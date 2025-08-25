Почему великие державы столетиями сражаются за Афганистан, в котором нет ничего кроме овец и камней

Сказать, что Афганистан страна бедная, все-таки нельзя. Нет, Афганистан не бедный, он нищий. Внутренний валовый продукт страны в долларовом исчислении будет заметно меньше, чем состояние Илона Маска. При этом по ВВП на паритет покупательской способности эта страна традиционно находится где-то в нижней десятке общемирового рейтинга.
На самом деле земли Афганистана постоянно захватывали. |Фото: comunicom.ru.
В популярной литературе и публицистике у Афганистана есть прозвище - «кладбище империй». Такое прозвище страна получила якобы за то, что неоднократно «ломала клыки» величайшим державам в истории человечества. Впрочем, столь пафосное прозвище несколько преувеличивает славу «непокоренного0 государства». В действительности земли современного Афганистана неоднократно и на долго завоевывались. Так, с VI по IV веке будущий Афганистан был частью империи Ахеменидов (Древняя Персия). Впоследствии был не менее успешно завоеван Александром Македонским, после чего существовал сначала в рамках греко-персидского государства Селевкидов, а затем в качестве Греко-бактрийского царства вплоть до II века до нашей эры. С I по V век нашей эры Афганистан входил в индийское Кушанское царство, а с VI до VIII века просуществовал в составе персидского государства Сасанидов, пока не был захвачен пришедшими с юга арабами.
Уже в XIX веке в Афганистан вторглась Британская империя. Англичане пытались захватить эти земли дважды, после чего управляли ими через своих ставленников вплоть до 1919 года. В XX столетии афганцы воевали друг с другом, потом с Советским Союзом, затем опять друг с другом, затем с США и Союзниками. И вот сейчас в Афгане установился «относительный мир», хотя многие убеждены, что уже совсем скоро страна скатится в очередную по счету за последние 1,5 века гражданскую войну. Как метко подметила востоковед и религиовед Мария Вячеславовна Кича, автор научных работ и книге об этой стране: «Афганистан – это не кладбище империй. Это братская могила для афганского народа». Так почему же Афганистан вызывает такой интерес у великих держав?
1. «Перекресток империй»
Афган - это не кладбище империй, а их перекресток. |Фото: sanstv.ru.
Первая по-настоящему важная причина такой притягательности Афганистана не только для всех соседей, но и для ведущих мировых держав заключается в его местоположении. Беспощадная география сделала эту страну «проклятым местом». Достаточно внимательно посмотреть на политическую карту мира, чтобы понять, о чем конкретно идет речь. Афганистан – это перекресток Евразии. На юге – Индия. На востоке – Китай. На севере – Казахстан, а сразу за ним и Россия. На западе – Иран. Афганистан представляет огромную ценность в первую очередь даже не с военно-политической (хотя и это то же), а с экономической точки зрения. Это перспективный транзитный коридор, который соединяет сразу четыре важных направления.
Афган - перспективное торговое направление. |Фото: i-tc.ru.
Еще в XX веке Афганистан рассматривался в качестве перспективного маршрута для строительства газовых и нефтяных трубопроводов. В частности страна позволила бы гнать нефть с каспийских месторождений на Восток по самому короткому маршруту. Сегодня большие надежды на стабилизацию ситуации в Афгане возлагает Китай, который занимается созданием так называемого Нового шелкового пути. Достаточно взглянуть на карту этой грандиозной торговой артерии, чтобы понять, каким разочарованием и источником издержек для КНР становится Афган с его непрекращающимися гражданскими войнами. Если бы Афганистан стал безопасным и стабильным, то его важность для мировой торговли как транзитного направления была бы сопоставима с Суэцким каналом, Панамским каналом или перспективным Северным морским путем.
2. «Что-нибудь кроме камней есть? А если найду?»
Перспективная страна для горной добычи. |Фото: oilexp.ru.
Как уже было отмечено в начале, Афганистан - страна нищая. В первую очередь из-за продолжающейся множество десятилетий гражданской войны. Однако, насколько беден и несчастен сегодня народ этой страны, настолько же богаты ее недра… Афганистан обильно насыщен полезными ископаемыми, некоторые из них стали невероятно актуальны только в XXI столетии. Первые серьезные геологические работы здесь начал проводить еще Советский Союз в 1960-е. Однако, из-за последовавшей войны все грандиозные планы легли на полку. В наше время для развертывания горнодобывающего бизнеса Афган пытались подготовить американцы, однако и у них ничего не вышло по примерно тем же причинам, что и у СССР.
В Афганистане богатые запасы лития. ¦Фото: stylishbag.ru.
В Афганистане имеются богатые запасы золота, драгоценных и полудрагоценных камней, мрамора. В стране солидные запасы железной руды и угля. В относительно небольшом количестве есть нефть и природный газ. Также по некоторым оценкам в Афганистане находятся крупнейшие запасы меди во всей Евразии. Но главное, что скрывает в себе земля этой страны – это литий. Очень много лития. По предварительным оценкам в афганских недрах прячется от 20 до 30% мировых запасов этого металла. В дополнение к литию имеются и другие важные редкоземельные металлы. Напомним, что сегодня мировая экономика испытывает дефицит лития, который применяется в первую очередь при производстве современных аккумуляторных батарей. Наконец, есть серьезные подозрения в том, что помимо всего перечисленного в этой стране имеются еще и собственные запасы урана. Таким образом можно без преувеличения сказать, что на момент первой трети XXI века Афган считается наиболее перспективной страной для горнодобывающего бизнеса в Евразии…
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии