Мелочи в квартире, которые в красках расскажут гостям, что здесь не особо-то следят за порядком

Каждый из нас в меру своих сил старается поддерживать чистоту и порядок в своем доме. Но частенько случается, что в, казалось бы, чистом и ухоженном пространстве взгляд гостя все же натыкается на разные досадные мелочи. Оно и понятно — сложно ведь уследить за всем на свете.

Мы решили проанализировать это, оглядеться вокруг себя и понять наконец, какие моменты могут выдать в нас нерадивых хозяев.



Неравномерно помытое зеркало





Сантехника в пятнах

Увядшие цветы





Грязный удлинитель

Шаткие ножки у мебели

Разбросанные косметические принадлежности

Пыльный монитор

Пропавшие продукты

Неопрятный ершик

Засаленный коврик для мыши

Конечно, брызги зубной пасты и следы от капель (если речь о зеркале в ванной) — не самое приятное зрелище. Но, наверное, не меньше бросается в глаза обстоятельство, при котором отчетливо заметно, что зеркало начисто протерто не полностью, а лишь частично. Поэтому важно следить за этим небольшим нюансом. К слову, приготовить раствор для чистки зеркала можно и самостоятельно: потребуются лишь вода, уксус и мыло.За этим тоже бывает непросто уследить, особенно в большой семье: помыл руки, закрыл кран, пара-тройка капель попали на блестящую поверхность, а еще через некоторое время превратились в белые пятна. Решить проблему поможет привычка раз в день после вечерней чистки зубов проходить по сантехническим поверхностям мягкой тряпочкой. А если вы в данный момент стоите перед выбором сантехники, то, возможно, стоит обратить внимание на матовую никелированную — на ней менее заметны как капли воды, так и отпечатки пальцев.К комнатным растениям в горшке это относится в последнюю очередь, потому что даже при самой внимательной заботе цветку может что-то «не понравиться», и его внешний вид будет желать лучшего. Но вот если в вазе все еще стоит несколько недель назад подаренный букет, а вода потихоньку начинает издавать странный запах, на это сложно будет закрыть глаза. За этим лучше тщательно следить, а перед тем, как поставить букет в воду, флористы советуют подрезать стебли — так композиция простоит чуть дольше.Во время уборки мы часто забываем об этой вещи, а она тем временем многими используется на ежедневной основе и, соответственно, пачкается со временем. Особенно на кухне, где на поверхности удлинителя оседают жир, масло, брызги воды, пыль. Лучше не пропускать эту вещь во время наведения порядка и тщательно чистить — только, разумеется, убедившись, что прибор отключен от сети, а внутрь не попадает вода.Садишься на стул, а ножки разъезжаются в разные стороны, стол предательски дрожит, стоит опереться локтями, — согласитесь, не самая приятная ситуация. Конечно, средства на покупку новой мебели, как только старая проявляет признаки старения, есть далеко не у всех. Но подлатать, починить самим или отдать мастеру — почему бы и нет? Ведь мебель — важная часть наших домов, и хочется, чтобы она была крепкой и красивой.Раскиданные и разложенные тут и там кисточки, спонжи, ватные диски и палетки с разнообразной косметикой делают обстановку в комнате неопрятной и неуютной. В какой-то момент она может стать даже смущающей: все-таки косметика и аксессуары — вещи довольно личные, их лучше после использования сразу убирать в предназначенные для этого места.Отдельного внимания заслуживает монитор компьютера или ноутбука, покрытый слоем пыли и отпечатков пальцев. Иногда, чтобы заметить загрязнения, нужно посмотреть на экран с определенного угла — а мы это делаем редко и позволяем пыли осесть на поверхности толстым слоем. Но от посторонних глаз это не укроется. Но при очистке монитора помните о том, что его нужно обязательно отключить от сети и не распылять очищающее средство непосредственно на экран — лучше сделать это на мягкую тряпочку.Бананы лежат в вазе для фруктов уже больше недели и уже стали больше черными, чем желтыми, а их никто так и не съел, — знакомая ситуация? Однако для посторонних глаз это точно будет выглядеть отталкивающе. Конечно, за свежестью продуктов стоит следить не только когда в скором будущем нагрянут гости, но в ежедневной суете мы частенько об этом забываем.Стоит ли говорить, сколько неприятных эмоций может вызвать недостаточно чистое туалетное помещение, — наверное, многим из нас случалось хоть раз в жизни в таких оказаться. В своем собственном доме мы тщательно за этим следим, но вот одну деталь частенько упускаем — туалетный ершик. А ведь это немаловажная деталь общей картины. Мыть ершик нужно после каждого использования или хотя бы раз в неделю наполнять контейнер для ершика горячей мыльной водой с несколькими каплями отбеливателя, полоскать, оставлять минут на 10 и убирать в контейнер.Еще один момент, который важно не упустить из виду, — чистота коврика для мыши. Частенько, найдя удобный коврик из приятного материала, мы долго не хотим с ним расставаться и не особо обращаем внимание на его чистоту. А между тем это довольно очевидно и бросается в глаза. Разумеется, совсем не обязательно часто менять коврики — достаточно поддерживать его в чистоте. Понадобятся только мыло для посуды, мягкая щетка и полотенце.