Польза куркумы для организма

Куркума и ее активный ингредиент куркумин обладают противовоспалительными, антиоксидантными и другими свойствами.

Специя, известная как куркума, возможно является самой эффективной пищевой добавкой из существующих. Многие исследования показывают, что куркума приносит пользу вашему здоровью. Все её преимущества обусловлены основным активным ингредиентом – куркумином.







Что такое куркума и куркумин?

1. Куркума может оказывать антиоксидантное и противовоспалительное действие

2. Куркумин полезен при лечении болезни Альцгеймера

3. Куркума снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

4. Куркума может помочь снизить риск появления рака

5. Куркумин помогает бороться с воспалительным артритом

6. Куркумин помогает в лечении депрессии и тревоги

7. Куркумин помогает замедлить старение и бороться с возрастными хроническими заболеваниями

8. Куркумин повышает нейротрофический фактор головного мозга

9. Куркума улучшает пищеварение

10. Куркумин помогает в лечении синдрома раздраженного кишечника



Как можно использовать куркуму?

Вопросы и ответы

Заключение

Куркума – это специя, которая придает еде желтый оттенок. В Индии её использовали на протяжении тысячелетий как пряность и лекарственное растение. Некоторые исследования доказывают, что куркума обладает лечебными свойствами. Самой важной составляющей куркумы являеся куркумин. Он обладает мощным противовоспалительным действием и является очень сильным антиоксидантом.Ниже мы расскажем вам о 10 основных научно обоснованных преимуществ куркумы и куркумина для здоровья.Антиоксиданты в куркуме защищают организм от последствий, вызванных воспалением1. Куркумин биологически активное вещество, которое может бороться с воспалением. Однако для достижения лечебных результатов необходимы очень высокие дозы. Куркумин играет важную роль во многих воспалительных заболеваниях (включая рак кожи) и борется с ними на молекулярном уровне2. Также куркуминоиды и другие эфирные масла куркумы обладают рядом лечебных свойств3.С помощью исследования было выявленно, что куркумин улучшает когнитивные функции у пациентов с болезнью Альцгеймера. Это можно объяснить его антиоксидантными и противовоспалительными свойствами4. Болезнь Альцгеймера разрушает нервные клетки вследствие воспаления. Куркумин борется с этим повреждением и потенциально помогает в лечении5. Кроме того, ключевой особенностью болезни Альцгеймера является накопление белковых клубков, называемых амилоидными бляшками. Исследования показывают, что куркумин может помочь очистить эти бляшки.Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 31% смертей в мире каждый год. Регулярное употребление куркумы может помочь уменьшить это явление. Было обнаружено, что куркумин обладает кардиозащитным действием. Возможно, основная польза куркумина, когда касается болезней сердца, заключается в улучшении функции эндотелия, слизистой оболочки кровеносных сосудов. Эндотелиальная дисфункция это когда эндотелий не способен регулировать кровяное давление, свертываемость крови и другие факторы. В одном из исследовании с участием 121 человека, перенесших операцию аорто-коронарного шунтирования, исследователи назначали им либо плацебо, либо 4 грамма куркумина в день за несколько дней до и после операции. В той группе, где испытуемые принимали куркумин, риск сердечного приступа в больнице снизился на 65%.Куркума может оказывать защитное действие против рака толстой кишки, полости рта и кожи6. Лабораторные исследования показывают, что куркумин может снизить риск рака и замедлить его распространение, а также делает химиотерапию более эффективной и в процессе защищает здоровые клетки7.способствуют гибели раковых клетокуменьшает ангиогенез (рост новых кровеносных сосудов в опухолях)уменьшает метастазирование (распространение рака)Могут ли высокие дозы куркумина помочь в лечении рака у людей, еще предстоит должным образом изучить. В 30-дневном исследовании с участием 44 мужчин с поражениями толстой кишки, которые иногда перерастают в раковые, 4 грамма куркумина в день уменьшали количество поражений на 40%.