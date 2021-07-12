10 знаменитостей, которые в детстве были «гадкими утятами» и страдали от комплексов

Сегодня в привлекательности и красоте этих знаменитостей вряд ли кто-то может усомниться. Но в детстве у каждой из этих известных красавиц был повод сомневаться в собственной привлекательности. Отражение в зеркале их совершенно не радовало, окружающие не спешили восторгаться очаровательными детьми, а в сказку о гадком утёнке, который когда-нибудь превратится в белого лебедя, мало кто верил. Тем не менее, чудо случилось.
Алсу
Алсу.
В детском и подростковом возрасте известная исполнительница была самым обычным подростком, носила брекеты и совершенно не могла похвастаться собственной красотой. Однако будущая звезда росла общительной и открытой, поэтому не стеснялась позировать перед фотокамерой и почти не сомневалась в том, что сможет стать звездой. Сегодня Алсу – одна из самых привлекательных и женственных представительниц прекрасного пола в отечественном шоу-бизнесе.
Ани Лорак
Ани Лорак.
Каролина Куек (настоящее имя певицы) росла в очень бедной семье. Родители будущей знаменитости расстались ещё до того, как она появилась на свет. Мама пыталась как могла обеспечить детей всем необходимым, но часто денег не хватало даже на еду, а вещи девочка донашивала за своими братьями. Когда Каролине было 6 лет, она оказалась в интернате, но у неё и в мыслях не было обижаться за это на маму. Впрочем, времени думать о собственной внешности у неё тоже было немного. Девочка с самого детства была увлечена пением. И судьба подарила ей шанс, который Ани Лорак использовала сполна. Сегодня она богата, успешна и, несомненно, красива.
Вера Брежнева
Не отличалась в прошлом особой красотой и Вера Галушко, которая спустя много лет превратится в участницу группы ««ВИА Гра» Веру Брежневу. Мама певицы была уборщицей, а папа после ДТП стал инвалидом. Ровесники будущей звезды насмехались над не очень красивой и плохо одетой девочкой, а она, стиснув зубы, бежала после уроков в бар мыть посуду или подрабатывала няней, помогая молодым мамам с малышами. В подростковом возрасте Вера Брежнева носила огромные очки и мешковатую одежду, отчаянно мечтая о красивой одежде и собственной привлекательности.
Наталья Водянова
Наталья Водянова.
Сегодняшняя супермодель с детства считала себя гадким утёнком. Вместе с мамой и двумя младшими сестрами они жили очень трудно, а одноклассники не упускали случая посмеяться над очень худенькой и плохо одетой девочкой. Но Наталья Водянова старалась не обращать внимания на издёвки. Она старалась помочь маме по хозяйству, даже стояла вместе с ней весь день на рынке, торгуя фруктами. Повзрослев, она поняла, что обладает нестандартной красотой. Это придало девушке сил и уверенности в себе. Уже в 16 лет Наталья работала в модельном агентстве, а в 17 улетела в Париж на конкурс агентства Madison. Сегодня трудно найти человека, который бы усомнился в привлекательности супермодели.
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова.
Знаменитая актриса в детстве сама себе категорически не нравилась. Светлана Ходченкова считала: она слишком худая и длинная, а ещё у неё торчат уши. Девочка даже надевала по две пары колготок, чтобы ноги казались чуть полнее.
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова.
В детстве Анфиса Чехова даже не представляла, что пройдёт совсем немного времени и она превратиться в очень привлекательную женщину, по которой будут сходить с ума миллионы поклонников. В подростковом возрасте девушка страдала от насмешек одноклассников, которые обидно дразнили её из-за пышных форм. Впрочем, детские обиды уже давно забыты, а одноклассники наверняка не один раз уже пожалели о том, что обижали будущую знаменитость.
Тина Канделаки
Тина Канделаки. / Фото: www.likeyou.io
Известная ведущая была очень миловидна, однако красавицей не считалась. Она страстно хотела носить короткие юбки, однако была немного пухленькой и не могла себе позволить мини. Ко всему прочему девочку часто дразнили из-за её необычного имени. Со временем Тина Канделаки превратилась в настоящую красавицу, сумела довести собственную фигуру до совершенства, а её имя теперь произносят с уважением.
Нюша
Нюша.
В детстве Нюша страдала от собственных комплексов и считала, что у неё есть лишний вес. Чтобы скрыть полноту, она одевалась в одежду на несколько размеров больше, а когда увлеклась хип-хопом, стала носить штаны и футболки своей бабушки, которая была очень полной. Сейчас Нюша считается одной из самых красивых и сексуальных исполнительниц. Впрочем, в детстве она тоже была довольно мила, ей просто никто об этом не сказал.
Анна Шульгина
Анна Шульгина.
Дочь Валерии и Александра Шульгина в детстве была крупной и полненькой девочкой. Однако она уже тогда мечтала о карьере в шоу-бизнесе, поэтому приняла решение заниматься собой. Благодаря занятиям спортом и правильному питанию Анне удалось привести свой вес в норму и теперь она вполне довольна собственной внешностью.
Ирина Муромцева
Ирина Муромцева.
Телеведущая в детстве была очень закомплексована из-за того, что природа наградила её довольно пухлыми губами. Когда же в автобусе с неё посмеялись какие-то ребята, обидно назвав Ирину Муромцеву Гуимпленом, она несколько дней рыдала, а потом просила маму найти пластического хирурга, который бы уменьшил объём губ.
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