Каким продуктам холод противопоказан

Все мы знаем, что основу правильного питания составляют качественные продукты. Однако не стоит забывать о том, что даже самые хорошие продукты требуют правильного хранения. Мы зачастую слишком сильно полагаемся на холодильник, ошибочно считая, что именно там продукты сохранятся лучше всего. А меж тем есть ряд продуктов, которым категорически противопоказан холод.

1. Капризный картофель

2. Не дадим томатам сгнить

3. Особенности огурцов

4. Никакого лука в холодильнике

5. Ваза с зеленью

Отправьте их в холодильник, и они вмиг испортятся. Что же это за продукты? Об этом мы расскажем в сегодняшней статье.Картофель не стоит хранить в холодильнике.Интересно, что картофель категорически не переносит холод. Отправьте его в холодильник, и он сразу же потеряет свой вкус и даже структуру. Что же делать с таким капризным корнеплодом?Лучше всего хранить картофель не в холодильнике, а в темном и прохладном помещении. С хорошей вентиляцией. При этом идеальной температурой для хранения картофеля считается плюс десять градусов. При такой организации хранения картофель долго останется свежим.Томаты любят комнатную температуру.Помидоры – еще более капризный овощ, нежели картофель. Стоит отправить их в холодильник, как они тут же начинают подгнивать. А это означает неминуемую потерю любимого овоща. Как же правильно хранить томаты?Для них самой идеальной считается комнатная температура. В среднем от десяти до двадцати градусов. Храните томаты при этой температуре, и они долго останутся сочными и вкусными.Храните огурцы вдали яблок.Огурцы также не переносят холод. Эти овощи предпочитают теплую температуру.В идеале шестнадцать градусов. Так они долго остаются свежими и хрустящими.Очень важно хранить огурцы вдали от яблок, бананов и персиков. Эти фрукты испускают этилен, что ведет к более быстрому увяданию огурцов. С этим стоит быть внимательными.Лук стоит хранить в кладовке.Лук, как и томаты, начинает плесневеть в холодильнике. Очень важно не отправлять его туда, чтобы не допустить порчу продукта. Вместо этого воспользуйтесь нашей рекомендацией по хранению лука.Лучше всего хранить лук в темном прохладном месте. В идеале – сложить его в плетеную корзинку и поставить в кладовку. Там будут самые оптимальные условия для длительного хранения. Стоит отметить, что иногда лук все же стоит отправлять в морозилку. Правда, всего на полчаса и перед тем, как вы соберетесь его нарезать. Это позволит не проливать слез над вредным овощем.Идеальное хранение зелени — в вазе.Зелень укропа, петрушки и базилика очень капризна. Она недолговечна, и мы всегда стараемся продлить ее свежесть. А потому отправляем в холодильник. И очень зря. Это неминуемо приводит к ее увяданию.Вместо этого возьмите вазочку и налейте в нее немного воды. Поставьте зелень в вазу как цветы. И обязательно определите ее на солнечную сторону. В таких условиях зелень долго сохранит свою свежесть.