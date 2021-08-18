Малоизвестные факты о Параде Победы 1945 года, о которых в СССР предпочитали умалчивать

Из-за проливного дождя отменили демонстрацию и воздушную часть Парада Победы на Красной площади в Москве, ознаменовавшего победу СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Но это факт общеизвестный. Существует целый ряд нюансов, которые замалчивались – о них не принято было говорить. На самом деле, эти не озвученные ранее подробности не безынтересны и достойны внимания.
Почему Сталин не смог принять Парад Победы, а доверил эту миссию Жукову?
Жуков Георгий Константинович на коне (маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа» (1944, 1945), множества других советских и иностранных орденов и медалей)./Фото: enduroman.ru
24 июня 1945 года празднично убранные улицы Москвы были заполнены народом, советские граждане ликовали в ожидании главного праздника страны – Парада Победы над гитлеровскими захватчиками. Красная площадь и прилегающие к ней улицы были заполнены войсками, громко звучал оркестр, оглушая стоявших на площади сотней барабанов и тремястами труб. Великий момент.
И тут небо разверзлось небывалым дождём, словно природа оплакивала тех, кто уже не сможет присутствовать на этом грандиозном по своей сути и своему масштабу мероприятии – героически павших в борьбе с врагом воинов Красной Армии и партизанских отрядов, тысячи, миллионы людей, замученных в концлагерях и погибших в блокадном Ленинграде. Но мог ли испугать проливной дождь людей, переживших такую войну и победивших в ней лютого врага? Конечно же нет – они заполняли улицы многомиллионной людской рекой, охваченные единым чувством облегчения и радости.
Однако, каждый из них, скорее всего, испытывал оттенок горечи. Примешавшийся к ликованию – Иосиф Виссарионович Сталин, Маршал Советского Союза, не принимает парад, а стоит на трибуне как зритель. Почему? Ведь Верховный Главнокомандующий и Победа – нечто неразделимое. Величайшая победа в истории человечества, а парад принимает заместитель главнокомандующего – маршал СССР Г.К. Жуков. Загадка истории.
Существует три версии объяснения этого странного факта. Одна из них – Сталин уже не мог держаться в седле из-за возраста (или в принципе не умел). Однако он мог принять парад на трофейном мерседесе (символично!) или любом другом автомобиле, на танке. Второе объяснение – всенародная любовь к маршалу Жукову.
Как проходил отбор участников, и какая роль отводилась чекистам в рядах сводного батальона
Отбирали военных на парад очень строго./Фото: rvio.histrf.ru
Для участия в параде бойцы проходили строгий отбор: кроме боевых заслуг нужно было соответствовать своим внешним видом званию воина-победителя (бравый вид, высокий рост – от 170 см). От каждого из десяти действующих на конец войны фронтов было отобрано по одному сводному полку.
Кроме них, примут участие в мероприятии войска НКВД (Московский гарнизон), курсанты и офицеры МВТУ (военно-технического училища им. Менжинского г. Москвы), сводный эскадрон кавалерии.
За безопасность на площади и подступах к ней отвечали подразделения 2-ой мотострелковой дивизии особого назначения ВВ НКВД имени Дзержинского. У Мавзолея и рядом с правительственной трибуной должны были дежурить оперативно-войсковые наряды 3-го мотострелкового полка из состава той же дивизии. Был сформирован для участия в параде и сводный батальон – 200 человек, половина из которых были все те же чекисты. Фронтовиков ими разбавили, чтобы помочь воинам, отвыкшим от строевой науки за время войны, красиво пройти на параде, ну и с целью усиления безопасности.
Какой особый ритуал стал кульминацией Парада Победы и с какими трудностями столкнулись солдаты при низвержении вражеских знамён «к ногам Кремля»
Советские воины бросают знамена к Мавзолею В. И. Ленина во время парада Победы 24 июня 1945 года. Фото: Самарий Гурарий/Фотохроника ТАСС.
Воинов, отобранных для особого ритуала – низвержения вражеских знамен и штандартов, прозвали «носильщиками». Поначалу они наотрез отказывались брать в руки эти символы гитлеровской армии – брезговали прикасаться к ним. Организаторы парада не могли не учесть настроений героев-фронтовиков, поэтому было принято решение изыскать плотные перчатки из кожи. По уставу, они должны были быть коричневыми, с этим возникли проблемы – после войны достать кожу такого цвета было почти невозможно. Но все же её нашли, и перчатки пошили. Добытые с большими сложностями, они сгорели потом вместе с трофейными немецкими знаменами – помост, на который они будут брошены в ходе мероприятия, сожгли, чтобы не осквернить мостовую Красной площади.
Слаженно, строго в соответствии с планом, шёл парад Победы, и вдруг оборвалась торжественная музыка, сменившись жёсткой барабанной дробью. Под её аккомпанемент к Мавзолею выдвинулась особая колонна. Идущие в ней солдаты крепко сжимали в своих руках склонённые вниз знамена поверженного ими и всем советским народом врага. Печатая шаг, шеренга за шеренгой подходили они к подножию Мавзолея и бросали отточенным резким движением ненавистные символы побеждённой фашистской армии.
Чтобы не испортить торжественного момента, солдатам пришлось проявить стойкость и выдержку – фашистские знамена нещадно вымокли под проливным дождём и стали непомерно тяжёлыми, а их ещё надо было держать опущенными вниз. Это была кульминационная часть парада, а завершился он демонстрацией военной техники.
Секреты Знамени Победы
Впервые Знамя Победы было пронесено только на Параде Победы 1965 года./Фото: pbs.twimg.com
Парад организаторами задумывалось начать с выноса знамени Победы, которое водрузили над Рейхстагом четверо солдат: Самсонов, Неустроев, Сьянов и Кантария. Но отвыкшие от строевой подготовки и получившие серьёзные ранения воины прошли репетиции крайне неудачно. Жуков, лично присутствовавший на ней, принял решение исключить этот момент из хода торжественного мероприятия – если не могли по объективным причинам достойно пронести знамя Победы те, кто этого заслуживал, то и вовсе тогда должны отказаться от такого элемента в параде.
Был и ещё один нюанс: на знамени не хватало полосы – 73 см длиной и 3 см шириной. По одной из версий – его оборвал на память о долгожданной победе некто Александр Харьков, наводчик «Катюш» из 92-го минометного полка (он тоже был на крыше Рейхстага). По другой версии – эту полосу отрезали женщины, работавшие в 150-й стрелковой дивизии, в которой хранилось знамя. Они разрезали полосу на небольшие кусочки и взяли каждая по одному себе.
Почему и каким образом организаторы нарушили Устав, одевая танкистов в шлемы и комбинезоны?
В параде Победы участвовали бригады тяжёлых танков «Иосиф Сталин-2» и средних Т-34, признанных лучшими танками Второй мировой войны./Фото: img.lenta.ru
Специально для парада было пошито парадное обмундирование. Все рода войск были хорошо узнаваемыми, но вот с танкистами возникло затруднение – как их выделить? Организаторы решили нарушить устав и одеть их в комбинезоны и шлемы, которые были рабочей одеждой в этих войсках. На комбинезонах не было предусмотрено ношения орденов и медалей. Однако ради парада Победы было сделано исключение, и знаки отличия были прикреплены прямо к этой рабочей одежде.
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