Идеи, как заставить узкую кухню казаться больше, чем она есть на самом деле

Узкая кухня – не редкость в стандартных советских квартирах. В этой неудобной комнате очень сложно расположить всю необходимую мебель таким образом, чтобы она не стояла на пути и не загромождала пространство. Однако сложно – не значит невозможно.

Если знать некоторые секреты, которыми часто пользуются профессиональные дизайнеры интерьеров, то вполне можно сделать даже узкую кухню шире, вместительнее, уютнее и функциональнее. Кстати, для этого даже не придется сносить стену и объединять комнату с гостиной. Все гораздо проще.

1. Поставьте диван вместо стульев

Диван занимает меньше места, чем стулья.

Стулья занимают на кухне очень много места, хотя вы этого можете даже не замечать. Поэтому лучше всего заменить данные предметы мебели на мягкую скамью либо диван без подлокотников. Хорошим вариантом станет кухонный уголок – он займет минимум места, но при этом свободно сможет разместить 2-3 человека. В комплекте обычно идут небольшие табуретки, которые в случае необходимости можно убрать под стол, чтобы они не мешали.

Совет: Если этот вариант вам не подходит, то оставьте на кухне два стандартных стула и диванчик, чтобы каждый член семьи мог выбрать себе место по душе.

2. Освободите окно и повесьте прозрачные занавески

Прозрачные занавески впустят в комнату много света и сделают ее просторнее.

Если вы хотите, чтобы ваша кухня хотя бы визуально выглядела просторнее, впустите в нее максимальное количество солнечного света. По нашей информации, чем светлее комната – тем она больше. Справиться с этой задачей вам поможет тонкий тюль, легкие занавески либо стандартные жалюзи. Также следует убрать ненужные вещи с подоконника, чтобы не загромождать пространство. Исключением является несколько горшков с цветами, так как они делают воздух чище и становятся ярким акцентом в интерьере.

3. Используйте подоконник в качестве стола или барной стойки

Широкий подоконник можно переоборудовать в столешницу, стол или барную стойку.

Если подоконник сам по себе широкий и низкий, его можно превратить в барную стойку либо стол. Здесь вы сможете пить кофе, обедать и даже устроить себе мини-офис. Эта идея будет вдвойне удачной, если окна вашей кухни выходят на красивый город, парк или лес – можно будет во время приема пищи или работы наслаждаться прекрасными пейзажами. К сожалению, больше двух человек за таким «столом» не поместится, но такой вариант все равно лучше, чем размещение обеденной зоны на проходе. Кстати, если вы привыкли кушать в гостиной, то все равно барная стойка прекрасно подойдет для перекуса или утреннего ритуала с кофе.

4. Сделайте обеденную зону возле окна

Если разместить стол возле окна, можно будет избежать столкновения с кухонным гарнитуром.

Если в квартире нет широких подоконников, но идея с трапезой возле окна вам понравилась, можете оборудовать там обеденную зону. Постарайтесь, чтобы рабочие поверхности располагались на достаточном расстоянии от стола. Так вы сможете спокойно обедать, не испытывая дискомфорта от стоящей рядом мебели.

5. Поставьте барную стойку вдоль стены

Барная стойка возле стены займет мало места, но будет выполнять функции полноценного стола.

Если сделать из подоконника барную стойку – не вариант, то купите ее в мебельном магазине и разместите на кухне вдоль стены. Она занимает минимум места, но при этом является очень уютным уголком для завтрака, дневных перекусов и вечерних посиделок с другом. Такое интерьерное решение больше подходит для одинокого человека либо влюбленной пары. Впрочем, если у вас большая семья, но каждый завтракает в определенное время, не дожидаясь других домочадцев, то, скорее всего, за барной стойкой все успеют перекусить.

6. Размещайте мебель вдоль стен

Мебель вдоль стен - идеальное решение для узкой кухни.

Центр маленькой и узкой кухни обязательно должен оставаться свободным, иначе вы не сможете пройти к столешнице либо холодильнику, и свободно перемещаться по комнате. Поэтому старайтесь расставлять предметы интерьера вдоль стен. Если вы нарушите это правило, то на кухне будет хаос и вам неприятно будет там находиться.

7. Покупайте мебель-трансформер

Мебель-трансформер подойдет для влюбленной пары или для одинокого человека.

Мебель-трансформер – это must-have для малогабаритной квартиры. Она станет настоящим спасением для вашей узкой кухни. Хорошее решение – откидной стол и складные. Вам нужно будет потратить считанные минуты на то, чтобы разложить их, и сформировать комфортную зону для принятия пищи. А после того, как вы позавтракает и выпьете кофе, заново сложите мебель и наслаждайтесь уютной комнатой. Впрочем, как и в случае со стойкой, такой вариант не оценят большие семьи. Но для посиделок с другом или перекуса в одиночестве – вполне.

8. Заполняйте пространство функциональными деталями

Крючки для кухонных принадлежностей можно разместить на стене, двери или кухонной тумбе.

Сейчас мы говорим не о бесполезных мелочах, по типу статуэток и кухонных принадлежностей, которыми вы никогда не пользовались – эти вещи пусть пылятся в кладовке. Речь идет о полезных и функциональных деталях, которые помогают держать в порядке посуду, столовые приборы, бытовую химию и так далее. Удачным приобретением будет рейлинг с крючками, открытые полки, магнитные поверхности для ножей, всевозможные органайзеры для мелких, но нужных предметов. Их также нужно размещать по периметру комнаты, чтобы не появлялось ощущение беспорядка.

9. Выбирайте узкий гарнитур

Узкий гарнитур позволит сэкономить ценные квадратные метры в комнате.

Если вашу кухню только ожидает ремонт или вы просто решили заменить старый гарнитур на новый, то обращайте внимание на самые узкие и малогабаритные модели. Огромные шкафы и широкий стол, которые занимают 80% площади комнаты – это явно не ваш вариант. Кроме того, в моде уже давно не громоздкая, а легкая и изящная мебель, так что будьте в тренде.

10. Обращайте внимание на шкафчики, створки которых поднимаются вверх

Шкафчики, которые открываются наверх, гораздо удобнее, чем стандартные.

Владельцам маленькой кухни нужно заботиться не только о своем комфорте, но и об удобстве всех членов семьи. Именно поэтому выбирайте для своей квартиры шкафчики со створками, которые открываются наверх. У такого варианта есть несколько плюсов. Во-первых, это удобно, а, во-вторых, если дверца останется открытой, то не будет мешать проходу по кухне и не станет причиной травмы одного из домочадцев.

11. Добавьте в интерьер отражающие поверхности

Отражающие поверхности визуально сделают комнату больше.

В предыдущих материалах не раз упоминалось о том, что отражающие поверхности визуально расширяют пространство и делают его намного больше, чем оно есть на самом деле. Этим свойством грех не воспользоваться, если вы являетесь владельцем узкой кухни. Поэтому увеличивайте помещение при помощи металлических предметов, стекол, белой мебели, глянцевой столешницы и шкафчиков.

12. Сократите количество навесных шкафов до минимума

Навесные шкафчики "съедают" пространство

Навесные шкафчики, несмотря на свою функциональность, постепенно выходят из моды. На их место приходят открытые полки и мебель без дверок. Если вы последуете трендам последних сезонов, то ваша кухня сразу станет светлой, просторной и большой. Возможно, этот вариант не самый практичный, ведь в шкафчике поместится гораздо больше посуды, чем на полках. Но зато у вас появится лишний стимул перебрать кухонные девайсы и выбросить то, чем вы давно не пользуетесь. А оставшимся принадлежностям хватит места на кухне.