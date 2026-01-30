В чём секрет особого чарующего звучания знаменитых скрипок Страдивари

Фото:stern.de
Классическая музыка может звучать действительно чарующе. И зависит это не только от самого конкретного произведения, но и от мастерства исполнителя, музыканта, а также от его инструмента. Кроме настройки, например, скрипки, также важны её струны и дерево, из которого она изготовлена., но в истории остался преимущественно один - Страдивари и созданные им инструменты. Но в чем же секрет его невероятных по звучанию скрипок?
Звучание может быть чарующим / Фото: freepik.com
На самом деле, кроме Страдивари, похожие на его изделия скрипки создавали и множество других мастеров, которые тоже в своё время были весьма популярны, например, Гварнери. И звучание изготовленных ими инструментов заключается совсем не в особом лаке тех времён и не особой, иной засекреченной форме самой скрипки. Благодаря современным технологиям учёным в области исследования старинных инструментов удалось выяснить, что всё волшебство заключается в древесине, она крайне однородна, а именно поверхность верхней деки скрипки. И благодаря этому скрипки, созданные Страдивари и Гварнери, имеют столь отличительное и уникальное звучание, по сравнению со всеми современными инструментами, и даже теми, что были созданы хотя бы чуть позже.
К сожалению, достигнуть подобного изыска современным мастерам уже не представляется возможным. Сегодня существуют огромное множество передовых приборов, которые позволяют подогнать новую скрипку под стандарты, созданные много лет назад, а также в процессе изготовления менять и усовершенствовать её форму. Однако, ни один из них не может помочь даже приблизиться к тому, что создавалось в семнадцатом веке великим мастером. Даже копии скрипок Страдивари, также созданных в Кремоне, не могут превзойти оригиналы, хотя они изготавливались по тем технологиям и с теми же материалами. В основном, кроме Антонио Страдивари, создавали скрипки и две другие влиятельные семьи, о которых многие даже не знают, это — Амати и Гварнери. Их скрипки ничуть не хуже ни по качеству, ни по звучанию. А те, кто и вовсе не разбирается в музыкальных инструментах, могут их и не отличить друг от дуга.
Создание скрипки Фото:www.youtube.com
Несмотря на то, что скрипки, созданные в Кремоне, исследуются много лет, достоверно точного ответа, почему их звучание столь чистое, дать не может ни один учёный. Конечно, оно зависит от многих факторов, а не от какого-то конкретного показателя. Но всё же многим нравится думать, что Страдивари использовал какой-то особый лак, состав которого был утрачен. Им пропитывали древесину, давая возможность инструменту звучать более глубоко в будущем. Но такая теория родилась неспроста, всему виной огромное количество художественных произведений, в которых об этом сообщали авторы, основываясь лишь на собственных домыслах. Таких примеров много в кино и литературе. Однако, на деле, после некоторых исследований, выяснилось, что в целом состав лака ничем не отличается от современного. Сегодня такой часто используют для мебели, а раньше он выполнял исключительно защитную для древесины роль, а не какую-то магическую.
Исследование скрипки Фото:cbc.ca
Также ничего необычного в старинных скрипках не показал томограф, кроме самой плотности древесины. У мастеров из трёх семей все инструменты выполнены также как и современные, верхняя дека сделана из ели, нижняя же из древесины клёна. Но только при условии, что раньше древесина ели была всё же более однородной, и особенно заметно это в древесных кольцах. То есть современные деревья имеют меньшую плотность и всему виной климат. Ранняя древесина, весенняя, конечно будет менее плотной, чем образованная осенью. Это касательно елей, а вот если говорить о клёне, то разность в плотностях скрипок в нижних деках совсем не существенна и на звучание в целом не влияет. За всё отвечает верхняя дека и плотность ели. И именно это является наиболее достоверной версией необычности скрипок прошлого.
Страдивари Фото:au.pinterest.com
Несмотря на то, что сам процесс работы над инструментом так и останется тайной, потому что никаких записей об этом не сохранилось, некоторые секреты раскрыть всё же удалось. Например, перед непосредственной работой дерево необходимо вымочить под сырой водой.
Скрипка Страдивари Фото:ensonhaber.com
Современные мастера по изготовлению скрипок пытаются иными методами достичь плотности дерева, которое было использовано Страдивари. Например, вымачивают они дерево не в проточной воде, а в морской, а также прибегают к использованию разнообразных химических веществ. В них древесину также предварительно некоторое время кипятят. Дополнительно обрабатывают её парами азота и ещё много всего другого. Но, к сожалению, особых прорывных в этой области результатов такие подходы не приносят. Звучание современных скрипок отличается от старинных.
Различная плотность Фото:istockphoto.com
