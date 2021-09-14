Как скрестить картофель и томат и получить двойной урожай на одном кусте

Помните сказу про вершки и корешки, которые делили между собой мужик и медведь? В одном случае было съедобно одно, а в другом второе. Как, например, в случае с картофелем и томатом. Вот если бы они вместе росли на одном кусте, тогда это было бы просто чудо-растение!





Многие знают, что можно привить ветку одного растения на другое, если они одного семейства. Сработает это и если соединить томат и картофель, ведь они тоже принадлежат одному семейству: на поверхности будут зреть помидоры, а под землей — картофель. Вывести же такой помедофель совсем не сложно.

Вам потребуются:



молодой куст томата;



молодой куст картофеля;



острый нож;



полиэтиленовая пленка;



бельевая или иная прищепка



На выбранном месте, в нашем случае это мешок с землей, вплотную друг к другу высаживаем куст картофеля и куст томата. От куста картофеля оставляем только одну ветку, а затем у обоих кустиков срезаем все боковые побеги и листья, оставляя только самые верхние.







Затем нужно сделать надрезы на одном уровне на обоих стеблях ближе к низу, под углом в 45 градусов: надрез на одном стебле по направлению снизу вверх, на втором — сверху вниз, так чтобы они затем хорошо вставали друг в друга.





Далее надрезанные стебли соединяем вместе, как бы вставляя друг в друга.

Место соединения хорошо, но не слишком туго заматываем полиэтиленовой пленкой, а затем дополнительно фиксируем при помощи бельевой или иной прищепки.Примерно через 10 дней стебли приживутся и можно будет убрать крепление. Также в это время обрезаем стебель картофеля и корень томата. И вот вы получили помедофель с верхом помидора и низом картофеля. Его следует подвязать и укрепить с помощью подпорки, чтобы в дальнейшем плоды томата точно не сломали прививку.Примерно еще через 10 дней на кусте завяжутся первые помидоры. А еще через 20 их уже можно будет пробовать.А в конце сезона вы также снимите с этого куста и урожай картофеля.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как скрестить томат и картофель и получить помедофель.