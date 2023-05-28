Огурцам нужно достаточно питательных элементов, чтобы нормально расти и плодоносить, поэтому нужно дать им одну важную, но очень простую подкормку. Урожай вас непременно порадует!
Это обыкновенный мел — прекрасный источник кальция для растений. Возьмите 50 гр. мела. Измельчите в порошок.
Залейте 2,5 л чистой воды. Оставьте на 10 минут.
Затем перелейте, для удобства, в лейку.
Подкармливайте огурчики мелом раз в месяц, вечером, и они порадуют вас хорошим урожаем!
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Простая подкормка для огурцов, чтобы получить большой урожай
Огурцам нужно достаточно питательных элементов, чтобы нормально расти и плодоносить, поэтому нужно дать им одну важную, но очень простую подкормку. Урожай вас непременно порадует!
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