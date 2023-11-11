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5 достопримечательностей Брюсселя, ради которых стоит посетить Бельгию (и это не писающий мальчик)



Туристы из дальних стран не так часто заглядывают в Бельгию — от отличие от соседних стран, где столицы Амстердам и Париж давно уже у всех на слуху, Брюссель уступает им по славе, однако это вовсе не означает, что в Бельгии нечего посмотреть и нечего посетить. В нашей статье сегодня вы можете найти информацию о самых интересных и живописных местах этой страны.

Атомиум


Atomium.

Atomium.


Вдалеке от центра столицы, но все еще в ее пределах находится Атомиум (Atomium) — девять огромных соединенных стальных сфер, представляющих собой символ атомного века и мирного использования атомной энергии. Посетитель может зайти в каждую из сфера и пройтись по трубам, которые их соединяют. В самой верхней сфере находится ресторан.
Адрес: Atomium, Avenue de l’Atomium, Брюссель, Бельгия
Вид из одной из сфер Атомиума.

Вид из одной из сфер Атомиума.


Переход внутри Атомиума.

Переход внутри Атомиума.

 

Королевские теплицы Лекен


The Royal Greenhouses of Laeken.

The Royal Greenhouses of Laeken.

 

Рядом с Атомиумом находится огромнейший парк, в котором можно найти ботанический сад и королевские теплицы Лекен (нидерл.: Koninklijke Serres van Laken). Это целая серия теплиц, зайдя в которые, можно за секунду погрузиться из бельгийского влажного и довольно прохладного климата в тропики и субтропики. Здесь не так часто бывают туристы, но причиной этому служит не то, что здесь недостаточно красиво или интересно — как раз наоборот. Просто эти теплицы большую часть времени закрыты для обычных посетителей. Попасть в них можно только в течение двух недель в апреле-мае, когда большинство растений зацветает.
Адрес: The Royal Greenhouses of Laeken, Avenue du Parc Royal, Брюссель, Бельгия
Внутри теплиц.

Внутри теплиц.

 
Крыша королевских теплиц.

Крыша королевских теплиц.

 

Мини-Европа


Мини-Европа.

Мини-Европа.

 

Еще одна достопримечательность, в которую бельгийцы пускают посетителей только в определенное время года. С января по март этот парк обычно закрыт, однако все остальное время это отличное место для времяпрепровождения с детьми, для фотосессий или просто ради любопытства.
Этот парк является частью того же парка, где находятся королевские теплицы, так что над всеми миниатюрными зданиями и сооружениями Европы, которые тут можно увидеть, на заднем фоне будет возвышаться Атомиум.
Адрес: Mini-Europe, 1020, Брюссель, Бельгия
Парк в Брюсселе.

Парк в Брюсселе.

 

Гран-Плас


 

 
Гран-плас.

Гран-плас.

 

Вряд ли какой-либо турист не посетит главную историческую площадь Брюсселя — Гран-плас (нидерл. Grote markt) находится как раз перед ратушей и Домом короля, открывая взору огромный цветочный ковер. Именно этот ковер, наряду с Атомиумом, и Писающим мальчиком, чаще всего используется как символ Брюсселя. Но, точно так же как и Королевские теплицы, чтобы увидеть этот ковер в полном великолепии, нужно приехать в Брюссель в определенное время года. Ковёр выстилают каждые два года с 15 августа и пока цветы еще держат цвет и форму.

В следующий раз такой ковер можно будет увидеть в августе 2020 года.
Адрес: Grand-Place, Брюссель, Бельгия
Дом короля на Гран-плас.

Дом короля на Гран-плас.

 

 

Городские особняки архитектора Виктора Орта


 

 
Отель-Тассель.

Отель-Тассель.

 

То, как сегодня выглядит Брюссель, не в меньшей мере заслуга бельгийского архитектора Виктора Орта, который стал одним из основателей стиля модерн (или арт-нуво) в архитектуре. В столице Бельгии можно увидеть четыре его здания, и все они являются жилыми зданиями

Список зданий


: Отель-Тассель, Отель-Сольве, Отель-ван-Етвельде, Музей Орта.
Отель-ван-Етвельде.

Отель-ван-Етвельде.

 

 
Музей Орта.

Музей Орта.

 

 
Часы в стиле арт-нуво дизайна Виктора Орта.

Часы в стиле арт-нуво дизайна Виктора Орта.

 

 
Лестница в музее Орта.

Лестница в музее Орта.

 

Ну и конечно, самым посещаемым местом в Брюсселе является фонтан Писающий Мальчик. О нем мы рассказывали отдельно. Кроме того, в столице Бельгии есть также и другие «писающие» статуи, но их уже нужно хорошенько поискать.
Писающие статуи Брюсселя.

Писающие статуи Брюсселя.

 

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