Дизайн, продиктованный природой: 17 идей использования пней, коряг, досок и веток в интерьере

Сегодня все большую популярность приобретают элементы декора и мебель, созданные из вторичных материалов. Сложно поверить, однако даже у природы есть «вторичный» материал. Зачем рубить новые деревья, если сделать великолепные вещи из старых коряг, пней и тому подобных предметов.

1. Скамейка

Скамья в виде волны, сделанная из древесины хвойных пород.

Мебель из натурального не обработанного дерева сейчас на пике популярности. Оригинальная скамья из некрашеного дерева станет необычным дополнением интерьера.

2. Стена из спилов

Стена, украшенная спилами.

Одна из стен ванной комнаты, украшенная деревянными спилами.

3. Журнальный столик

Стол из пня.







Великолепный столик из большого отшлифованного пня. Такой оригинальный предмет мебели можно раздобыть в лесополосе или на собственном приусадебном участке.

4. Предмет декора

Оригинальный предмет декора из веток и бумаги.

Украсить детскую спальню поможет крупная ветка. Украсьте ее разноцветными бумажными птичками и оригинальное украшение готово.

5. Цветочный горшок

Цветочный горшок ручной работы.

Уникальный цветочный горшок из дерева с великолепным естественным рисунком, характерным для дерева.

6. Рама для зеркала

Рама из коряги.

Зеркало в креативной раме из коряги станет неповторимым украшением любой комнаты.

7. Часы

Часы из спила дерева.







Удивительные часы из спила дерева - оригинальная и полезная вещь, которую можно сделать своими руками.

8. Полочки

Деревянные полки.

Благодаря своей круглой плоской форме, крупные спилы прекрасно подойдут для создания полочек. Для этого их нужно разделить пополам и прикрепить к стене.

9. Лавка

Деревянная лавка.







Очаровательная деревянная лавка в рустикальном стиле - то, что нужно для комфорта в прихожей.

10. Книжная полка

Оригинальный декор книжных полок.

Зачем гнаться за дорогостоящей дизайнерской мебелью, если кое-что можно позаимствовать у природы. Например, массивный ствол дерева может стать замечательным украшением книжных полок.

11. Столешница

Столешница под раковину.

Кто бы мог подумать, что кусок древесины, вскрытой лаком можно превратить в оригинальную столешницу под раковину, которая станет настоящей изюминкой ванной комнаты.

12. Изголовье кровати

Изголовье кровати, украшенное спилами.

Разномастные спилы деревьев можно использовать для нестандартного украшения пространства в изголовье кровати.

13. Поленница

Поленница в интерьере.

Узкая поленница от пола до потолка - стильная деталь ванной комнаты в стиле минимализм.

14. Органайзер

Органайзер из дерева.

Стильный и удобный органайзер в прихожую, который можно сколотить из деревянных досок.

15. Вешалка

Напольная вешалка для одежды.

Открытые шкафы стремительно набирают популярность. Деревянная вешалка в стиле рустик прекрасно подойдет для хранения одежды и станет стильной деталью интерьера.

16. Винная стойка

Винная стойка из коряги.

Ценителям хорошего вина, наверняка понравится идея создания элегантной стойки из коряги.

17. Табуреты

Табуреты из коряг.

Коряги интересной формы можно использовать для создания необычной мебели. Например, совместив деревянные элементы с мягкими текстильными сидениями можно получить оригинальные табуреты.