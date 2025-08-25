7 основательных сооружений, которые удалось переместить и даже перевезти через океан

Чтобы сохранить некоторые исторические здания, на протяжении последних столетий прибегают к уникальному методу – переносу их на другую улицу, квартал, а то и город. Речь идет вовсе не о шедеврах деревянного зодчества, а об основательных зданиях, вес которых привел бы в изумление даже Атласа, обреченного удерживать на своих плечах небеса.
1. Театр-путешественник (Миннеаполис, штат Миннесота)
Театр Шуберта — старейший театр на Среднем Западе, которому в 1990-х грозил снос (Миннеаполис, США). | Фото: mprnews.org.
Города, пусть они даже строились всего пару сотен лет назад, время от времени требуют перепланировки, а сами здания реконструкцию. И хорошо, если у властей не созреет идея кардинального обновления исторических центров (особенно расширения улиц и площадей). В этом случае многие архитектурные объекты рискуют быть снесены. Именно такая участь была уготована старейшему театру в Миннеаполисе, который радовал многие десятилетия представлениями, включая популярные в начале XX века водевили. Построенный в 1910 году Театр Шуберта (The Shubert Theater), спустя почти 90 лет стал мешать градостроителям, решившим обновить квартал, где он находился. В связи реновацией этого района театр попросту закрыли и готовились его демонстрировать, пока руководство одной из некоммерческих организаций Artspace не задумалось о том, как спасти ценнейший памятник архитектуры.
Понадобилось 12 дней, чтобы The Shubert Theater переместить на другой квартал (Миннеаполис, США).
После грандиозного переезда и реставрации The Shubert Theater снова является культурным центром Миннеаполиса (США). | Фото: en.wikipedia.org.
Выход был найден, решили воспользоваться технологией переноса здания, поэтому The Shubert Theater выкупили и разработали проект транспортировки. Несмотря на то, что предполагался перенос всего на 400 метров, чтобы прекрасное здание весом около 3 тысяч тонн было установлено в другом квартале, понадобилось сотне гидравлических домкратов, 70 специальным платформам с крепкими колесами и пяти мощным тракторам целых 12 дней. И это, не говоря о грандиозной работе, проделанной огромным количеством людей из разных служб и компаний, которые длительное время готовили как сам объект, так и улицы, по которым проследует необычный кортеж. Несмотря на сложности грандиозные финансовые затраты общими усилиями театр переехал на новое место. После установки на новый фундамент здание было отреставрировано и, начиная с 2008 года театр снова является культурным центром Миннеаполиса.
2. Отель Монтгомери в Сан-Хосе (штат Калифорния, США)
Hotel Montgomery – первый роскошный отель в Сан-Хосе, которому спустя 80 лет пришлось переехать (штат Калифорния, США). | Фото: sports.yahoo.com.
В свое время, когда только открылся отель Montgomery, он был воплощением мечты каждого американца о роскошной жизни (даже для тех, кто видел его лишь издалека или на открытках). Но с 1911 года в городе появилось множество современных гостиничных комплексов, отодвинувших на второй план некогда блистательный отель Монтгомери, что привело к его закрытию, состоявшееся в 1990 году. Учитывая выгодное местоположение и возросшую стоимость земельных участков, неудивительно, что покинутый символ мечты о роскошной жизни стали отодвигать на второй план, причем в прямом смысле этого слова. А началось все с того, что владелец фешенебельного отеля, расположенного неподалеку, решил расширить свой комплекс, но вновь избранный мэр был категорически против сноса исторического памятника архитектуры. Руководству ничего не оставалось делать, как искать способы и сохранить странное здание, и расшириться. После долгих обсуждений было решено переместить 4-этажное здание целиком на другой конец квартала.
При подготовке к перемещению, одно крыло здания пришлось демонтировать, а первый этаж полностью опустошить, но зато исторический объект удалось сохранить (The Hotel Montgomery, Сан-Хосе).
Примечательно: После разработки проекта и проведения подготовительных работ здание весом чуть более 4 тыс. тонн переместили на 55 метров. И хоть расстояние было своем скромным на весь процесс было потрачено 3 млн дол., в общем же переезд и реконструкция заброшенного здания обошлись 8,5 миллиона долларов. Но потраченные силы и средства стоили того, чтобы сохранить историческое здание, в котором теперь располагается атмосферный бутик-отель.
3. Маяк Бель-Таут в Бичи-Хед (Великобритания)
В 1996 году легендарный маяк Бель-Таут семейство Робертс превратило в частную резиденцию (Великобритания).
