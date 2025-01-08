Любви покорны все возрасты и социальные слои. В том числе и любви к четвероногим питомцам. В нашем обзоре собраны фотографии знаменитостей, на которых они запечатлены со своими любимыми питомцами. Вы только посмотрите, сколько любви на этих фото!
Марианна Фейтфулл
Элизабет Тейлор
Одри Хепберн
Дороти Сквайр
Джейн Мэнсфилд
Кэти Кирби
Джоан Кроуфорд
Шарлотта Рэмплинг
Пэтси Кензит
Элизабет Тейлор и Ричард Бартон
Джин Сиберг
Джин Артур
Питер Селлерс и Миранда Куорри
Мария Каллас
Пол и Линда Маккартни
Маргарет Кэмпбелл
Джуди Денч
Жаклин Кеннеди
Герцогиня Альба
Барбара Картленд
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20 фотографий знаменитостей и их четвероногих питомцев
Любви покорны все возрасты и социальные слои. В том числе и любви к четвероногим питомцам. В нашем обзоре собраны фотографии знаменитостей, на которых они запечатлены со своими любимыми питомцами. Вы только посмотрите, сколько любви на этих фото!
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