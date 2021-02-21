Для чего в Индии в древности строили ступенчатые колоды, и Как они выглядят сегодня

Для чего их делали

Ступенчатый колодец позволял хранить воду до следующего сезона дождей. /Фото: undergroundexpert.info

Колодец Дада Харир, Ахмедабад. / Фото:Victoria S. Lautman

Как был устроен колодец

По мере понижения уровня воды жители спускались все ниже и ниже.

Ступенчатый колодец. Вид сверху. /Фото:travelingyuk.com

Нимрана Баоли, Раджастхан. /Фото: Victoria S. Lautman

Чанд Баори. /Фото:fwizorek.photo.

От почитания до забвения

Раньше ступенчатые колодцы играли важнейшую роль в жизни жителей Индии.

Колодец Мукундра Баоли, Нарнаул. / Фото: Victoria S. Lautman

Полузаброшенный винтовой колодец, Чампанер. /Фото: Victoria S. Lautman