5 мегамашин-гигантов

Колоссальные по размеру и мощности машины перестали быть историей из фантастических фильмов. К настоящему моменту человечество имеет как минимум 5 мегамашин-титанов, способных снести громадную постройку одним движением или перевезти на расстояние колоссальный груз. 5 мегамашин-гигантов



Технику для максимально быстрого сноса ненужных зданий придумали японцы.

Модель Kobelco SK3500D под кодовым именем «Разрушитель» весит 328 тонн и уже попала в книгу рекордов Гиннеса. 5 мегамашин-гигантов «Разрушитель» конструкционно напоминает гусеничный подъемный кран. Его стрела с утяжелителями для сноса поднимается на высоту в 66 метров — на большее не способна ни одна другая машина в мире. 5 мегамашин-гигантов К тому же, есть возможность задействовать сразу несколько стрел на одной платформе. Таким образом, «Разрушитель» действительно одним ударом может распылить многоэтажное здание. За эту мощь пришлось расплачиваться скоростью: с одной стройплощадки на другую мегамашину перевозят в разобранном виде. 5 мегамашин-гигантов Гигантов строят не только в сфере разрушения, но и созидания. Модель трактора Big Bud считается самой большой в мире — его двигатель это монстр на 1000 кВт и объемом в 24,1 литра. За собой Big Bud тащит специально созданный плуг, ширина которого 30 метров. За день машина обрабатывает в одиночку 400 гектаров почвы!

источник

