Каким продуктам холод противопоказан

Все мы знаем, что основу правильного питания составляют качественные продукты. Однако не стоит забывать о том, что даже самые хорошие продукты требуют правильного хранения. Мы зачастую слишком сильно полагаемся на холодильник, ошибочно считая, что именно там продукты сохранятся лучше всего. А меж тем есть ряд продуктов, которым категорически противопоказан холод.
1. Капризный картофель
Картофель не стоит хранить в холодильнике.
Интересно, что картофель категорически не переносит холод. Отправьте его в холодильник, и он сразу же потеряет свой вкус и даже структуру. Что же делать с таким капризным корнеплодом?
Лучше всего хранить картофель не в холодильнике, а в темном и прохладном помещении. С хорошей вентиляцией. При этом идеальной температурой для хранения картофеля считается плюс десять градусов. При такой организации хранения картофель долго останется свежим.
2. Не дадим томатам сгнить
Томаты любят комнатную температуру.
Помидоры – еще более капризный овощ, нежели картофель. Стоит отправить их в холодильник, как они тут же начинают подгнивать. А это означает неминуемую потерю любимого овоща. Как же правильно хранить томаты?
Для них самой идеальной считается комнатная температура. В среднем от десяти до двадцати градусов. Храните томаты при этой температуре, и они долго останутся сочными и вкусными.
3. Особенности огурцов
Храните огурцы вдали яблок.
Огурцы также не переносят холод. Эти овощи предпочитают теплую температуру.
Очень важно хранить огурцы вдали от яблок, бананов и персиков. Эти фрукты испускают этилен, что ведет к более быстрому увяданию огурцов. С этим стоит быть внимательными.
4. Никакого лука в холодильнике
Лук стоит хранить в кладовке.
Лук, как и томаты, начинает плесневеть в холодильнике. Очень важно не отправлять его туда, чтобы не допустить порчу продукта. Вместо этого воспользуйтесь нашей рекомендацией по хранению лука.
Лучше всего хранить лук в темном прохладном месте. В идеале – сложить его в плетеную корзинку и поставить в кладовку. Там будут самые оптимальные условия для длительного хранения. Стоит отметить, что иногда лук все же стоит отправлять в морозилку. Правда, всего на полчаса и перед тем, как вы соберетесь его нарезать. Это позволит не проливать слез над вредным овощем.
5. Ваза с зеленью
Идеальное хранение зелени — в вазе.
Зелень укропа, петрушки и базилика очень капризна. Она недолговечна, и мы всегда стараемся продлить ее свежесть. А потому отправляем в холодильник. И очень зря. Это неминуемо приводит к ее увяданию.
Вместо этого возьмите вазочку и налейте в нее немного воды. Поставьте зелень в вазу как цветы. И обязательно определите ее на солнечную сторону. В таких условиях зелень долго сохранит свою свежесть.
