Самые высокие в мире природные и созданные человеком объекты

Самые высокие статуи в мире и не только статуи...
Человека всегда удивляет и покоряет всё самое, самое, самое. Да и сами люди в желании превзойти матушку природу, самих себя и войти в историю создают рукотворные чудеса. Среди "самых-самых" особое место занимают самые высокие на Земле объекты, о которых и пойдёт рассказ в этом обзоре.
1. Самое высокое тропическое дерево в мире
Самое-самое высокое тропическое дерево в мире.
Малайзия
28-летний лесник Матеус Нуньес прошел пешком почти всю Малайзию, поднимаясь в горы и забираясь в непролазные джунгли, чтобы найти самое высокое тропическое дерево. В итоге он нашел целых два дерева шорея, одно высотой 90,6 метров, а другое - 89,5 метров. Оба дерева превзошли мировой рекорд, установленный в 2007 году. Тогда американцы нашли в Малайзии дерево высотой чуть более 88 метров, которое вплоть до находки Нуньеса считалось самым высоким тропическим деревом в мире.
2. Самый высокий в мире лифт
Самый-самый высокий в мире лифт.
Китай
Для людей с головокружением любая поездка на лифте дается нелегко, но именно на этом они попросту не смогут прокатиться, ведь его высота составляет 326 метров. Стеклянный лифт Байлун расположен на склоне утеса в лесном парке Чжанцзяцзе и это самый высокий открытый лифт в мире. Он может доставить одновременно 50 человек на вершину или спустить их на землю всего за 2 минуты.
3. Самая высокая пара в мире
Самая-самая высокая пара в мире.
Англия
Учитывая, что их рост составляет в сумме более 4 метров, то Вилко и Кейша Ван Клиф-Болтон является самой высокой семейной парой в мире. Но если их двое детей продолжат расти в нынешнем темпе, то вскоре они станут самой высокой семьей в мире. Их 4-летний сын Лукас уже достиг роста семилетнего ребенка (119 см), а 2-летняя дочь Ева — роста трехлетнего ребенка (96 см). Когда пара только поженилась, им пришлось переделывать дверные проеме в доме, чтобы постоянно не биться головой (его рост — 213 см, а ее — 196 см). Но спят они все еще на кровати, на которой не помещаются во весь рост.
4. Самая высокая в мире картотека
Самая-самая высокая в мире картотека.
США
Построенный в 2002 году местным художником Бреном Альваресом в городе Берлингтон шкаф-картотека состоит из 38 ящиков, причем каждый из этих ящиков символизирует число лет, в течение которых Альварес вынашивал свою идею. Сегодня творение Альвареса претендует на роль самого высокого шкафа для хранения бумаг в мире.
5. Самый высокий в мире жираф в неволе
Самый-самый высокий в мире жираф в неволе.
Англия
5,79-метровый жираф Зулу считается самым долговязым жирафом в мире, ведь он выше своих сородичей в среднем на 1,22 метра. Живет Зулу в зоопарке Folly Farm в Сондерсфуте, Великобритания.
6. Самая высокая в мире американская горка
Самая-самая высокая в мире американская горка.
США
Тем, кто не любит экстрим, ни в коем случае не стоит даже появляться рядом с Valravn - рекордной «ныряющей горкой», которая открылась в мае 2016 года в парке развлечений Cedar Point в Сандаски, штат Огайо. Этот аттракцион является самой высокой (68 метров), самой быстрой (120 км/ч) и самой длинной (1041 м) из всех американских горок в мире. Для непосвященных, «ныряющая горка» - разновидность американской горки, на которой посетители могут испытать как минимум одно ощущение свободного падения и которая имеет, по меньшей мере, один 90-градусный спуск.
7. Самый высокий в мире шпиль
Самый-самый высокий в мире шпиль.
Германия
Согласно Книге рекордов Гиннеса, церковь с самым высоким шпилем в мире -Ульмский собор в Германии. Строительство здания было начато в готическую эпоху, но закончили его только в конце XIX века. Это самая высокая церковь в мире, а также 4-е по высоте сооружение, построенное до XX века. Шпиль Ульмского собора возносится на высоту 161,5 метра, а чтобы подняться на верхнюю обзорную площадку (на высоте 143 м), нужно пройти 768 ступенек.
8. Самая высокая в мире рождественская елка
Самая, самая высокая в мире рождественская елка.
Нидерланды
Башня Гербранди является самой высокой радиовещательной башней в Нидерландах. В еще более впечатляющим является то, что эта 366,8-метровая башня становится каждый год на Рождество самой высокой в мире рождественской елкой. Видимая с расстояния более 50 км, рождественская елка-башня делается посредством закрепления белых ламп вдоль кабелей, которые поддерживают всю конструкцию.
9. Самый высокий карлик в мире
Самый-самый высокий карлик в мире.
Австрия
О жизни Адама Райнера известно очень мало, но он представляет собой экстраординарный случай в истории медицины. Он является единственным человеком в истории, который официально был и карликом и гигантом. Родился Адам в Австрии в 1899 году и он был значительно ниже среднестатистического человека. В 1920 году, когда ему был 21 год, рост Адама составлял всего 118 см, после чего врачи официально признали его карликом. Но где- то в начале 1920-х годов Райнер внезапно начал расти.
К 32 годам его рост составлял уже 218 см. Позже было обнаружено , что у австрийца была доброкачественная опухоль на гипофизе, которая и была причиной роста. На момент его смерти, в возрасте 51 года, рост Райнера составлял 234 см.
10. Самая высокая в мире статуя Шивы
Самая-самая высокая в мире статуя Шивы.
Непал
Высота статуи, которая стала главной туристической достопримечательностью в Непале, составляет 43,5 м. Это великолепное сооружение находится в Санга, примерно в 20 км от столицы Катманду. Для создания статуи из меди, цинка, стали и цемента понадобилось около семи лет и упорный труд сотен рабочих из Непала и Индии.
Бонус: Самая высокая статуя в мире
Будда Весеннего Храма - самая высокая статуя на планете.
Будда Весеннего Храма является самой большой статуей на планете. Изображает она Будду Вайрочана — это один из пяти священных Будд, олицетворяющих мудрость. статуя находится в поселке Чжаоцунь в Китае. Идея возведения такой оригинальной святыни возникла после того, как в Афганистане талибы взорвали две огромных статуи Будды, китайцы очень резко отреагировали на это событие.
Высота Весеннего Будды — 128 метров.
Строительство уникального гиганта было очень оперативным и достигло финиша в 2002 году. Высота Весеннего Будды — 128 метров, из которых 20 метров — это подножие в виде цветка лотоса, а остальные 108 — непосредственно статуя Будды. Всё это грандиозное сооружение стоит на 25-метровом пьедестале.
Будда, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.
В 2010-м году холм, на котором воздвигнута статуя, преобразовали в две больших каменных ступени, таким образом, высота всей конструкции от верхушки до самого основания насчитывает 208 метров, этот факт был зарегистрирован в книге рекордов Гиннеса.
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