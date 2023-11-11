5 достопримечательностей Брюсселя, ради которых стоит посетить Бельгию (и это не писающий мальчик)

Туристы из дальних стран не так часто заглядывают в Бельгию — от отличие от соседних стран, где столицы Амстердам и Париж давно уже у всех на слуху, Брюссель уступает им по славе, однако это вовсе не означает, что в Бельгии нечего посмотреть и нечего посетить. В нашей статье сегодня вы можете найти информацию о самых интересных и живописных местах этой страны.
Атомиум
Atomium.
Вдалеке от центра столицы, но все еще в ее пределах находится Атомиум (Atomium) — девять огромных соединенных стальных сфер, представляющих собой символ атомного века и мирного использования атомной энергии. Посетитель может зайти в каждую из сфера и пройтись по трубам, которые их соединяют. В самой верхней сфере находится ресторан.
Адрес: Atomium, Avenue de l’Atomium, Брюссель, Бельгия
Вид из одной из сфер Атомиума.
Переход внутри Атомиума.
Королевские теплицы Лекен
The Royal Greenhouses of Laeken.
Рядом с Атомиумом находится огромнейший парк, в котором можно найти ботанический сад и королевские теплицы Лекен (нидерл.: Koninklijke Serres van Laken). Это целая серия теплиц, зайдя в которые, можно за секунду погрузиться из бельгийского влажного и довольно прохладного климата в тропики и субтропики. Здесь не так часто бывают туристы, но причиной этому служит не то, что здесь недостаточно красиво или интересно — как раз наоборот. Просто эти теплицы большую часть времени закрыты для обычных посетителей. Попасть в них можно только в течение двух недель в апреле-мае, когда большинство растений зацветает.
Адрес: The Royal Greenhouses of Laeken, Avenue du Parc Royal, Брюссель, Бельгия
Внутри теплиц.
Крыша королевских теплиц.
Мини-Европа
Мини-Европа.
Еще одна достопримечательность, в которую бельгийцы пускают посетителей только в определенное время года. С января по март этот парк обычно закрыт, однако все остальное время это отличное место для времяпрепровождения с детьми, для фотосессий или просто ради любопытства.
Этот парк является частью того же парка, где находятся королевские теплицы, так что над всеми миниатюрными зданиями и сооружениями Европы, которые тут можно увидеть, на заднем фоне будет возвышаться Атомиум.
Адрес: Mini-Europe, 1020, Брюссель, Бельгия
Парк в Брюсселе.
Гран-Плас
Гран-плас.
Вряд ли какой-либо турист не посетит главную историческую площадь Брюсселя — Гран-плас (нидерл. Grote markt) находится как раз перед ратушей и Домом короля, открывая взору огромный цветочный ковер. Именно этот ковер, наряду с Атомиумом, и Писающим мальчиком, чаще всего используется как символ Брюсселя. Но, точно так же как и Королевские теплицы, чтобы увидеть этот ковер в полном великолепии, нужно приехать в Брюссель в определенное время года. Ковёр выстилают каждые два года с 15 августа и пока цветы еще держат цвет и форму.
В следующий раз такой ковер можно будет увидеть в августе 2020 года.
Адрес: Grand-Place, Брюссель, Бельгия
Дом короля на Гран-плас.
Городские особняки архитектора Виктора Орта
Отель-Тассель.
То, как сегодня выглядит Брюссель, не в меньшей мере заслуга бельгийского архитектора Виктора Орта, который стал одним из основателей стиля модерн (или арт-нуво) в архитектуре. В столице Бельгии можно увидеть четыре его здания, и все они являются жилыми зданиями
Список зданий
: Отель-Тассель, Отель-Сольве, Отель-ван-Етвельде, Музей Орта.
Отель-ван-Етвельде.
Музей Орта.
Часы в стиле арт-нуво дизайна Виктора Орта.
Лестница в музее Орта.
Ну и конечно, самым посещаемым местом в Брюсселе является фонтан Писающий Мальчик. О нем мы рассказывали отдельно. Кроме того, в столице Бельгии есть также и другие «писающие» статуи, но их уже нужно хорошенько поискать.
Писающие статуи Брюсселя.
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