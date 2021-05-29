10 бюджетных находок из ИКЕА, чтобы организовать хранение вещей на кухне

Используйте бюджетные находки из ИКЕА как органайзеры для кухни
На кухне так много посуды и различных приборов, что порой сложно поддерживать комнату в порядке. Освободить пространство и грамотно организовать место помогут компактные и эргономичные приспособления из ИКЕА. Шведский бренд выпускает изделия хорошего качества по доступной цене. Novate.ru расскажет о популярных товарах и как применить их на кухне.
1. Подставка для крышек кастрюль
Подставку можно регулировать по размеру шкафа / Фото: design-homes.ru
Зигзагообразное приспособление занимает мало места и поможет решить вопрос с хранением крышек. Подставка состоит из нескольких секций. Благодаря раздвижному механизму можно регулировать стойку по длине и приспосабливать под шкафчик любого размера. Подставка выполнена из нержавеющей стали и синтетического каучука. Ухаживать за изделием просто: достаточно протирать губкой с моющим средством, а затем натирать сухой тряпочкой.
2. Вставка в полку
Вставка в полку создает дополнительное пространство для размещения посуды
Компактную полочку белого цвета высотой 16 см и шириной 32 см можно вставить в шкаф, чтобы обеспечить дополнительное место для хранения. Расположите сверху посуду, баночки, продукты и прочие мелочи. Полочка прочная и надежная, поскольку ножки выполнены из стали. При желании можно соединить несколько изделий шурупами. Время от времени протирайте полочку влажной тряпочкой.
3. Мусорное ведро
Ведро можно использовать по прямому назначению или хранить в нем кухонную утварь / Фото: design-homes.ru
Полипропиленовая конструкция для мусора вместимостью до 10 л легкая и не занимает много места. Повесьте ее на внутренней стороне дверцы или на стене и складывайте все, что необходимо. Например, храните овощи, кухонную утварь или другие хозяйственные принадлежности. Для очистки периодически протирайте ведро влажной салфеткой.
4. Выдвижной контейнер
Выдвижные контейнеры удобно располагать под мойкой или на дверцах
Выдвижная полка с бортиками - удобный вариант для хранения чистящих средств, уборочных аксессуаров или небольших упаковок с продуктами. Размеры изделия: высота - 11 см, ширина - 15 см и глубина - 55 см. Предварительно необходимо сделать отверстия в мебели и установить направляющие рейки. Полипропилен легко очистить моющим средством.
5. Подставка для ножей
Горизонтальная подставка - оптимальный и безопасный вариант для хранения ножей / Фото: design-homes.ru
Ножи ни в коем случае нельзя хранить вместе с ложками и вилками, поскольку так они быстро тупятся и ржавеют. Вертикальные подставки - тоже не лучшая идея. Их проблематично мыть, а на дне ячеек может скапливаться влага и образовываться грибок. В результате на ножах всегда будут микробы, которые передаются продуктам. Оптимальный вариант - горизонтальный держатель. Подставку удобно разместить в выдвижном ящике. Изделие легко моется, поэтому можно не сомневаться в чистоте лезвий.
6. Многофункциональный контейнер
В контейнере можно хранить пакеты, бумажные салфетки, полотенца, перчатки, носки, личные вещи, средства гигиены и т.д.
Продолговатый органайзер можно использовать для хранения бумажных полотенец, салфеток, полиэтиленовых пакетов, перчаток, носков, туалетной бумаги и т.д. В контейнере проделаны отверстия, через которые удобно доставать предметы. Разместите конструкцию на стене, под мойкой или на дверце. Альтернативный вариант - применять в качестве грядки для выращивания лука и другой зелени.
7. Контейнер с крышкой
Соберите несколько контейнеров и организуйте компактную систему хранения / Фото: design-homes.ru
Вместительные прямоугольные изделия выполнены из переработанного пластика. Кроме контейнера на 10 л, также есть емкости на 22 и 35 л. Сложите в них всякую мелочь, продукты, кухонную утварь или используйте как мусорное ведро. Контейнеры закрываются плотной крышкой, сквозь которую не проходят запахи. Изделия легко поддерживать в чистоте и с их помощью можно организовать компактную систему хранения.
8. Тумба с ящиками
В выдвижных ящиках можно хранить не только бумагу и канцелярию, но и продукты
Конструкция предназначается для хранения бумаг, однако ее можно приспособить для кухни или кладовой. Например, храните в ящиках овощи, фрукты, консервы и другие хозяйственные мелочи. Тумба достаточно компактная (ширина - 30 см, высота - 56 см) и легко поместится в шкафчике под мойкой. У конструкции есть колесики и ее легко передвигать по дому.
9. Штанга для полотенец
Храните кухонные полотенца на выдвижной штанге под раковиной / Фото: kitchen.cdnvideo.ru
Выдвигающаяся конструкция подходит для хранения полотенец или тряпок под мойкой или в любом другом закрытом шкафу. Ширина штанги - 16 см, глубина - 50 см. Изделие выдерживает вес до 1 кг, поэтому прежде чем повесить полотенце, хорошо его выжмите. Достаточно установить рейки, и выдвижная штанга готова.
10. Реечное дно детской кровати
Немного фантазии и реечное дно для детской кровати превращается в кухонный органайзер
Деревянная конструкция не только создаст опору на детской кровати, но станет стильным и практичным дополнением на кухне. Прибейте дно к стене, повесьте на него S-образные крюки, другие виды вешалок и готово. Размещайте на импровизированном органайзере все: от разделочных досок до горшков с цветами или продуктами.
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