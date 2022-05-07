Самые высокие в мире природные и созданные человеком объекты

Самые высокие статуи в мире и не только статуи...

1. Самое высокое тропическое дерево в мире

Самое-самое высокое тропическое дерево в мире.

2. Самый высокий в мире лифт

Самый-самый высокий в мире лифт.

3. Самая высокая пара в мире

Самая-самая высокая пара в мире.

4. Самая высокая в мире картотека

Самая-самая высокая в мире картотека.

5. Самый высокий в мире жираф в неволе

Самый-самый высокий в мире жираф в неволе.

6. Самая высокая в мире американская горка

Самая-самая высокая в мире американская горка.

7. Самый высокий в мире шпиль

Самый-самый высокий в мире шпиль.

8. Самая высокая в мире рождественская елка

Самая, самая высокая в мире рождественская елка.

9. Самый высокий карлик в мире

Самый-самый высокий карлик в мире.

10. Самая высокая в мире статуя Шивы

Самая-самая высокая в мире статуя Шивы.

Бонус: Самая высокая статуя в мире

Будда Весеннего Храма - самая высокая статуя на планете.

Высота Весеннего Будды — 128 метров.

Будда, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.