Ретро-фотографии «дембелей» первой половины XX века

Студийные фотографии с картонными предметами в виде воздушных шаров, автомобилей и т. д. снимались еще в самом начале XX века, но пика популярности достигли перед началом и в ходе Первой мировой войны. Теперь они имели соответствующие военному времени сюжеты — например, полеты на бомбардировщиках из картона.
На фото: Перелет из «песчаной пустыни» (т. е. из военного лагеря) Нойхаммер. Нойхаммер, Германия. 1910–1912 годы
Подобные портреты отрядов, подразделений и просто армейских друзей можно было создавать не только в фотостудиях военных баз и лагерей, но и в специально оборудованных местах в парках развлечений. Получившиеся фотокарточки солдаты отправляли домой близким или оставляли себе на память.
Фотограф Поль Ридигер. Побег из «песчаной пустыни» (т. е. военного лагеря) Нойхаммер. Нойхаммер, Германия. 1913 год.
Фотограф Александр Херльд. Перелет из Эльзенборна в Париж. Военный полигон, Эльзенборн, Германия. 1915 год
Фотограф Александр Херльд. Военный полигон, Эльзенборн, Германия. 22 марта 1915 года
Ура! До запаса осталось еще 22 дня! Германия. 1912–1915 годы
Слева: немецкие солдаты на деревянном аисте. Мюнстер, Германия, 1930 год. Справа: солдат позирует с ненастоящей лошадью, Эстонская Республика. 1920-е годы
Фотограф Ю. Юнгманн. Зарезервированный полет домой из Битча. Страсбург, Австрия. Август 1912 года
Те, кто сохранил верность матери, улетают отсюда. Мюнстер, Германия. 1928 год
Фотограф Поль Ридигер. Военный полигон, Нойхаммер-ам-Квайс (ныне польское поселение Свентошув). 1914 год.
Фотограф Поль Хефер. Рейс из Дёберица. Берлин, Германия. 1912–1914 годы
Фотограф Альфонс Вегубер. С громом, градом и молнией Бог создал «Пустыню Дёбериц». Военно-тренировочный лагерь Дёбериц (он же «Пустыня Дёбериц»). 1914 год.
Немецкие солдаты на искусственном пасхальном яйце. Германия. 1930-е годы
Фотограф Эрнст Лен. Полет из Йютербога. Район Тельтов-Флеминг, Германия. 1925–1930 годы
Военный лагерь Мюнстера, Германия. Обозначение на бочках пива «§11» — это отсылка к параграфу из немецкого «Пивного кодекса», который гласит: «Продолжайте пить». 1915 год
Счастливого нового, 1918 года. Неизвестная немецкая студия. 1918 год
Слева: фотограф Фриц Сенгерс. Полет из военного тренировочного лагеря в Дармштадте. Ideal studio, Дармштадт, Германия. Июнь 1913 года. Справа: Полет из Битча на высоте 636 м. Солдаты с псом-талисманом в нарисованном в студии цеппелине «Виктория-Луиза», Лотарингия. 1912–1915 годы
Бегство из Мюнстера. Мюнстерский военный лагерь, Германия. 1916 год
Французские военные летчики в нарисованном биплане. Фотостудия в Париже, Франция. 23 декабря 1928 года
Фотограф Рихард Шуберт. Обзорный полет: воздушная база в Фасберге — Мюнстер — Гамбург. Мюнстер, Германия. 1938 год
Фотограф Шарль Монтаг. Лагерь в Битче, департамент Мозель, Франция. 1925 год
Парк развлечений, Кони-Айленд, Нью-Йорк. 1930-е годы
Фотомонтаж: нацистские офицеры в самолете. Германия. 1930–1940-е годы
Фотограф Рихард Шуберт. Мюнхен, Германия. 1933 год
Слева: фотограф Макс Щютце. Отсюда путешествие в Ганновер. Военный лагерь Дёрниц (полигон Альтенграбов), Германия. 1930-е годы. Справа: военный лагерь Локстедтер, недалеко от Хюльсингса, Германия. Студия Варманна. Июль 1914 года
Фотограф Макс Шютце. Полет из Альтенграбова. Военный лагерь Дёрниц (полигон Альтенграбов). Германия. 1930-е годы
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