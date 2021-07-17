Как древние греки решали «квартирный вопрос», и какими были их дома

Э. Додвелл. Парфенон с запада

Помещения древнегреческого дома

Остатки домов античного периода в Олинфе

Внешний вид типичного греческого дома менялся от гомеровских времен (VIII век до н.э.) до эпохи эллинизма

Дж. У. Вотерхаус. Во внутреннем дворе.

Дж. У. Годвард. Невинные развлечения.

Домашний уют по-древнегречески

В эпоху эллинизма в моду постепенно входит роскошь

Дж. У. Уотерхаус. Богини домашнего очага

Мебель у греков была простой - ложе делали без спинки

Статуэтки из Танагры

Г. Райленд. Женщины Коринфа

Жилищный вопрос и аренда

Развалины древнегреческого дома