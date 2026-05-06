Всё, что нужно знать о модульной мебели

Собирать окружающее пространство теперь так же естественно, как собирать образы в гардеробе.



Модульная мебель в 2026 году – это главный инструмент для создания умного и живого личного пространства. Рынок, который в прошлом году оценивался в 89 миллиардов долларов, продолжает стремительно расти, а дизайнеры называют гибкость новой роскошью.

Почему статичную мебель покупают все меньше

Мягкая скульптура, которую не надо бояться

Мебель-трансформер для небольшого жилья и офисов нового поколения

Коллаборации, за которыми охотятся галереи

Технологии, которые меняют правила

Рассказываем, во что превратились привычные диваны, стеллажи и кресла и почему сегодня это лучший способ выразить характер своего дома.Главный стиль жизни последних лет – адаптивность. Мы работаем из дома, принимаем гостей, устраиваем киновечера и ищем уединения – и все это часто в пределах одного и того же пространства. Архитекторы и девелоперы фиксируют мировой тренд на уменьшение жилых площадей, и именно модульные системы стали ответом на запрос: как жить полноценно на скромных метрах. К концу 2026 года рынок модульной мебели достигнет 93,1 миллиарда, а к 2035, по прогнозам, вырастет до 145,6 миллиарда. За этими цифрами стоит понятное желание: иметь возможность менять реальность вокруг себя без ремонта и лишних трат.Самый громкий тренд последних лет – бескаркасные диваны. Они состоят из блоков плотной пены в мягкой обивке. Секции можно соединять в просторный диван, превращать в кровать для гостей или выстраивать уютную яму, в которой так удобно зависать с книгой и пледом.Бонус, который оценили и жители верхних этажей без грузового лифта, и арендаторы, – большинство таких моделей поставляются в вакуумной упаковке и легко проходят в любые двери.Меняется и эстетика: на смену аморфным облакам приходят скульптурные, подчеркнуто структурные формы.Второй мощный вектор – системы для компактного жилья. Канадский бренд OVIOS показал коллекции, где диван превращается в кресло или кушетку без единого инструмента. Офисный гигант ITOKI привез в Милан премьеру NII – системы Bitmap, Connexa и Pigna, которые собирают приватные комнаты внутри комнат прямо в открытом опенспейсе.В 2026 году к модульной мебели прикоснулась большая авторская архитектура. Бельгиец Винсент ван Дуйсен представил для Molteni&C диван Julian: монолитные блоки и отстегивающиеся подушки выглядят как арт-объект, оставаясь рациональным конструктором. Дэвид Чипперфильд разработал систему 6×6 для гостиничных номеров – единую структуру с бесконечным числом конфигураций. А H&M Home и американский дизайнер Келли Уэстлер анонсировали совместную коллекцию скульптурной модульной мебели со смелыми текстурами, которая появится в магазинах в сентябре. Премиальная эстетика становится доступной, а сам формат «собери сам» больше не ассоциируется с базовым гардеробом мебельного мира.Инженерная мысль не отстает от дизайна. На чешской выставке MOBITEX 2026 проект KOVO-DOMA показал революцию в соединениях: металлический крепеж, не требующий ни клея, ни винтов, ни инструментов. Это значит, что мебель можно разобрать и собрать заново десятки раз без ущерба для прочности, а по окончании жизненного цикла – полностью переработать.Серьезный шаг вперед сделали и ткани. Performance fabrics нового поколения – фактурные плетения, вельветы и букле – выдерживают активное ежедневное использование, пятна выводятся без следа, а внешне они неотличимы от дорогих коллекционных обивочных материалов. Компания Chromcraft представила систему Flexion Home со съемными чехлами, которую можно использовать и в помещении, и на открытой террасе: один и тот же диван украшает гостиную и переезжает на веранду, меняя облик за пару минут.Модульная мебель 2026 года – это сплав архитектуры, моды и инженерии. Она дает свободу самовыражения, продлевает жизнь любимым вещам и легко подстраивается под меняющийся ритм дня.