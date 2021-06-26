7 продуктов, которые категорически нельзя замораживать

1. Молоко и сыр

Замораживать точно не стоит. /Фото: 1zoom.ru.

2. Консервы

Консервы долой. /Фото: 123ru.net.

3. Яйца

Точно не надо. /Фото: yandex.ru.

4. Овощи

Свежие лучше всего. /Фото: fertilizerdaily.ru.

5. Желатин

Отправьте его просто в холодильник. /Фото: smak.ua.

6. Газировка

Газировка не любит быть льдом. /Фото: 123ru.net.

7. Блюда в панировке

Такие блюда не дружат с холодом. /Фото: vilkin.pro.

Кроме того: уже размороженные блюда

Повторно морозить нельзя. /Фото: yandex.ru.