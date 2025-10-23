С нами не соску...
Почему Китай живет по единому времени, хотя географически находится в 5 часовых поясах




КНР от других стран отличается многим, в том числе и вопросом времени в прямом смысле этого слова. Здесь во временном вопросе не действуют ни научные, ни мировые законы. Отсчитываются часы исключительно по административному внутреннему регламенту. Везде одно и то же время суток. И это при том, что страна расположена в пяти часовых поясах.
Власти КНР оставили UTC+8 – единый для всей государственной территории часовой пояс.

1. Удобен ли такой вариант для населения


С 1912 по 1949 годы Китай жил по времени пяти часовых поясов / Фото: g-switch.org

Начиная с 1912 г. в Китае стали отсчитывать время, как и везде в мире – по общепринятым стандартам. Страна была поделена астрономами на пять отдельных поясов: UTC+5:30, UTC +6, UTC +7, UTC +8, UTC +8:30. Действовала данная система вплоть до 1949 года.
Разница часовых поясов была упразднена и в коммунистическом Китае начало действовать единое время / Фото: asia.nikkei.com

Когда же власть перешла к коммунистам, четыре пояса ими были аннулированы. В итоге остался всего один пояс – UTC+8. Это время пекинское, аналогичное иркутскому.
Если в Пекине полдень в 12:34, то на Западе он начинается только в 15:00 / Фото: russian.cgtn.com

Вариант достаточно неудобный. Проблема в том, что оно не соответствует солнечному дню на подавляющей территории государства (80 процентов). Если полдень в Пекине в 12:34, то на Востоке в 11:00, а на Западе в 15:00. Больше всех в этом плане страдают провинции, расположенные на Западе Китая. Там солнце уходит за горизонт лишь около 21:00.
В восточной части Китая солнце к концу рабочего дня еще светит, а в западной – уже сумерки / Фото: m.fishki.net

Везде в стране госслужащие работают в одно время. Только в восточной ее части солнце к концу рабочего дня еще светит, а в западной – сумерки. Для обычных людей такой подход не очень удобен. Плюс ко всему их биоритмы претерпевают сбой.

2. Зачем нужна была эта реформа властям Китая


Проведенная в 1949 году реформа с идеологической стороны символизировала единство и сплоченность всего народа / Фото: rusinfo.info

Реформу провели в 1949 г. в момент появления КНР. Если рассматривать данный вопрос с идеологической стороны, то одинаковое время символизирует сплоченность всего народа, общность коммунистического настроя. Если брать практическую сторону вопроса, то большая часть китайского населения проживает на Востоке, где часовой пояс один. Все остальные обязаны подстраиваться под большинство.
Властям Китая выгодно, чтобы на всей территории страны действовало единое время / Фото: trunews.com

Свыше 90 процентов населения страны проживает на маленькой территории и их такой вариант со временем абсолютно устраивает. Властям тоже это выгодно, так как связь с регионами они могут поддерживать, не переживая, что где-то уже люди ушли домой в связи с окончанием рабочего дня.

 
В западной части Китая люди живут, естественно неофициально, по своему времени UTC+6 / Фото: langhaarfrisuren2015.blogspot.com

Но есть и исключение. В западной части Китая люди живут, естественно неофициально, по своему времени UTC+6. Как правило, это сотрудники, не имеющие отношения к правительственным учреждениям. Правительству и местным властям, само собой, все это очень не нравится.

источник

