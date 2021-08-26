Как приготовить тонкие картофельные блинчики: Два классических рецепта

Картофельные блины - простое, но такое любимое всеми блюдо. По вкусу, конечно же, напоминает драники, но более зажаристые, а по толщине мало отличаются от пухлых блинчиков из муки. Приготовить их можно по трем различным рецептам - из сырой и вареной картошки или вовсе - из картофельного пюре.
1. Блины из сырого картофеля
Тонкие картофельные блинчики.
Ингредиенты:
0,5 кг картофеля
2 средние луковицы
2 ст. муки
2 яйца
1 ст. молока
1 ст. воды
4 ст.л. растительного масла
Соль, специи, чеснок - по вкусу
Картофель, порезанный на куски, измельчите в блендере.
Для приготовления блинчиков нужно вначале почистить картофель и лук, порезать на куски, измельчить в блендере. Затем добавьте в картофельную смесь молоко и яйца, взбейте повторно. Далее нужно добавить муку и специи, после - кипяток и масло, так тесто приобретет консистенцию жидкой сметаны.
Натертый картофель можно слегка отжать, если в миске много жидкости.
Такие блины на тефлоновой сковороде жарьте без добавления масла. При жарке на обычной сковороде в само тесто можно добавить пару ложек масла, а еще пару ложек использовать для обжаривания.
Жарьте блины на растительном масле.
По желанию в блинное тесто можно добавить измельченные грибы, зелень, сыр. Или же испечь тоненькие блинчики и свернуть их трубочкой. По вкусу добавьте внутрь начинку (мясную, рыбную, сырную - на выбор).
Кстати, для того, чтобы блинчики было легко переворачивать, выкладывайте их размером чуть меньше, чем диаметр сковороды.
2. Блины с вареным картофелем
Блинчики с зеленью.
Ингредиенты
0,5 кг картофеля
150 гр. молока
150 гр. муки
3 яйца
1 ч.л. сахара
2 ст.л. растительного масла
Соль, специи, чеснок - по вкусу
Картофель отварите в небольшом количестве воды.
Картофель отварите в малом количестве подсоленной воды до готовности. Вместе с отваром измельчите в блендере. Сюда же добавляем яйца, муку, горячее молоко (довести до кипения), растительное масло, соль и специи.
Тесто на блины должно быть жидковатым.
Все ингредиенты перемешиваем и оставляем тесто на полчаса. Жарим на разогретой сковороде с минимальным добавлением масла.
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