что кевлар - панацея. / фото: mail.ru.


 

Но что по поводу стрелы, пущенной из лука или арбалета?
Иронично, но старинные луки и арбалеты весьма уверенно пробивают современные кевларовые бронежилеты. Почти также уверено, как современно огнестрельное оружие пробивает средневековые кольчуги и латы. Связано это с тем, что при некотором формальном сходстве пуля и стрела – это принципиально разные поражающие элементы. Если угодно – боеприпасы с разной философией. Интернет завален видео энтузиастов, которые дырявят выстрелами из луков кевларовые бронежилеты. Не способна стрела пробить только стальную, титановую или керамическую платину.
Стрелы из лука и арбалета достаточно уверенно прорезают кевлар. billing4.net.

Стрелы из лука и арбалета достаточно уверенно прорезают кевлар. billing4.net.

 

Стрелы лука медленнее пуль, зато тяжелее и имеют острый наконечник, который работает как нож или шило. Из-за всего этого, столкнувшись с кевларовой тканью, стрела медленнее теряет кинетическую энергию, благодаря чему ее наконечник имеет больше времени и импульса для преодоления армирующих волокон. По этой же причине бронежилет относительно легко пробивается штыком или ножом, если у них на пути только не встает все та же защитная цельнометаллическая пластина.
В любом случае НИКОГДА не вынимайте из своего бронежилета бронепластину. checkingtech.com.

В любом случае НИКОГДА не вынимайте из своего бронежилета бронепластину. checkingtech.com.


 

Конечно, не стоит забывать о том, что стрела-стреле рознь. Средневековая тонкая бронебойная стрела скорее всего сможет проделать дырку в любом кевларовом бронежилете. Стрелы с широкими наконечниками скорее всего справятся с мягким «гражданским» или «полицейским» бронежилетом III класса защиты, но вполне могут застрять в кевларе жестких армейских бронежилетов IV класса и выше. Тем не менее в целом кевларовый бронежилет изначально не рассчитан на противодействие таким поражающим средствам, как холодное оружие или боеприпасы метательного оружия. Кстати, по этой причине полицейский спецназ Германии и Франции время от времени поддевает под кевларовую и пластиковую защиту настоящие средневековые кольчуги.
Из-за того, что кевлар не способен эффективно противостоять холодному и метательному оружию, полицейские некоторых стран надевают настоящие кольчуги. il2sturmovik.ru.

Из-за того, что кевлар не способен эффективно противостоять холодному и метательному оружию, полицейские некоторых стран надевают настоящие кольчуги. il2sturmovik.ru.

 

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