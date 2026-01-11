5 мегамашин-гигантов
Колоссальные по размеру и мощности машины перестали быть историей из фантастических фильмов. К настоящему моменту человечество имеет как минимум 5 мегамашин-титанов, способных снести громадную постройку одним движением или перевезти на расстояние колоссальный груз.
Технику для максимально быстрого сноса ненужных зданий придумали японцы.
Модель Kobelco SK3500D под кодовым именем «Разрушитель» весит 328 тонн и уже попала в книгу рекордов Гиннеса.
«Разрушитель» конструкционно напоминает гусеничный подъемный кран. Его стрела с утяжелителями для сноса поднимается на высоту в 66 метров — на большее не способна ни одна другая машина
в мире.
К тому же, есть возможность задействовать сразу несколько стрел на одной платформе. Таким образом, «Разрушитель» действительно одним ударом может распылить многоэтажное здание. За эту мощь пришлось расплачиваться скоростью: с одной стройплощадки на другую мегамашину перевозят в разобранном виде.
Гигантов строят не только в сфере разрушения, но и созидания. Модель трактора Big Bud считается самой большой в мире — его двигатель это монстр на 1000 кВт и объемом в 24,
1 литра. За собой Big Bud тащит специально созданный плуг, ширина которого 30 метров. За день машина обрабатывает в одиночку 400 гектаров почвы!источник
