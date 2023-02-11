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Семь загадок долларовой купюры

Что же означают эти символы? Почему на верхней части пирамиды расположен сияющий глаз? И что это за существо, которое, кажется, прячется рядом с цифрой «1» на лицевой стороне купюры? Фактрум публикует увлекательную подборку тайн долларовой купюры.

Существо


Семь загадок долларовой купюры

Без увеличительного стекла этот символ очень сложно разглядеть. В правом верхнем углу купюры, слева от цифры «1», выглядывает крошечное существо. По поводу его происхождения есть немало догадок: кто-то считает, что это орел, а кто-то полагает, что это знак, размещенный во избежание подделки. Некоторые же вообще видят паука, а не орла, потому что паук более рационально объясняет наличие «паутины» позади цифры «1». Есть и третья теория, приверженцы которой полагают, что этот символ — часть черепа с перекрещенными костями, который заметен, если посмотреть на купюру со стороны.

Буква


Семь загадок долларовой купюры

Здесь увеличительное стекло, к счастью, не потребуется. Хотя многие и не знают, что означает эта буква «G» слева от изображения Вашингтона, ее присутствию там есть логическое объяснение. Эта буква — одна из многих обозначений банков Федерального Резерва, ответственных за печать купюр. В данном случае «G» означает Чикаго.

Среди букв на американских купюрах бывают «А» (Бостон), «В» (Нью-Йорк), «С» (Филадельфия), «D» (Кливленд), «Е» (Ричмонд), «F» (Атланта), «Н» (Сент-Луис), «I» (Миннеаполис), «J» (Канзас-сити), «К» (Даллас) и «L» (Сан-Франциско).

Так что нет никакой больше загадки в этих буквах.

Орёл


Семь загадок долларовой купюры

На оборотной стороне купюры изображен орел со щитом, сжимающий 13 стрел и оливковую ветвь с 13 плодами. На щите 13 горизонтальных и 13 вертикальных полос, а над орлом — 13 звезд. Почему именно 13? Что значит в данном случае это число? Некоторые полагают, что это изображение несет какой-то злобный, даже сатанинский смысл, намекая на стремление к мировому господству. Однако ученые полагают, что правильным объяснением числу «13» может быть лишь 13 первоначальных колоний. В любом случае, число 13 на купюре играет не последнюю роль, раз на нем сделано столько акцентов.

Глаз


Семь загадок долларовой купюры

Глаз стал загадкой со времен своего появления на купюре. Кажется, что он парит в воздухе и излучает яркое сияние. Чтобы это могло означать? Споры по поводу этого символа включают в себя мнение, что это Бог, который наблюдает за Америкой, и предположение, что это то самое всевидящее око, которое так часто упоминается масонами.

Римские цифры


Семь загадок долларовой купюры

Приглядевшись повнимательней к пирамиде, вы увидите в ее основании последовательность букв: MDCCLXXVI. Этот «шифр» вовсе не является секретом, и ему есть логическое объяснение. MDCCLXXVI — римская нумерация, которая соответствует 1776. В 1776 году Америка объявила о своей независимости.

Крест


Семь загадок долларовой купюры

Если посмотреть на купюру с обратной стороны, то можно увидеть четко различимый крест, похожий на крылья мельницы, прямо за цифрой «1». Многие полагают, что этот символ выполнен в форме Мальтийского креста, в чем некоторые усматривают намек на знаменитых рыцарей Мальтийского ордена. В 1798 году крепость на Мальте была захвачена Наполеоном, который выслал большинство рыцарей в Америку.

Индуистский бог


Семь загадок долларовой купюры

Здесь вам может вновь пригодиться увеличительное стекло. Справа от нижней цифры «1» в левом углу рисунок на купюре выглядит как голова с уложенными высоко волосами. Немало людей предполагает, что это изображение индуистского бога Шива. Возможно, в это и сложно поверить, но приверженцы теории заговора считают, что на купюре именно Шива, который также известен как «Разрушитель».

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