Артрит – распространенная проблема во многих странах. Существует несколько различных типов артрита, большинство из которых связаны с воспалением суставов. Учитывая, что куркумин является мощным противовоспалительным средством, вполне логично, что он может помочь при артрите. В исследовании, проведенном на людях с ревматоидным артритом, куркумин оказался даже более эффективным, чем противовоспалительный препарат.Куркумин показал неплохие результаты в лечении депрессии. В одном исследовании 60 человек с депрессией были случайным образом распределены на три группы. Одна группа принимала прозак, другая группа принимала 1 грамм куркумина, а третья группа принимала и прозак, и куркумин. Через 6 недель куркумин привел к улучшениям, аналогичные улучшения были и от прозака. Группа, принимавшая и прозак, и куркумин, показала лучшие результаты.Есть также некоторые исследования, в которых доказано, что куркумин может стимулировать нейротрансмиттеры мозга серотонин и дофамин.Согласно исследованиям, антиоксидантные и противовоспалительные свойства куркумина с высокой вероятностью помогают замедлить старение8. Куркумин также обладает антимутагенными свойствами. Он защищает кожу от вредных ультрафиолетовых лучей и может оказывать омолаживающее действие9.До того, как учёные стали лучше понимать нейроны, считалось, что они не способны делиться и размножаться с раннего детства. Однако теперь они знают, что это не так. Нейроны способны образовывать новые связи, а в определенных участках мозга они могут размножаться и увеличиваться в количестве. Одним из основных драйверов этого процесса является нейротрофический фактор головного мозга (BDNF). Это ген, который участвует в создании белка, ответственного за поддержание жизни нейронов.Белок BDNF играет роль в памяти и обучении, и он находится в областях мозга, отвечающих за еду, питье и вес тела. Многие распространенные заболевания головного мозга связаны со снижением уровня белка BDNF, включая депрессию и болезнь Альцгеймера. Интересно, что исследования на животных показали, куркумин может повышать уровень BDNF в мозгу.Благодаря этому он может эффективно отсрочить или даже обратить вспять многие заболевания головного мозга и возрастное снижение функций мозга. Тем не менее, поскольку эти исследования проводились на животных, трудно сказать, что результаты означают для людей.Куркума может лечить язву желудка благодаря своим антиоксидантным свойствам. Противовоспалительное действие куркумина также помогает лечить воспаление пищевода и гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ). Куркума также может помогать в лечении язвенного колита, а также способствовать правильному пищеварению.Синдром раздраженного кишечника — хроническое желудочно-кишечное заболевание, вызывающее боль в животе и диарею. Куркумин обладает способностью модулировать микробиоту кишечника, что может быть эффективным при лечении СРК10.Исследование, проведенное с участием 207 взрослых, выявило значительное улучшение симптомов и благоприятные изменения в характере работы кишечника после 8 недель лечения таблетками куркумы. Кроме того, боль и дискомфорт в животе значительно уменьшились на 22% и 25% в группах, принимавших одну и две таблетки, соответственно11.Добавьте к жареным овощам щепотку молотой куркумы. Особенно хорошо специя сочетается с жареным картофелем и цветной капустой.Посыпьте зеленый салат куркумой.Добавьте немного куркумы в супы.Куркума может стать отличным дополнением к вашему утреннему/вечернему смузи.Вы можете приготовить чай с куркумой.Вы можете заменить куркуму имбирем или тмином.Вы можете употреблять куркуму за 3 часа до или после еды. Некоторые считают, что такой прием куркумы может улучшить ее усвоение.Да, вы можете пить воду с куркумой каждый день. Это может помочь при лечении многих кишечных расстройств, инфекции, гриппа, аллергии и простуды.Куркума — и особенно ее активное соединение, куркумин — обладают многими научно доказанными преимуществами для здоровья, такими как способность улучшать здоровье сердца, предотвращать болезнь Альцгеймера и некоторые вида рака. Это мощное противовоспалительное и антиоксидантное средство. Куркумин также может помочь улучшить симптомы депрессии и артрита.