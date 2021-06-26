16 нестандартных применений фена

Фен есть, наверное, в каждой семье. Большинство людей используют эту вещь лишь для сушки мокрых волос, хотя его возможности этим не ограничиваются. На что еще способен фен? Узнайте прямо сейчас!



1. Отмыть карандашные рисунки на стенах

2. Отклеить стикер

3. Подогнать новые очки под свои параметры

4. Высушить ногти

5. Убрать воск

6. Раздуть угли

7. Очистить зеркало в ванной

8. Отклеить пластырь

9. Завершить кулинарный шедевр

10. Поддержать теплоту компресса

11. Достать подгоревший пирог

12. Высушить носки

13. Прогреть постель перед сном

14. Тренировать творческие способности

15. Нарисовать картину

16. Пощекотать нервы коту