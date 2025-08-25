7 основательных сооружений, которые удалось переместить и даже перевезти через океан

1. Театр-путешественник (Миннеаполис, штат Миннесота)

Театр Шуберта — старейший театр на Среднем Западе, которому в 1990-х грозил снос (Миннеаполис, США). | Фото: mprnews.org.

Понадобилось 12 дней, чтобы The Shubert Theater переместить на другой квартал (Миннеаполис, США) .

После грандиозного переезда и реставрации The Shubert Theater снова является культурным центром Миннеаполиса (США). | Фото: en.wikipedia.org.

2. Отель Монтгомери в Сан-Хосе (штат Калифорния, США)

Hotel Montgomery – первый роскошный отель в Сан-Хосе, которому спустя 80 лет пришлось переехать (штат Калифорния, США). | Фото: sports.yahoo.com.

При подготовке к перемещению, одно крыло здания пришлось демонтировать, а первый этаж полностью опустошить, но зато исторический объект удалось сохранить (The Hotel Montgomery, Сан-Хосе).

3. Маяк Бель-Таут в Бичи-Хед (Великобритания)

В 1996 году легендарный маяк Бель-Таут семейство Робертс превратило в частную резиденцию (Великобритания).

Маяк Belle Tout в Бичи-Хед отодвинули от края обрыва вглубь суши более чем на 17 метров (Великобритания).

Маяк установили на новый фундамент так, чтобы и в будущем, при необходимости, его можно было передвигать (Belle Tout Lighthouse, Великобритания).

4. Маяк на мысе Хаттерас (Северная Каролина, США)

Мыс Хаттерас – адское место, где бурно «радуются встречи» два океанских течения (Hatteras Lighthouse, Северная Каролина). | Фото: flagman-news.ru.

Процесс передвижения многотонной конструкции самого высокого маяка Соединенных Штатов (Hatteras Lighthouse, Северная Каролина). |Фото: yaplakal.com.

5. Здание международного аэропорта Newark (штат Нью-Джерси, США)

Старое здание международного аэропорта Newark до переезда и после него (штат Нью-Джерси, США).

Процесс подготовки и транспортировки здания аэропорта, которое пришлось разделить на 3 части, чтобы переместить на один километр (Newark International Airport, Нью-Джерси).

6. Переезд поместья Эйджкрофт Холл через океан

В конце 1920-х гг. старинный особняк английских аристократов был разобран и отправлен новому владельцу в Соединенные Штаты (Agecroft Hall). | Фото: account.travel.

Оригинальная обстановка старинного особняка Agecroft Hall из Англии, которому предстояло пересечь океан и оказаться в Северной Америке.

Эйджкрофт-Холл стал архитектурной жемчужиной района Виндзор-Фармс, в Штатах он обрел новую жизнь, ведь в Англии дело шло к полному упадку.

7. Храмы Абу-Симбел в Нумибии (историческая область Нила, Египет)

Древние храмы Абу-Симбел в исторической области Нила удалось сохранить благодаря изобретательности людей и инновационной инженерии (Египет).

Грандиозная затея по переносу храмов Абу-Симбел, вырезанных в скале еще во времена фараона Рамзеса, увенчалась успехом (Египет).