Семь загадок долларовой купюры

Что же означают эти символы? Почему на верхней части пирамиды расположен сияющий глаз? И что это за существо, которое, кажется, прячется рядом с цифрой «1» на лицевой стороне купюры? Фактрум публикует увлекательную подборку тайн долларовой купюры.
Существо
Без увеличительного стекла этот символ очень сложно разглядеть. В правом верхнем углу купюры, слева от цифры «1», выглядывает крошечное существо. По поводу его происхождения есть немало догадок: кто-то считает, что это орел, а кто-то полагает, что это знак, размещенный во избежание подделки. Некоторые же вообще видят паука, а не орла, потому что паук более рационально объясняет наличие «паутины» позади цифры «1». Есть и третья теория, приверженцы которой полагают, что этот символ — часть черепа с перекрещенными костями, который заметен, если посмотреть на купюру со стороны.
Буква
Здесь увеличительное стекло, к счастью, не потребуется. Хотя многие и не знают, что означает эта буква «G» слева от изображения Вашингтона, ее присутствию там есть логическое объяснение. Эта буква — одна из многих обозначений банков Федерального Резерва, ответственных за печать купюр. В данном случае «G» означает Чикаго.
Среди букв на американских купюрах бывают «А» (Бостон), «В» (Нью-Йорк), «С» (Филадельфия), «D» (Кливленд), «Е» (Ричмонд), «F» (Атланта), «Н» (Сент-Луис), «I» (Миннеаполис), «J» (Канзас-сити), «К» (Даллас) и «L» (Сан-Франциско).
Так что нет никакой больше загадки в этих буквах.
Орёл
На оборотной стороне купюры изображен орел со щитом, сжимающий 13 стрел и оливковую ветвь с 13 плодами. На щите 13 горизонтальных и 13 вертикальных полос, а над орлом — 13 звезд. Почему именно 13? Что значит в данном случае это число? Некоторые полагают, что это изображение несет какой-то злобный, даже сатанинский смысл, намекая на стремление к мировому господству. Однако ученые полагают, что правильным объяснением числу «13» может быть лишь 13 первоначальных колоний. В любом случае, число 13 на купюре играет не последнюю роль, раз на нем сделано столько акцентов.
Глаз
Глаз стал загадкой со времен своего появления на купюре. Кажется, что он парит в воздухе и излучает яркое сияние. Чтобы это могло означать? Споры по поводу этого символа включают в себя мнение, что это Бог, который наблюдает за Америкой, и предположение, что это то самое всевидящее око, которое так часто упоминается масонами.
Римские цифры
Приглядевшись повнимательней к пирамиде, вы увидите в ее основании последовательность букв: MDCCLXXVI. Этот «шифр» вовсе не является секретом, и ему есть логическое объяснение. MDCCLXXVI — римская нумерация, которая соответствует 1776. В 1776 году Америка объявила о своей независимости.
Крест
Если посмотреть на купюру с обратной стороны, то можно увидеть четко различимый крест, похожий на крылья мельницы, прямо за цифрой «1». Многие полагают, что этот символ выполнен в форме Мальтийского креста, в чем некоторые усматривают намек на знаменитых рыцарей Мальтийского ордена. В 1798 году крепость на Мальте была захвачена Наполеоном, который выслал большинство рыцарей в Америку.
Индуистский бог
Здесь вам может вновь пригодиться увеличительное стекло. Справа от нижней цифры «1» в левом углу рисунок на купюре выглядит как голова с уложенными высоко волосами. Немало людей предполагает, что это изображение индуистского бога Шива. Возможно, в это и сложно поверить, но приверженцы теории заговора считают, что на купюре именно Шива, который также известен как «Разрушитель».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии