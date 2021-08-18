Малоизвестные факты о Параде Победы 1945 года, о которых в СССР предпочитали умалчивать

Почему Сталин не смог принять Парад Победы, а доверил эту миссию Жукову?

Жуков Георгий Константинович на коне (маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа» (1944, 1945), множества других советских и иностранных орденов и медалей)./Фото: enduroman.ru

Как проходил отбор участников, и какая роль отводилась чекистам в рядах сводного батальона

Отбирали военных на парад очень строго./Фото: rvio.histrf.ru

Какой особый ритуал стал кульминацией Парада Победы и с какими трудностями столкнулись солдаты при низвержении вражеских знамён «к ногам Кремля»

Советские воины бросают знамена к Мавзолею В. И. Ленина во время парада Победы 24 июня 1945 года. Фото: Самарий Гурарий/Фотохроника ТАСС.

Секреты Знамени Победы

Впервые Знамя Победы было пронесено только на Параде Победы 1965 года./Фото: pbs.twimg.com

Почему и каким образом организаторы нарушили Устав, одевая танкистов в шлемы и комбинезоны?

В параде Победы участвовали бригады тяжёлых танков «Иосиф Сталин-2» и средних Т-34, признанных лучшими танками Второй мировой войны./Фото: img.lenta.ru