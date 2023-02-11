Семь загадок долларовой купюры

Что же означают эти символы? Почему на верхней части пирамиды расположен сияющий глаз? И что это за существо, которое, кажется, прячется рядом с цифрой «1» на лицевой стороне купюры? Фактрум публикует увлекательную подборку тайн долларовой купюры.



Существо

Буква

Орёл

Глаз

Римские цифры

Крест

Индуистский бог