Маяк Бель-Таут, установленный на крутом утесе неподалеку Бичи-Хед в Восточном Сассексе (Великобритания), стал спасительной соломинкой для тысяч моряков, корабли которых вплоть до первой половины XIX постоянно терпели крушение у его крутых берегов. Учитывая капризный характер Ла-Манша, досталось не только судам, маяку, находившемуся на очень близком расстоянии от края скалы, грозило уничтожение из-за эрозии почвы. Сантиметр за сантиметр Ла-Манш отвоевывал кусочки суши и, чтобы спасти исторический объект (к тому времени его функции выполнял более современный маяк, построенный неподалеку), его попытались переместить на безопасное расстояние от края обрыва.
Маяк Belle Tout в Бичи-Хед отодвинули от края обрыва вглубь суши более чем на 17 метров (Великобритания).
Хотя Бель-Таут далеко не одно из самых больших или тяжелых перемещаемых сооружений, но снять с основательного фундамента 850-тонный маяк, построенный из гранита, да еще и с постоянно разрушающегося края 100-метрового утеса, оказалось совсем непросто. Несмотря на сделанные расчеты и слаженную работу специалистов в этом нелегком деле, маяк передвигали очень медленно. Чтобы перевезти от края скалы маяк всего на 17 метров, понадобилось несколько дней. Конструкция маяка перемещалась с помощью четырех больших гидравлических домкратов вдоль бетонных балок со стальными салазками, смазанных консистентной смазкой, закачиваемой под давлением. Иногда процесс настолько замедлялся, что за несколько часов могли продвинуться лишь на несколько сантиметров. К счастью, сложности не остановили энтузиастов, теперь памятник истории отодвинут от осыпающегося края и находится в более безопасном месте.
Маяк установили на новый фундамент так, чтобы и в будущем, при необходимости, его можно было передвигать (Belle Tout Lighthouse, Великобритания).
Интересный факт от Novate.ru: Маяк, начиная с 1996 года находился в собственности семьи Робертс, которая в нем и проживает. Когда Марк Робертс приобрел историческое сооружение, оно находилось всего в пяти метрах от края утеса. Буквально через пару лет сильные камнепады критически уменьшили береговую линию, что вынудило семью самостоятельно профинансировать перемещение маяка, поскольку ждать субсидии от государства не было времени. Операция по переезду под названием Megalab'99 широко освещалась телевизионной программой BBC One Tomorrow's World и Daily Telegraph в рамках Национальной недели науки Великобритании (ежегодное мероприятие, на котором проводятся крупнейшие в мире эксперименты с участием общественности).
4. Маяк на мысе Хаттерас (Северная Каролина, США)
Мыс Хаттерас – адское место, где бурно «радуются встречи» два океанских течения (Hatteras Lighthouse, Северная Каролина). | Фото: flagman-news.ru.
Береговая линия Северной Каролины, омываемая Атлантическим океаном, за последние 150 лет уменьшилась на 421 метр, что стало причиной переноса самого высокого маяка Соединенных Штатов. Расположенный на мысе Хаттерас, одноименный маяк имел такую конструктивную особенность, которая заставила изрядно поломать голову огромной команде инженеров и других профильных специалистов. Как оказалось, он не имел внутренних структурных опор, которые бы удерживали все сооружение в целостности во время передвижений.
Процесс передвижения многотонной конструкции самого высокого маяка Соединенных Штатов (Hatteras Lighthouse, Северная Каролина). |Фото: yaplakal.com.
Но не только это стало камнем преткновения, даже после того, как Служба национальных парков выделила 12 млн дол. на перенос маяка, общественность, переживающая за то, что структура разрушится во время транспортировки, подала в суд и выиграла его буквально накануне запланированного мероприятия. Судья наложил заперт на какие-либо работы несмотря на огромные вложения и многомесячную подготовку. После того как организаторам перемещения удалось уладить и эту проблему, целых 23 дня специалисты и все, кто был в курсе проводимого процесса, с замиранием сердца следила за каждым толчком, позволяющим гидравлическому тарану сдвигать структуру на 1,5 метра. К счастью, грандиозная затея удалась, команда специалистов, проводившая перемещение маяка Хаттерас, была награждена премией Opal Award, вручаемой Американским обществом инженеров-строителей (является отраслевым эквивалентом Оскара).
5. Здание международного аэропорта Newark (штат Нью-Джерси, США)
Старое здание международного аэропорта Newark до переезда и после него (штат Нью-Джерси, США).
Процесс подготовки и транспортировки здания аэропорта, которое пришлось разделить на 3 части, чтобы переместить на один километр (Newark International Airport, Нью-Джерси).
