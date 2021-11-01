5 рецептов домашней пастилы, устоять перед которой просто невозможно

Рецепты домашней пастилы.
Классическая, яблочная с орехами, грушевая, арбузная, из дыни и даже граната - любимая многими пастила, устоять перед которой не в состоянии сладкоежки и ценители полезных сладостей. К тому же приготовить её самостоятельно дома не составит никакого труда, тем более, когда результат превзойдёт не только все ожидания, но и предполагаемые затраты. И поверьте, что с таким лакомством день однозначно станет слаще и ярче.
1. Яблочная пастила
Изумительное лакомство для сладкоежек.
Ингредиенты:
• Яблоки – 2 кг;
• Белок яичный – 2 шт;
• Сахар – 1 стакан.
Домашняя яблочная пастила - лакомство, которое порадует домочадцев.
Пошаговое приготовление:
• Яблоки моем, чистим и запекаем в духовке при 170-180 С около 15 минут;
• Взбиваем блендером в однородную массу;
• В яблочное пюре добавляем сахар и ещё раз тщательно взбиваем до его растворения;
• Смешиваем яблочную массу с белковой;
• Отправляем получившуюся массу на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Запекаем при температуре 100 градусов 5-7 часов (дверцу духовки лучше держать приоткрытой);
• Готовность пастилы проверяйте зубочисткой.
2. Яблочная пастила с орехами
Ароматная и невероятно вкусная яблочная пастила с орехами.
Ингредиенты:
• Яблоки – 2 кг;
• Вода – 2 стакан;
• Орехи грецкие – 200 гр;
Перед такой вкуснятиной просто невозможно устоять.
Пошаговое приготовление:
• Яблоки очистить и нарезать;
• Сложить в кастрюлю с толстым дном;
• Добавить воду;
• Варить на медленном огне пока яблоки не превратятся в пюре;
• Сделать массу однородной (до пюреобразной массы);
• Грецкие орехи измельчить и добавить в конце варки.
• Добавьте немного сахар;
• Готовое пюре распределите тонким слоем по пергаментной бумаге и дайте высохнуть в течении 2-3 дней;
• Переверните пастилу и подсушите её ещё немного;
• Готовую пастилу нарежьте тонкими полосами или сверните в небольшие роллы.
3. Пастила из груши
Пастила из сочной груши.
Ингредиенты:
• Груши – 1 кг;
• Кунжут и мёд по желанию.
Пальчики оближешь!
Пошаговое приготовление:
• Груши очищаем от кожуры и натираем на тёрке или взбиваем в блендере;
• Добавляем немного мёда и кунжута;
• Выкладываем смесь на специальный лист для сушилки (не забудьте слегка смазать растительным маслом);
• Сушим примерно 12-14 часов;
• Готовую пастилу аккуратно скручиваем трубочками (или конусом).
4. Пастила из граната
Гранатовая пастила - изысканное лакомство.
Ингредиенты:
• Сок гранатовый – 1 литр;
• Сахар – 200 гр.
Обязательно попробуйте пастилу из граната.
Пошаговое приготовление:
• Влейте сок в кастрюлю с толстым дном;
• Добавьте сахар и варите на медленном огне до получения очень густого сиропа;
• Проверьте готовность сиропа: капля должна медленно стекать по тарелке (или стоять на месте);
• Смазываем лоток для пастилы электросушилки растительным маслом;
• Выливаем гранатовый сироп тонким слоем (не более 0,5 см);
• Сушим гранатовую пастилу при температуре 55 градусов в течении 8 часов;
• Время от времени проверяем степень высыхания пастилы зубочисткой.
5. Пастила из дыни
Вкуснейшая пастила из дыни.
Ингредиенты:
• Дыня – 1 кг;
• Сахар – 1 стакан;
• Вода – 2 стакана;
Такая пастила станет вашим любимым лакомством.
Пошаговое приготовление:
• В кастрюле с толстым дном поставьте уваривать дыню с сахаром и водой;
• В конце варки добавьте цедру лимона или апельсина для аромата;
• Взбейте получившуюся массу блендером до однородного состояния;
• Смажьте лоток электросушилки растительным рафинированным маслом;
• Выложите ложкой пюре слом не толще 0,5 сантиметров;
• Аккуратно всё разровняйте;
• Сушите при температуре 65-70 градусов 10-12 часов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии