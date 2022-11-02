Правила бизнеса по-еврейски

Народ Израилев известен талантом делать деньги. Некоторым кажется, что все происходит благодаря некой магии, но на самом деле хитрость заключается вовсе не в ней.







Просто Тора, которую изучают практически все евреи, напрямую указывает, какие качества нужно культивировать в себе, чтобы добиться успеха в любом начинании. И знаете что? Совсем не обязательно быть евреем. Достаточно следовать этим правилам, и успех придет сам собой.







Пунктуальность

Избегайте бесплатного сыра

Платите работникам вовремя

Время — деньги

Пока горит свеча

Следи за языком