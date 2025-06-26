5 составляющих «новой этики», которые нам ну очень сложно принять

1. Постулат «не обесценивай мои эмоции!»

Болит живот во время месячных, а они сказали выпить нимесил и идти в школу... Зачем я родилась в эту эпоху?! / Фото: fotostrana.ru

2. Запрет на слова, означающие отклонения физические и психические

С этим человеком абсолютно всё в порядке! / Фото: ne-kurim.ru

3. Бесконечная смена работы как норма

Я опоздала всего на 20 минут и на этой неделе только первый раз! Чё за проблема ваще?! / Фото: sunhome.ru

4. Запрет на анекдоты о группах лиц («стигматизация»)

Это чё, млин, про меня уже и шутить нельзя ваще? Трэш!

5. Отсутствие субординации

К утру проверите работку? Я в Вацап кину после полуночи сразу. / Фото: darminaopel.ru