Все уже привыкли, что аэровокзалы способствуют передвижению людей, но в случае с американским международным аэропортом (Newark International Airport) – все с точностью до наоборот. Построенный еще в 1935 году, к концу столетия он морально и технически устарел и должен был уступить место более современному и масштабному хабу. Чтобы расширить взлетно-посадочные полосы, нужно было или демонтировать старое здание, или его перенести. Несмотря на то, что на процесс передвижения понадобилось выделить более 6 млн долларов, администрация аэропорта выбрала именно этот вариант. Стоит отметить, что гигантское здание, вес которого достигает 7,5 тыс. тонн пришлось разделить на три части, чтобы переместить структуру на целый километр от первоначального местоположения. После установки и реконструкции оно является офисным помещением.
6. Переезд поместья Эйджкрофт Холл через океан
В конце 1920-х гг. старинный особняк английских аристократов был разобран и отправлен новому владельцу в Соединенные Штаты (Agecroft Hall). | Фото: account.travel.
Оригинальная обстановка старинного особняка Agecroft Hall из Англии, которому предстояло пересечь океан и оказаться в Северной Америке.
Перемещение масштабных сооружений – архисложная задача, ведь задействуются не только специалисты, способные срезать его с фундамента, установить соответствующую технику и оборудование, но и обеспечить безопасность окружающих людей/объектов, что требует подключение различных городских служб (начиная с дорожников и заканчивая полицией, пожарными и т. д.). А если речь идет о путешествии целого поместья, да еще через океан, то остается лишь теряться в догадках, как все это можно было организовать. Тем не менее такой случай уже был в истории одного из самых сложных процессов, придуманных людьми. Совершенно новый уровень транспортировки зданий продемонстрировали при переезде Эйджкрофта-холла – исторического поместья, строения которого являются ярким образцом елизаветинской архитектуры Тюдоров (возводился еще в конце 1400-х годов!).
Эйджкрофт-Холл стал архитектурной жемчужиной района Виндзор-Фармс, в Штатах он обрел новую жизнь, ведь в Англии дело шло к полному упадку.
И случилось это в конце 1920-х г., когда новый владелец процветающего поместья, расположенного в Ланкашире на живописном берегу реки Ирвелл (Великобритания), решил перевести увядающий особняк в Ричмонд, штат Вирджиния. Для этого весь особняк с постройками аккуратно разобрали, отправляя кораблями через океан оригинальные фрагменты, где по прибытию были снова собраны, правда, с некоторыми изменениями, преимущественно, рассчитанными на внедрение коммуникаций. Всеми работами руководил архитектор Уильямс Генри Г. Морс, который в своих воспоминаниях восхищался предприимчивостью нового владельца и тем, что при транспортировке ни одна деталь не была повреждена.
7. Храмы Абу-Симбел в Нумибии (историческая область Нила, Египет)
Древние храмы Абу-Симбел в исторической области Нила удалось сохранить благодаря изобретательности людей и инновационной инженерии (Египет).
Глядя на гигантскую скалу на западном берегу Нила, на склонах которой искусные мастера вырубили два древнеегипетских храма еще во времена правления Рамзеса II (а это приблизительно 1279 – 1213 годы до нашей эры!), последнее, что приходит на ум – ее транспортировка на другое место. Но в истории человечества случился и такой прецедент. Ради сохранности уникальнейшего археологического памятника мира, Абу-Симбел весом в 31 тыс. тонн пришлось переносить из-за угрозы затопления, поскольку планировалось строительство второй плотины на реке Нил, неподалеку его месторасположения. При этом египетскому правительству пришлось организовывать не только перемещение гигантской, по сути, природной структуры, но и особо позаботиться о сохранности резных элементов, каменных статуй и других ценных артефактах, хранящихся внутри.
Грандиозная затея по переносу храмов Абу-Симбел, вырезанных в скале еще во времена фараона Рамзеса, увенчалась успехом (Египет).
Понадобилось 4 года, чтобы разрезать высеченные структуры на блоки 20-30 тонн и постепенно перемещать их на новое место. Помимо этих работ, которыми руководил польский археолог Казимеж Михайловский (Варшавский университет) пришлось строить защитную 12-метровую стену, поскольку перенос затягивался, а дамба была готова к запуску. После введения ее в эксплуатацию все работы по спасению достопримечательности мирового уровня проводились ниже уровня Нила, что еще больше усложнило задачу. Но как бы там ни было, грандиозная затея увенчалась успехом, скала с вырезанными храмами была перемещена на 213 метров.
